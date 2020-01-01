AIT Protocol (AITPROTOCOL) टोकन का अर्थशास्त्र AIT Protocol (AITPROTOCOL) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

AIT Protocol (AITPROTOCOL) जानकारी The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. आधिकारिक वेबसाइट: https://aitprotocol.ai/ व्हाइटपेपर: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 अभी AITPROTOCOL खरीदें!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण AIT Protocol (AITPROTOCOL) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M कुल आपूर्ति: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 295.53M $ 295.53M $ 295.53M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.005943022652975426 $ 0.005943022652975426 $ 0.005943022652975426 मौजूदा प्राइस: $ 0.00593 $ 0.00593 $ 0.00593 AIT Protocol (AITPROTOCOL) प्राइस के बारे में अधिक जानें

AIT Protocol (AITPROTOCOL) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले AIT Protocol (AITPROTOCOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: AITPROTOCOL टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने AITPROTOCOL मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप AITPROTOCOL के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो AITPROTOCOL टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

AITPROTOCOL कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में AIT Protocol (AITPROTOCOL) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC AITPROTOCOL खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर AITPROTOCOL कैसे खरीदें, यह सीखें!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) प्राइस हिस्ट्री AITPROTOCOL की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी AITPROTOCOL प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

