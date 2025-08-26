AIT Protocol (AITPROTOCOL) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00662
$ 0.00662$ 0.00662
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
$ 0.00662
$ 0.00662$ 0.00662
$ 1.2080092865071796
$ 1.2080092865071796$ 1.2080092865071796
$ 0.006084369566164982
$ 0.006084369566164982$ 0.006084369566164982
+0.15%
-4.25%
-27.67%
-27.67%
AIT Protocol (AITPROTOCOL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0063 है. पिछले 24 घंटों में, AITPROTOCOL ने $ 0.00615 के कम और $ 0.00662 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AITPROTOCOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.2080092865071796 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.006084369566164982 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AITPROTOCOL में +0.15%, 24 घंटों में -4.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) मार्केट की जानकारी
No.1843
$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M
$ 2.36K
$ 2.36K$ 2.36K
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
295.53M
295.53M 295.53M
297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533
ETH
AIT Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.36K है. AITPROTOCOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 295.53M है, कुल आपूर्ति 297604759.67804533 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.87M है.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में AIT Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0002796
-4.25%
30 दिन
$ -0.00789
-55.61%
60 दिन
$ -0.00505
-44.50%
90 दिन
$ -0.00814
-56.38%
AIT Protocol के मूल्य में आज आया अंतर
आज AITPROTOCOL में $ -0.0002796 (-4.25%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
AIT Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00789 (-55.61%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
AIT Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AITPROTOCOL में $ -0.00505 (-44.50%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
AIT Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00814 (-56.38%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security.
AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AIT Protocol (AITPROTOCOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AIT Protocol (AITPROTOCOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AIT Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AITPROTOCOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
