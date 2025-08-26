AIOT की अधिक जानकारी

OKZOO लोगो

OKZOO मूल्य(AIOT)

1 AIOT से USD लाइव प्राइस:

$1.73137
$1.73137$1.73137
+1.77%1D
USD
OKZOO (AIOT) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 12:11:04 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.6369
$ 1.6369$ 1.6369
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.78788
$ 1.78788$ 1.78788
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.6369
$ 1.6369$ 1.6369

$ 1.78788
$ 1.78788$ 1.78788

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

+0.39%

+1.77%

+16.58%

+16.58%

OKZOO (AIOT) रियल-टाइम प्राइस $ 1.73137 है. पिछले 24 घंटों में, AIOT ने $ 1.6369 के कम और $ 1.78788 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.022925810880365 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04452569076105928 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIOT में +0.39%, 24 घंटों में +1.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

OKZOO (AIOT) मार्केट की जानकारी

No.283

$ 142.87M
$ 142.87M$ 142.87M

$ 148.71K
$ 148.71K$ 148.71K

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

OKZOO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 142.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 148.71K है. AIOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.52M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.73B है.

OKZOO (AIOT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में OKZOO के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0301123+1.77%
30 दिन$ +1.30803+308.97%
60 दिन$ +1.57609+1,014.99%
90 दिन$ +1.54464+827.20%
OKZOO के मूल्य में आज आया अंतर

आज AIOT में $ +0.0301123 (+1.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

OKZOO के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +1.30803 (+308.97%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

OKZOO के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AIOT में $ +1.57609 (+1,014.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

OKZOO के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +1.54464 (+827.20%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

OKZOO (AIOT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब OKZOO प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

OKZOO (AIOT) क्या है

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके OKZOO निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AIOT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- OKZOO के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर OKZOO खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

OKZOO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में OKZOO (AIOT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके OKZOO (AIOT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? OKZOO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब OKZOO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OKZOO (AIOT) टोकन का अर्थशास्त्र

OKZOO (AIOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

OKZOO (AIOT) कैसे खरीदें

क्या आपको OKZOO कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से OKZOO खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AIOT लोकल करेंसी में

1 OKZOO(AIOT) से VND
45,561.00155
1 OKZOO(AIOT) से AUD
A$2.6316824
1 OKZOO(AIOT) से GBP
1.2812138
1 OKZOO(AIOT) से EUR
1.4716645
1 OKZOO(AIOT) से USD
$1.73137
1 OKZOO(AIOT) से MYR
RM7.2890677
1 OKZOO(AIOT) से TRY
71.2285618
1 OKZOO(AIOT) से JPY
¥254.51139
1 OKZOO(AIOT) से ARS
ARS$2,308.4875621
1 OKZOO(AIOT) से RUB
139.375285
1 OKZOO(AIOT) से INR
151.8930901
1 OKZOO(AIOT) से IDR
Rp28,383.1102128
1 OKZOO(AIOT) से KRW
2,404.6651656
1 OKZOO(AIOT) से PHP
98.7746585
1 OKZOO(AIOT) से EGP
￡E.83.971445
1 OKZOO(AIOT) से BRL
R$9.3667117
1 OKZOO(AIOT) से CAD
C$2.3719769
1 OKZOO(AIOT) से BDT
210.4653372
1 OKZOO(AIOT) से NGN
2,659.5401433
1 OKZOO(AIOT) से COP
$6,981.3166825
1 OKZOO(AIOT) से ZAR
R.30.6798764
1 OKZOO(AIOT) से UAH
71.3497577
1 OKZOO(AIOT) से VES
Bs249.31728
1 OKZOO(AIOT) से CLP
$1,675.96616
1 OKZOO(AIOT) से PKR
Rs490.7395128
1 OKZOO(AIOT) से KZT
930.3343558
1 OKZOO(AIOT) से THB
฿55.9751921
1 OKZOO(AIOT) से TWD
NT$52.8414124
1 OKZOO(AIOT) से AED
د.إ6.3541279
1 OKZOO(AIOT) से CHF
Fr1.385096
1 OKZOO(AIOT) से HKD
HK$13.4873723
1 OKZOO(AIOT) से AMD
֏661.5737907
1 OKZOO(AIOT) से MAD
.د.م15.5996437
1 OKZOO(AIOT) से MXN
$32.3073642
1 OKZOO(AIOT) से SAR
ريال6.4926375
1 OKZOO(AIOT) से PLN
6.3195005
1 OKZOO(AIOT) से RON
лв7.5141458
1 OKZOO(AIOT) से SEK
kr16.4307013
1 OKZOO(AIOT) से BGN
лв2.8913879
1 OKZOO(AIOT) से HUF
Ft588.8908781
1 OKZOO(AIOT) से CZK
36.4107111
1 OKZOO(AIOT) से KWD
د.ك0.52806785
1 OKZOO(AIOT) से ILS
5.7481484
1 OKZOO(AIOT) से AOA
Kz1,578.2649509
1 OKZOO(AIOT) से BHD
.د.ب0.65099512
1 OKZOO(AIOT) से BMD
$1.73137
1 OKZOO(AIOT) से DKK
kr11.080768
1 OKZOO(AIOT) से HNL
L45.2926392
1 OKZOO(AIOT) से MUR
79.7122748
1 OKZOO(AIOT) से NAD
$30.5759942
1 OKZOO(AIOT) से NOK
kr17.4348959
1 OKZOO(AIOT) से NZD
$2.9260153
1 OKZOO(AIOT) से PAB
B/.1.73137
1 OKZOO(AIOT) से PGK
K7.3236951
1 OKZOO(AIOT) से QAR
ر.ق6.3195005
1 OKZOO(AIOT) से RSD
дин.173.9507439

OKZOO संसाधन

OKZOO को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक OKZOO वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न OKZOO

आज OKZOO (AIOT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AIOT प्राइस 1.73137 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AIOT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AIOT से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.73137 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
OKZOO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AIOT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 142.87M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AIOT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AIOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.52M USD है.
AIOT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AIOT ने 2.022925810880365 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AIOT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AIOT ने 0.04452569076105928 USD की ATL प्राइस देखी.
AIOT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AIOT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 148.71K USD है.
क्या AIOT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIOT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIOT का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 12:11:04 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

AIOT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 1.73137 USD

AIOT ट्रेड करें

AIOTUSDC
$1.73325
$1.73325$1.73325
+2.09%
AIOTUSDT
$1.73137
$1.73137$1.73137
+1.77%

