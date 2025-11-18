Altar of Creativity मूल्य(AION)
आज Altar of Creativity (AION) का लाइव मूल्य $ 0.0000003346 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.17% का बदलाव आया है. मौजूदा AION से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000003346 प्रति AION है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Altar of Creativity करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- AION है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AION की ट्रेडिंग $ 0.0000003245 (निम्न) और $ 0.0000003491 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AION में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -5.11% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.28K तक पहुँच गया.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Altar of Creativity के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00000000057
|-0.16%
|30 दिन
|$ -0.0000000534
|-13.77%
|60 दिन
|$ -0.0000003654
|-52.20%
|90 दिन
|$ -0.0124996654
|-100.00%
आज AION में $ -0.00000000057 (-0.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000000534 (-13.77%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AION में $ -0.0000003654 (-52.20%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0124996654 (-100.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Altar of Creativity (AION) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Altar of Creativity प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Altar of Creativity के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Altar of Creativity के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर AION की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Altar of Creativity खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Altar of Creativity (AION) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
Altar of Creativity का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर Altar of Creativity (AION) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.
Altar of Creativity को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
