Casper AI लोगो

Casper AI मूल्य(AIAGENT)

1 AIAGENT से USD लाइव प्राइस:

$0.0009713
$0.0009713$0.0009713
-1.68%1D
USD
Casper AI (AIAGENT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:33:13 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0009686
$ 0.0009686$ 0.0009686
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0009999
$ 0.0009999$ 0.0009999
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0009686
$ 0.0009686$ 0.0009686

$ 0.0009999
$ 0.0009999$ 0.0009999

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

-0.55%

-1.68%

-11.22%

-11.22%

Casper AI (AIAGENT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0009713 है. पिछले 24 घंटों में, AIAGENT ने $ 0.0009686 के कम और $ 0.0009999 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIAGENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01969272625939481 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000638530725507041 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIAGENT में -0.55%, 24 घंटों में -1.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Casper AI (AIAGENT) मार्केट की जानकारी

No.4099

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.68K
$ 99.68K$ 99.68K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

Casper AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.68K है. AIAGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1257857144 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.

Casper AI (AIAGENT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Casper AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000016597-1.68%
30 दिन$ -0.0000674-6.49%
60 दिन$ +0.0000096+0.99%
90 दिन$ -0.0003603-27.06%
Casper AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज AIAGENT में $ -0.000016597 (-1.68%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Casper AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000674 (-6.49%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Casper AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AIAGENT में $ +0.0000096 (+0.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Casper AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0003603 (-27.06%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Casper AI (AIAGENT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Casper AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Casper AI (AIAGENT) क्या है

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Casper AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AIAGENT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Casper AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Casper AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Casper AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Casper AI (AIAGENT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Casper AI (AIAGENT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Casper AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Casper AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Casper AI (AIAGENT) टोकन का अर्थशास्त्र

Casper AI (AIAGENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIAGENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Casper AI (AIAGENT) कैसे खरीदें

क्या आपको Casper AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Casper AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AIAGENT लोकल करेंसी में

1 Casper AI(AIAGENT) से VND
25.5597595
1 Casper AI(AIAGENT) से AUD
A$0.001476376
1 Casper AI(AIAGENT) से GBP
0.000718762
1 Casper AI(AIAGENT) से EUR
0.000825605
1 Casper AI(AIAGENT) से USD
$0.0009713
1 Casper AI(AIAGENT) से MYR
RM0.004089173
1 Casper AI(AIAGENT) से TRY
0.039959282
1 Casper AI(AIAGENT) से JPY
¥0.1418098
1 Casper AI(AIAGENT) से ARS
ARS$1.295063429
1 Casper AI(AIAGENT) से RUB
0.078179937
1 Casper AI(AIAGENT) से INR
0.085115019
1 Casper AI(AIAGENT) से IDR
Rp15.922948272
1 Casper AI(AIAGENT) से KRW
1.347154248
1 Casper AI(AIAGENT) से PHP
0.0553641
1 Casper AI(AIAGENT) से EGP
￡E.0.047098337
1 Casper AI(AIAGENT) से BRL
R$0.005254733
1 Casper AI(AIAGENT) से CAD
C$0.001330681
1 Casper AI(AIAGENT) से BDT
0.118071228
1 Casper AI(AIAGENT) से NGN
1.492004217
1 Casper AI(AIAGENT) से COP
$3.916524425
1 Casper AI(AIAGENT) से ZAR
R.0.017201723
1 Casper AI(AIAGENT) से UAH
0.040027273
1 Casper AI(AIAGENT) से VES
Bs0.1398672
1 Casper AI(AIAGENT) से CLP
$0.9402184
1 Casper AI(AIAGENT) से PKR
Rs0.275305272
1 Casper AI(AIAGENT) से KZT
0.521918342
1 Casper AI(AIAGENT) से THB
฿0.031334138
1 Casper AI(AIAGENT) से TWD
NT$0.029692641
1 Casper AI(AIAGENT) से AED
د.إ0.003564671
1 Casper AI(AIAGENT) से CHF
Fr0.00077704
1 Casper AI(AIAGENT) से HKD
HK$0.007556714
1 Casper AI(AIAGENT) से AMD
֏0.371143443
1 Casper AI(AIAGENT) से MAD
.د.م0.008751413
1 Casper AI(AIAGENT) से MXN
$0.018124458
1 Casper AI(AIAGENT) से SAR
ريال0.003642375
1 Casper AI(AIAGENT) से PLN
0.003545245
1 Casper AI(AIAGENT) से RON
лв0.004215442
1 Casper AI(AIAGENT) से SEK
kr0.009217637
1 Casper AI(AIAGENT) से BGN
лв0.001622071
1 Casper AI(AIAGENT) से HUF
Ft0.330368269
1 Casper AI(AIAGENT) से CZK
0.020426439
1 Casper AI(AIAGENT) से KWD
د.ك0.0002962465
1 Casper AI(AIAGENT) से ILS
0.003224716
1 Casper AI(AIAGENT) से AOA
Kz0.885407941
1 Casper AI(AIAGENT) से BHD
.د.ب0.0003652088
1 Casper AI(AIAGENT) से BMD
$0.0009713
1 Casper AI(AIAGENT) से DKK
kr0.00621632
1 Casper AI(AIAGENT) से HNL
L0.025409208
1 Casper AI(AIAGENT) से MUR
0.044689513
1 Casper AI(AIAGENT) से NAD
$0.017153158
1 Casper AI(AIAGENT) से NOK
kr0.009780991
1 Casper AI(AIAGENT) से NZD
$0.001641497
1 Casper AI(AIAGENT) से PAB
B/.0.0009713
1 Casper AI(AIAGENT) से PGK
K0.004108599
1 Casper AI(AIAGENT) से QAR
ر.ق0.003545245
1 Casper AI(AIAGENT) से RSD
дин.0.097596224

Casper AI संसाधन

Casper AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Casper AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Casper AI

आज Casper AI (AIAGENT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AIAGENT प्राइस 0.0009713 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AIAGENT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AIAGENT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0009713 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Casper AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AIAGENT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AIAGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AIAGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AIAGENT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AIAGENT ने 0.01969272625939481 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AIAGENT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AIAGENT ने 0.000638530725507041 USD की ATL प्राइस देखी.
AIAGENT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AIAGENT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.68K USD है.
क्या AIAGENT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIAGENT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIAGENT का प्राइस का अनुमान देखें.
