AI16Z लोगो

AI16Z मूल्य(AI16Z)

1 AI16Z से USD लाइव प्राइस:

$0.1104
$0.1104$0.1104
+1.47%1D
USD
AI16Z (AI16Z) मूल्य का लाइव चार्ट
AI16Z (AI16Z) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1059
$ 0.1059$ 0.1059
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1141
$ 0.1141$ 0.1141
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1059
$ 0.1059$ 0.1059

$ 0.1141
$ 0.1141$ 0.1141

$ 2.479160142705961
$ 2.479160142705961$ 2.479160142705961

$ 0.001725457772544541
$ 0.001725457772544541$ 0.001725457772544541

-0.64%

+1.47%

-4.00%

-4.00%

AI16Z (AI16Z) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1104 है. पिछले 24 घंटों में, AI16Z ने $ 0.1059 के कम और $ 0.1141 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AI16Z की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.479160142705961 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001725457772544541 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AI16Z में -0.64%, 24 घंटों में +1.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AI16Z (AI16Z) मार्केट की जानकारी

No.326

$ 121.44M
$ 121.44M$ 121.44M

$ 149.24K
$ 149.24K$ 149.24K

$ 121.44M
$ 121.44M$ 121.44M

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,999,958.01
1,099,999,958.01 1,099,999,958.01

1,099,997,482.704228
1,099,997,482.704228 1,099,997,482.704228

99.99%

0.01%

SOL

AI16Z का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 149.24K है. AI16Z की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B है, कुल आपूर्ति 1099997482.704228 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 121.44M है.

AI16Z (AI16Z) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में AI16Z के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.001599+1.47%
30 दिन$ -0.0323-22.64%
60 दिन$ -0.0452-29.05%
90 दिन$ -0.0971-46.80%
AI16Z के मूल्य में आज आया अंतर

आज AI16Z में $ +0.001599 (+1.47%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

AI16Z के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0323 (-22.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

AI16Z के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AI16Z में $ -0.0452 (-29.05%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

AI16Z के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0971 (-46.80%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

AI16Z (AI16Z) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब AI16Z प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

AI16Z (AI16Z) क्या है

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

AI16Z MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके AI16Z निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AI16Z की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- AI16Z के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर AI16Z खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

AI16Z प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AI16Z (AI16Z) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AI16Z (AI16Z) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AI16Z के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AI16Z प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AI16Z (AI16Z) टोकन का अर्थशास्त्र

AI16Z (AI16Z) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AI16Z टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

AI16Z (AI16Z) कैसे खरीदें

क्या आपको AI16Z कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से AI16Z खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AI16Z लोकल करेंसी में

1 AI16Z(AI16Z) से VND
2,905.176
1 AI16Z(AI16Z) से AUD
A$0.167808
1 AI16Z(AI16Z) से GBP
0.081696
1 AI16Z(AI16Z) से EUR
0.09384
1 AI16Z(AI16Z) से USD
$0.1104
1 AI16Z(AI16Z) से MYR
RM0.465888
1 AI16Z(AI16Z) से TRY
4.541856
1 AI16Z(AI16Z) से JPY
¥16.1184
1 AI16Z(AI16Z) से ARS
ARS$147.199632
1 AI16Z(AI16Z) से RUB
8.886096
1 AI16Z(AI16Z) से INR
9.69864
1 AI16Z(AI16Z) से IDR
Rp1,809.835776
1 AI16Z(AI16Z) से KRW
153.546528
1 AI16Z(AI16Z) से PHP
6.301632
1 AI16Z(AI16Z) से EGP
￡E.5.353296
1 AI16Z(AI16Z) से BRL
R$0.597264
1 AI16Z(AI16Z) से CAD
C$0.151248
1 AI16Z(AI16Z) से BDT
13.420224
1 AI16Z(AI16Z) से NGN
169.584336
1 AI16Z(AI16Z) से COP
$445.1604
1 AI16Z(AI16Z) से ZAR
R.1.955184
1 AI16Z(AI16Z) से UAH
4.549584
1 AI16Z(AI16Z) से VES
Bs15.8976
1 AI16Z(AI16Z) से CLP
$106.8672
1 AI16Z(AI16Z) से PKR
Rs31.291776
1 AI16Z(AI16Z) से KZT
59.322336
1 AI16Z(AI16Z) से THB
฿3.57144
1 AI16Z(AI16Z) से TWD
NT$3.370512
1 AI16Z(AI16Z) से AED
د.إ0.405168
1 AI16Z(AI16Z) से CHF
Fr0.08832
1 AI16Z(AI16Z) से HKD
HK$0.860016
1 AI16Z(AI16Z) से AMD
֏42.184944
1 AI16Z(AI16Z) से MAD
.د.م0.994704
1 AI16Z(AI16Z) से MXN
$2.060064
1 AI16Z(AI16Z) से SAR
ريال0.414
1 AI16Z(AI16Z) से PLN
0.40296
1 AI16Z(AI16Z) से RON
лв0.479136
1 AI16Z(AI16Z) से SEK
kr1.047696
1 AI16Z(AI16Z) से BGN
лв0.184368
1 AI16Z(AI16Z) से HUF
Ft37.550352
1 AI16Z(AI16Z) से CZK
2.321712
1 AI16Z(AI16Z) से KWD
د.ك0.033672
1 AI16Z(AI16Z) से ILS
0.366528
1 AI16Z(AI16Z) से AOA
Kz100.637328
1 AI16Z(AI16Z) से BHD
.د.ب0.0416208
1 AI16Z(AI16Z) से BMD
$0.1104
1 AI16Z(AI16Z) से DKK
kr0.705456
1 AI16Z(AI16Z) से HNL
L2.888064
1 AI16Z(AI16Z) से MUR
5.069568
1 AI16Z(AI16Z) से NAD
$1.949664
1 AI16Z(AI16Z) से NOK
kr1.111728
1 AI16Z(AI16Z) से NZD
$0.186576
1 AI16Z(AI16Z) से PAB
B/.0.1104
1 AI16Z(AI16Z) से PGK
K0.466992
1 AI16Z(AI16Z) से QAR
ر.ق0.40296
1 AI16Z(AI16Z) से RSD
дин.11.088576

AI16Z संसाधन

AI16Z को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक AI16Z वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AI16Z

आज AI16Z (AI16Z) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AI16Z प्राइस 0.1104 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AI16Z से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AI16Z से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1104 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AI16Z का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AI16Z के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.44M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AI16Z की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AI16Z की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B USD है.
AI16Z की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AI16Z ने 2.479160142705961 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AI16Z का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AI16Z ने 0.001725457772544541 USD की ATL प्राइस देखी.
AI16Z का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AI16Z के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 149.24K USD है.
क्या AI16Z इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AI16Z इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AI16Z का प्राइस का अनुमान देखें.
