Sleepless AI लोगो

Sleepless AI मूल्य(AI)

1 AI से USD लाइव प्राइस:

$0.1268
$0.1268$0.1268
-3.35%1D
USD
Sleepless AI (AI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:27:59 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1264
$ 0.1264$ 0.1264
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.137
$ 0.137$ 0.137
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1264
$ 0.1264$ 0.1264

$ 0.137
$ 0.137$ 0.137

$ 2.3774513979494185
$ 2.3774513979494185$ 2.3774513979494185

$ 0.09675355458008243
$ 0.09675355458008243$ 0.09675355458008243

-0.48%

-3.35%

+7.09%

+7.09%

Sleepless AI (AI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1268 है. पिछले 24 घंटों में, AI ने $ 0.1264 के कम और $ 0.137 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.3774513979494185 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.09675355458008243 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AI में -0.48%, 24 घंटों में -3.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sleepless AI (AI) मार्केट की जानकारी

No.581

$ 48.51M
$ 48.51M$ 48.51M

$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M

$ 126.80M
$ 126.80M$ 126.80M

382.56M
382.56M 382.56M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.25%

BSC

Sleepless AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.14M है. AI की मार्केट में उपलब्ध राशि 382.56M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 126.80M है.

Sleepless AI (AI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Sleepless AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.004395-3.35%
30 दिन$ -0.0043-3.28%
60 दिन$ +0.0129+11.32%
90 दिन$ -0.0194-13.27%
Sleepless AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज AI में $ -0.004395 (-3.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Sleepless AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0043 (-3.28%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Sleepless AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AI में $ +0.0129 (+11.32%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Sleepless AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0194 (-13.27%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Sleepless AI (AI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Sleepless AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Sleepless AI (AI) क्या है

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Sleepless AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Sleepless AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Sleepless AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Sleepless AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sleepless AI (AI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sleepless AI (AI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sleepless AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sleepless AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Sleepless AI (AI) टोकन का अर्थशास्त्र

Sleepless AI (AI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Sleepless AI (AI) कैसे खरीदें

क्या आपको Sleepless AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Sleepless AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AI लोकल करेंसी में

1 Sleepless AI(AI) से VND
3,336.742
1 Sleepless AI(AI) से AUD
A$0.192736
1 Sleepless AI(AI) से GBP
0.093832
1 Sleepless AI(AI) से EUR
0.10778
1 Sleepless AI(AI) से USD
$0.1268
1 Sleepless AI(AI) से MYR
RM0.535096
1 Sleepless AI(AI) से TRY
5.216552
1 Sleepless AI(AI) से JPY
¥18.5128
1 Sleepless AI(AI) से ARS
ARS$169.066244
1 Sleepless AI(AI) से RUB
10.206132
1 Sleepless AI(AI) से INR
11.13938
1 Sleepless AI(AI) से IDR
Rp2,078.688192
1 Sleepless AI(AI) से KRW
176.355976
1 Sleepless AI(AI) से PHP
7.237744
1 Sleepless AI(AI) से EGP
￡E.6.148532
1 Sleepless AI(AI) से BRL
R$0.685988
1 Sleepless AI(AI) से CAD
C$0.173716
1 Sleepless AI(AI) से BDT
15.413808
1 Sleepless AI(AI) से NGN
194.776212
1 Sleepless AI(AI) से COP
$511.2893
1 Sleepless AI(AI) से ZAR
R.2.245628
1 Sleepless AI(AI) से UAH
5.225428
1 Sleepless AI(AI) से VES
Bs18.2592
1 Sleepless AI(AI) से CLP
$122.7424
1 Sleepless AI(AI) से PKR
Rs35.940192
1 Sleepless AI(AI) से KZT
68.134712
1 Sleepless AI(AI) से THB
฿4.10198
1 Sleepless AI(AI) से TWD
NT$3.871204
1 Sleepless AI(AI) से AED
د.إ0.465356
1 Sleepless AI(AI) से CHF
Fr0.10144
1 Sleepless AI(AI) से HKD
HK$0.987772
1 Sleepless AI(AI) से AMD
֏48.451548
1 Sleepless AI(AI) से MAD
.د.م1.142468
1 Sleepless AI(AI) से MXN
$2.366088
1 Sleepless AI(AI) से SAR
ريال0.4755
1 Sleepless AI(AI) से PLN
0.46282
1 Sleepless AI(AI) से RON
лв0.550312
1 Sleepless AI(AI) से SEK
kr1.203332
1 Sleepless AI(AI) से BGN
лв0.211756
1 Sleepless AI(AI) से HUF
Ft43.128484
1 Sleepless AI(AI) से CZK
2.666604
1 Sleepless AI(AI) से KWD
د.ك0.038674
1 Sleepless AI(AI) से ILS
0.420976
1 Sleepless AI(AI) से AOA
Kz115.587076
1 Sleepless AI(AI) से BHD
.د.ب0.0478036
1 Sleepless AI(AI) से BMD
$0.1268
1 Sleepless AI(AI) से DKK
kr0.810252
1 Sleepless AI(AI) से HNL
L3.317088
1 Sleepless AI(AI) से MUR
5.822656
1 Sleepless AI(AI) से NAD
$2.239288
1 Sleepless AI(AI) से NOK
kr1.276876
1 Sleepless AI(AI) से NZD
$0.214292
1 Sleepless AI(AI) से PAB
B/.0.1268
1 Sleepless AI(AI) से PGK
K0.536364
1 Sleepless AI(AI) से QAR
ر.ق0.46282
1 Sleepless AI(AI) से RSD
дин.12.735792

Sleepless AI संसाधन

Sleepless AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Sleepless AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sleepless AI

आज Sleepless AI (AI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AI प्राइस 0.1268 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1268 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sleepless AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AI की मार्केट में उपलब्ध राशि 382.56M USD है.
AI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AI ने 2.3774513979494185 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AI ने 0.09675355458008243 USD की ATL प्राइस देखी.
AI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.14M USD है.
क्या AI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:27:59 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

