iAgent Protocol (AGNT) जानकारी Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.iagentpro.com व्हाइटपेपर: https://docs.iagentpro.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 अभी AGNT खरीदें!

iAgent Protocol (AGNT) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण
मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 0.00
कुल आपूर्ति: $ 1.00B
मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 0.00
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.30M
अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.62
अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.000801109477813986
मौजूदा प्राइस: $ 0.0013

iAgent Protocol (AGNT) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले iAgent Protocol (AGNT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: AGNT टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने AGNT मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप AGNT के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो AGNT टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

