Aeternity

Aeternity मूल्य(AE)

1 AE से USD लाइव प्राइस:

$0.004098
$0.004098$0.004098
+4.16%1D
USD
Aeternity (AE) मूल्य का लाइव चार्ट
Aeternity (AE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.003922
$ 0.003922$ 0.003922
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004177
$ 0.004177$ 0.004177
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.003922
$ 0.003922$ 0.003922

$ 0.004177
$ 0.004177$ 0.004177

$ 5.855889797210693
$ 5.855889797210693$ 5.855889797210693

$ 0.00380538834773184
$ 0.00380538834773184$ 0.00380538834773184

+1.83%

+4.16%

-9.64%

-9.64%

Aeternity (AE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.004098 है. पिछले 24 घंटों में, AE ने $ 0.003922 के कम और $ 0.004177 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.855889797210693 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00380538834773184 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AE में +1.83%, 24 घंटों में +4.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aeternity (AE) मार्केट की जानकारी

No.1968

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

385.11M
385.11M 385.11M

536,306,702
536,306,702 536,306,702

396,262,883.69932
396,262,883.69932 396,262,883.69932

71.80%

2016-12-26 00:00:00

$ 0.284
$ 0.284$ 0.284

AE

Aeternity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.72K है. AE की मार्केट में उपलब्ध राशि 385.11M है, कुल आपूर्ति 396262883.69932 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.20M है.

Aeternity (AE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Aeternity के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00016367+4.16%
30 दिन$ -0.002111-34.00%
60 दिन$ -0.003477-45.91%
90 दिन$ -0.006022-59.51%
Aeternity के मूल्य में आज आया अंतर

आज AE में $ +0.00016367 (+4.16%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Aeternity के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.002111 (-34.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Aeternity के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AE में $ -0.003477 (-45.91%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Aeternity के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.006022 (-59.51%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Aeternity (AE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Aeternity प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Aeternity (AE) क्या है

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

Aeternity MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Aeternity निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Aeternity के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Aeternity खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Aeternity प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aeternity (AE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aeternity (AE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aeternity के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aeternity प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Aeternity (AE) टोकन का अर्थशास्त्र

Aeternity (AE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Aeternity (AE) कैसे खरीदें

क्या आपको Aeternity कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Aeternity खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AE लोकल करेंसी में

1 Aeternity(AE) से VND
107.83887
1 Aeternity(AE) से AUD
A$0.00622896
1 Aeternity(AE) से GBP
0.00303252
1 Aeternity(AE) से EUR
0.0034833
1 Aeternity(AE) से USD
$0.004098
1 Aeternity(AE) से MYR
RM0.01729356
1 Aeternity(AE) से TRY
0.16859172
1 Aeternity(AE) से JPY
¥0.598308
1 Aeternity(AE) से ARS
ARS$5.46398634
1 Aeternity(AE) से RUB
0.32984802
1 Aeternity(AE) से INR
0.3600093
1 Aeternity(AE) से IDR
Rp67.18031712
1 Aeternity(AE) से KRW
5.69958036
1 Aeternity(AE) से PHP
0.23391384
1 Aeternity(AE) से EGP
￡E.0.19871202
1 Aeternity(AE) से BRL
R$0.02217018
1 Aeternity(AE) से CAD
C$0.00561426
1 Aeternity(AE) से BDT
0.49815288
1 Aeternity(AE) से NGN
6.29489682
1 Aeternity(AE) से COP
$16.5241605
1 Aeternity(AE) से ZAR
R.0.07257558
1 Aeternity(AE) से UAH
0.16887858
1 Aeternity(AE) से VES
Bs0.590112
1 Aeternity(AE) से CLP
$3.966864
1 Aeternity(AE) से PKR
Rs1.16153712
1 Aeternity(AE) से KZT
2.20201932
1 Aeternity(AE) से THB
฿0.1325703
1 Aeternity(AE) से TWD
NT$0.12511194
1 Aeternity(AE) से AED
د.إ0.01503966
1 Aeternity(AE) से CHF
Fr0.0032784
1 Aeternity(AE) से HKD
HK$0.03192342
1 Aeternity(AE) से AMD
֏1.56588678
1 Aeternity(AE) से MAD
.د.م0.03692298
1 Aeternity(AE) से MXN
$0.07646868
1 Aeternity(AE) से SAR
ريال0.0153675
1 Aeternity(AE) से PLN
0.0149577
1 Aeternity(AE) से RON
лв0.01778532
1 Aeternity(AE) से SEK
kr0.03889002
1 Aeternity(AE) से BGN
лв0.00684366
1 Aeternity(AE) से HUF
Ft1.39385274
1 Aeternity(AE) से CZK
0.08618094
1 Aeternity(AE) से KWD
د.ك0.00124989
1 Aeternity(AE) से ILS
0.01360536
1 Aeternity(AE) से AOA
Kz3.73561386
1 Aeternity(AE) से BHD
.د.ب0.001544946
1 Aeternity(AE) से BMD
$0.004098
1 Aeternity(AE) से DKK
kr0.02618622
1 Aeternity(AE) से HNL
L0.10720368
1 Aeternity(AE) से MUR
0.18818016
1 Aeternity(AE) से NAD
$0.07237068
1 Aeternity(AE) से NOK
kr0.04126686
1 Aeternity(AE) से NZD
$0.00692562
1 Aeternity(AE) से PAB
B/.0.004098
1 Aeternity(AE) से PGK
K0.01733454
1 Aeternity(AE) से QAR
ر.ق0.0149577
1 Aeternity(AE) से RSD
дин.0.41160312

Aeternity संसाधन

Aeternity को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Aeternity वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Aeternity

आज Aeternity (AE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AE प्राइस 0.004098 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.004098 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aeternity का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.58M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AE की मार्केट में उपलब्ध राशि 385.11M USD है.
AE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AE ने 5.855889797210693 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AE ने 0.00380538834773184 USD की ATL प्राइस देखी.
AE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.72K USD है.
क्या AE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:27:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

