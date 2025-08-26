Across Protocol (ACX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.16164 है. पिछले 24 घंटों में, ACX ने $ 0.15946 के कम और $ 0.16998 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.7394538371572816 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03506312954269173 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACX में -0.40%, 24 घंटों में -0.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Across Protocol (ACX) मार्केट की जानकारी
Across Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 98.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 963.00K है. ACX की मार्केट में उपलब्ध राशि 608.61M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 161.64M है.
Across Protocol (ACX) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Across Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000796
-0.49%
30 दिन
$ -0.01263
-7.25%
60 दिन
$ +0.02128
+15.16%
90 दिन
$ -0.0283
-14.90%
Across Protocol के मूल्य में आज आया अंतर
आज ACX में $ -0.000796 (-0.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Across Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01263 (-7.25%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Across Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ACX में $ +0.02128 (+15.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Across Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0283 (-14.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Across Protocol (ACX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers.
It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.
Across Protocol प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Across Protocol (ACX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Across Protocol (ACX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Across Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Across Protocol (ACX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Across Protocol (ACX) कैसे खरीदें
