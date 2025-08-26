Acolyte by Virtuals (ACOLYT) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004294
$ 0.004294$ 0.004294
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744
$ 0.004294
$ 0.004294$ 0.004294
$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493
$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156
+0.33%
+8.73%
-3.90%
-3.90%
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003598 है. पिछले 24 घंटों में, ACOLYT ने $ 0.002744 के कम और $ 0.004294 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACOLYT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,607.7263566881493 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000065996165511156 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACOLYT में +0.33%, 24 घंटों में +8.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) मार्केट की जानकारी
No.1627
$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M
$ 61.31K
$ 61.31K$ 61.31K
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
968.86M
968.86M 968.86M
993,082,937
993,082,937 993,082,937
993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464
97.56%
BASE
Acolyte by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.31K है. ACOLYT की मार्केट में उपलब्ध राशि 968.86M है, कुल आपूर्ति 993082937.8227464 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.57M है.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Acolyte by Virtuals के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00028889
+8.73%
30 दिन
$ +0.001031
+40.16%
60 दिन
$ -0.003251
-47.47%
90 दिन
$ -0.00193
-34.92%
Acolyte by Virtuals के मूल्य में आज आया अंतर
आज ACOLYT में $ +0.00028889 (+8.73%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Acolyte by Virtuals के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001031 (+40.16%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Acolyte by Virtuals के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ACOLYT में $ -0.003251 (-47.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Acolyte by Virtuals के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00193 (-34.92%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.
Acolyte by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Acolyte by Virtuals (ACOLYT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Acolyte by Virtuals (ACOLYT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Acolyte by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACOLYT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.