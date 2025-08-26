ACOLYT की अधिक जानकारी

$0.003598
$0.003598$0.003598
+8.73%1D
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) मूल्य का लाइव चार्ट
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.004294
$ 0.004294$ 0.004294
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744

$ 0.004294
$ 0.004294$ 0.004294

$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493

$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156

+0.33%

+8.73%

-3.90%

-3.90%

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003598 है. पिछले 24 घंटों में, ACOLYT ने $ 0.002744 के कम और $ 0.004294 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACOLYT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,607.7263566881493 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000065996165511156 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACOLYT में +0.33%, 24 घंटों में +8.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) मार्केट की जानकारी

No.1627

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 61.31K
$ 61.31K$ 61.31K

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

968.86M
968.86M 968.86M

993,082,937
993,082,937 993,082,937

993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464

97.56%

BASE

Acolyte by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.31K है. ACOLYT की मार्केट में उपलब्ध राशि 968.86M है, कुल आपूर्ति 993082937.8227464 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.57M है.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Acolyte by Virtuals के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00028889+8.73%
30 दिन$ +0.001031+40.16%
60 दिन$ -0.003251-47.47%
90 दिन$ -0.00193-34.92%
Acolyte by Virtuals के मूल्य में आज आया अंतर

आज ACOLYT में $ +0.00028889 (+8.73%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Acolyte by Virtuals के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001031 (+40.16%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Acolyte by Virtuals के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ACOLYT में $ -0.003251 (-47.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Acolyte by Virtuals के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00193 (-34.92%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) क्या है

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Acolyte by Virtuals निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ACOLYT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Acolyte by Virtuals के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Acolyte by Virtuals खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Acolyte by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Acolyte by Virtuals (ACOLYT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Acolyte by Virtuals (ACOLYT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Acolyte by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Acolyte by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) टोकन का अर्थशास्त्र

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACOLYT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) कैसे खरीदें

क्या आपको Acolyte by Virtuals कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Acolyte by Virtuals खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ACOLYT लोकल करेंसी में

1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से VND
94.68137
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से AUD
A$0.00546896
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से GBP
0.00266252
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से EUR
0.0030583
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से USD
$0.003598
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से MYR
RM0.01518356
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से TRY
0.14802172
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से JPY
¥0.525308
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से ARS
ARS$4.79732134
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से RUB
0.28960302
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से INR
0.3160843
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से IDR
Rp58.98359712
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से KRW
5.00417036
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से PHP
0.20537384
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से EGP
￡E.0.17446702
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से BRL
R$0.01946518
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से CAD
C$0.00492926
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से BDT
0.43737288
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से NGN
5.52685182
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से COP
$14.5080355
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से ZAR
R.0.06372058
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से UAH
0.14827358
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से VES
Bs0.518112
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से CLP
$3.482864
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से PKR
Rs1.01981712
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से KZT
1.93334932
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से THB
฿0.1163953
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से TWD
NT$0.10984694
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से AED
د.إ0.01320466
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से CHF
Fr0.0028784
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से HKD
HK$0.02802842
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से AMD
֏1.37483178
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से MAD
.د.م0.03241798
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से MXN
$0.06713868
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से SAR
ريال0.0134925
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से PLN
0.0131327
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से RON
лв0.01561532
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से SEK
kr0.03414502
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से BGN
лв0.00600866
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से HUF
Ft1.22378774
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से CZK
0.07566594
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से KWD
د.ك0.00109739
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से ILS
0.01194536
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से AOA
Kz3.27982886
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से BHD
.د.ب0.001356446
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से BMD
$0.003598
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से DKK
kr0.02299122
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से HNL
L0.09412368
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से MUR
0.16522016
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से NAD
$0.06354068
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से NOK
kr0.03623186
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से NZD
$0.00608062
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से PAB
B/.0.003598
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से PGK
K0.01521954
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से QAR
ر.ق0.0131327
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) से RSD
дин.0.36138312

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Acolyte by Virtuals

आज Acolyte by Virtuals (ACOLYT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ACOLYT प्राइस 0.003598 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ACOLYT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ACOLYT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.003598 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Acolyte by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ACOLYT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.49M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ACOLYT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ACOLYT की मार्केट में उपलब्ध राशि 968.86M USD है.
ACOLYT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ACOLYT ने 1,607.7263566881493 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ACOLYT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ACOLYT ने 0.000065996165511156 USD की ATL प्राइस देखी.
ACOLYT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ACOLYT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.31K USD है.
क्या ACOLYT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ACOLYT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ACOLYT का प्राइस का अनुमान देखें.
