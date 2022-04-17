Abelian (ABEL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0724 है. पिछले 24 घंटों में, ABEL ने $ 0.072 के कम और $ 0.07265 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ABEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.5703190389504647 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03026414280417002 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ABEL में +0.04%, 24 घंटों में -0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Abelian (ABEL) मार्केट की जानकारी
No.1271
$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M
$ 17.20K
$ 17.20K$ 17.20K
$ 16.30M
$ 16.30M$ 16.30M
105.20M
105.20M 105.20M
225,180,000
225,180,000 225,180,000
125,779,469
125,779,469 125,779,469
46.71%
2022-04-17 00:00:00
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
ABEL
Abelian का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 17.20K है. ABEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 105.20M है, कुल आपूर्ति 125779469 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.30M है.
Abelian (ABEL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Abelian के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0001596
-0.22%
30 दिन
$ -0.00696
-8.78%
60 दिन
$ +0.00406
+5.94%
90 दिन
$ +0.02155
+42.37%
Abelian के मूल्य में आज आया अंतर
आज ABEL में $ -0.0001596 (-0.22%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Abelian के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00696 (-8.78%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Abelian के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ABEL में $ +0.00406 (+5.94%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Abelian के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.02155 (+42.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Abelian (ABEL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.
Abelian प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Abelian (ABEL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Abelian (ABEL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Abelian के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Abelian (ABEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ABEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Abelian (ABEL) कैसे खरीदें
