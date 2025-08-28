A47 की अधिक जानकारी

Agenda 47 लोगो

Agenda 47 मूल्य(A47)

1 A47 से USD लाइव प्राइस:

$0.014334
$0.014334$0.014334
+13.09%1D
USD
Agenda 47 (A47) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:34:13 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01203
$ 0.01203$ 0.01203
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.016125
$ 0.016125$ 0.016125
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01203
$ 0.01203$ 0.01203

$ 0.016125
$ 0.016125$ 0.016125

$ 0.04449119884159218
$ 0.04449119884159218$ 0.04449119884159218

$ 0.000096002291123415
$ 0.000096002291123415$ 0.000096002291123415

-1.62%

+13.09%

-23.02%

-23.02%

Agenda 47 (A47) रियल-टाइम प्राइस $ 0.014541 है. पिछले 24 घंटों में, A47 ने $ 0.01203 के कम और $ 0.016125 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. A47 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04449119884159218 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000096002291123415 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में A47 में -1.62%, 24 घंटों में +13.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Agenda 47 (A47) मार्केट की जानकारी

No.994

$ 14.54M
$ 14.54M$ 14.54M

$ 101.01K
$ 101.01K$ 101.01K

$ 14.54M
$ 14.54M$ 14.54M

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,395
999,990,395 999,990,395

999,990,395
999,990,395 999,990,395

100.00%

SOL

Agenda 47 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 101.01K है. A47 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999990395 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.54M है.

Agenda 47 (A47) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Agenda 47 के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00165914+13.09%
30 दिन$ -0.004869-25.09%
60 दिन$ -0.006094-29.54%
90 दिन$ -0.000631-4.16%
Agenda 47 के मूल्य में आज आया अंतर

आज A47 में $ +0.00165914 (+13.09%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Agenda 47 के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.004869 (-25.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Agenda 47 के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर A47 में $ -0.006094 (-29.54%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Agenda 47 के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000631 (-4.16%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Agenda 47 (A47) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Agenda 47 प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Agenda 47 (A47) क्या है

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Agenda 47 निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- A47 की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Agenda 47 के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Agenda 47 खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Agenda 47 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Agenda 47 (A47) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Agenda 47 (A47) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Agenda 47 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Agenda 47 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Agenda 47 (A47) टोकन का अर्थशास्त्र

Agenda 47 (A47) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. A47 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Agenda 47 (A47) कैसे खरीदें

क्या आपको Agenda 47 कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Agenda 47 खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

A47 लोकल करेंसी में

1 Agenda 47(A47) से VND
382.646415
1 Agenda 47(A47) से AUD
A$0.02224773
1 Agenda 47(A47) से GBP
0.01076034
1 Agenda 47(A47) से EUR
0.01235985
1 Agenda 47(A47) से USD
$0.014541
1 Agenda 47(A47) से MYR
RM0.06136302
1 Agenda 47(A47) से TRY
0.59821674
1 Agenda 47(A47) से JPY
¥2.137527
1 Agenda 47(A47) से ARS
ARS$19.38795153
1 Agenda 47(A47) से RUB
1.16895099
1 Agenda 47(A47) से INR
1.27800849
1 Agenda 47(A47) से IDR
Rp238.37701104
1 Agenda 47(A47) से KRW
20.22391362
1 Agenda 47(A47) से PHP
0.83130897
1 Agenda 47(A47) से EGP
￡E.0.70611096
1 Agenda 47(A47) से BRL
R$0.07866681
1 Agenda 47(A47) से CAD
C$0.01992117
1 Agenda 47(A47) से BDT
1.76760396
1 Agenda 47(A47) से NGN
22.33628469
1 Agenda 47(A47) से COP
$58.63294725
1 Agenda 47(A47) से ZAR
R.0.25781193
1 Agenda 47(A47) से UAH
0.59923461
1 Agenda 47(A47) से VES
Bs2.093904
1 Agenda 47(A47) से CLP
$14.075688
1 Agenda 47(A47) से PKR
Rs4.12150104
1 Agenda 47(A47) से KZT
7.81346094
1 Agenda 47(A47) से THB
฿0.47040135
1 Agenda 47(A47) से TWD
NT$0.44437296
1 Agenda 47(A47) से AED
د.إ0.05336547
1 Agenda 47(A47) से CHF
Fr0.0116328
1 Agenda 47(A47) से HKD
HK$0.11327439
1 Agenda 47(A47) से AMD
֏5.55626151
1 Agenda 47(A47) से MAD
.د.م0.13101441
1 Agenda 47(A47) से MXN
$0.27162588
1 Agenda 47(A47) से SAR
ريال0.05452875
1 Agenda 47(A47) से PLN
0.05307465
1 Agenda 47(A47) से RON
лв0.06310794
1 Agenda 47(A47) से SEK
kr0.13784868
1 Agenda 47(A47) से BGN
лв0.02428347
1 Agenda 47(A47) से HUF
Ft4.94757525
1 Agenda 47(A47) से CZK
0.30565182
1 Agenda 47(A47) से KWD
د.ك0.004435005
1 Agenda 47(A47) से ILS
0.04827612
1 Agenda 47(A47) से AOA
Kz13.25513937
1 Agenda 47(A47) से BHD
.د.ب0.005481957
1 Agenda 47(A47) से BMD
$0.014541
1 Agenda 47(A47) से DKK
kr0.09291699
1 Agenda 47(A47) से HNL
L0.38039256
1 Agenda 47(A47) से MUR
0.66772272
1 Agenda 47(A47) से NAD
$0.25679406
1 Agenda 47(A47) से NOK
kr0.14628246
1 Agenda 47(A47) से NZD
$0.02457429
1 Agenda 47(A47) से PAB
B/.0.014541
1 Agenda 47(A47) से PGK
K0.06150843
1 Agenda 47(A47) से QAR
ر.ق0.05307465
1 Agenda 47(A47) से RSD
дин.1.46006181

Agenda 47 संसाधन

Agenda 47 को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Agenda 47 वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Agenda 47

आज Agenda 47 (A47) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव A47 प्राइस 0.014541 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
A47 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
A47 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.014541 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Agenda 47 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
A47 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.54M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
A47 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
A47 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M USD है.
A47 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
A47 ने 0.04449119884159218 USD की ATH प्राइस हासिल की.
A47 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
A47 ने 0.000096002291123415 USD की ATL प्राइस देखी.
A47 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
A47 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 101.01K USD है.
क्या A47 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष A47 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए A47 का प्राइस का अनुमान देखें.
Agenda 47 (A47) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

