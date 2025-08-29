99 Bitcoins मूल्य (99BTC)
+0.50%
-9.96%
-25.98%
-25.98%
99 Bitcoins (99BTC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 99BTC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 99BTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 99BTC में +0.50%, 24 घंटों में -9.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
99 Bitcoins का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 99BTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.00B है, कुल आपूर्ति 66000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.10M है.
आज के दिन के दौरान, 99 Bitcoins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 99 Bitcoins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 99 Bitcoins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 99 Bitcoins का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.96%
|30 दिन
|$ 0
|-44.59%
|60 दिन
|$ 0
|-51.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.
