888Coin का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.發發發 का मार्केट कैप 5,876.09 USD है. भारत में 發發發 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

發發發 की अधिक जानकारी

發發發 प्राइस की जानकारी

發發發 क्या है

發發發 आधिकारिक वेबसाइट

發發發 टोकन का अर्थशास्त्र

發發發 प्राइस का पूर्वानुमान

888Coin लोगो

888Coin मूल्य (發發發)

गैर-सूचीबद्ध

1 發發發 से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
888Coin (發發發) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:18:32 (UTC+8)

888Coin का आज का मूल्य

आज 888Coin (發發發) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.06% का बदलाव आया है. मौजूदा 發發發 से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति 發發發 है.

$ 5,876.09 के मार्केट कैप के अनुसार 888Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 884.73M 發發發 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, 發發發 की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में 發發發 में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -12.65% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

888Coin (發發發) मार्केट की जानकारी

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

884.73M
884.73M 884.73M

884,730,254.94
884,730,254.94 884,730,254.94

888Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 發發發 की मार्केट में उपलब्ध राशि 884.73M है, कुल आपूर्ति 884730254.94 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.88K है.

888Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.06%

-12.65%

-12.65%

888Coin (發發發) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 888Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 888Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 888Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 888Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.06%
30 दिन$ 0-30.18%
60 दिन$ 0-53.81%
90 दिन$ 0--

888Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

888Coin (發發發) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में 發發發 का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
888Coin (發發發) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, 888Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में 888Coin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए 發發發 के प्राइस पूर्वानुमान के लिए 888Coinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

888Coin (發發發) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न 888Coin

2030 में 1 888Coin का मूल्य कितना होगा?
अगर 888Coin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. 888Coin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:18:32 (UTC+8)

888Coin (發發發) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

888Coin के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.