717ai by Virtuals (WIRE) रियल-टाइम प्राइस $0.00707792 है. पिछले 24 घंटों में, WIRE ने $ 0.00646219 के कम और $ 0.00942193 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIRE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01085047 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIRE में -0.93%, 24 घंटों में -14.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +39.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
717ai by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 954.81M है, कुल आपूर्ति 962963137.3739567 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.82M है.
आज के दिन के दौरान, 717ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001238194937431644 था.
पिछले 30 दिनों में, 717ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6791147794 था.
पिछले 60 दिनों में, 717ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1923702405 था.
पिछले 90 दिनों में, 717ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00666626540303590383 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001238194937431644
|-14.88%
|30 दिन
|$ +0.6791147794
|+9,594.84%
|60 दिन
|$ +0.1923702405
|+2,717.89%
|90 दिन
|$ +0.00666626540303590383
|+1,619.38%
717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.
