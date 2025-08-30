5th Scape मूल्य ($5SCAPE)
+18.36%
+20.27%
-1.33%
-1.33%
5th Scape ($5SCAPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $5SCAPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $5SCAPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00239798 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $5SCAPE में +18.36%, 24 घंटों में +20.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
5th Scape का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 107.93K है. $5SCAPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 5211000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.46M है.
आज के दिन के दौरान, 5th Scape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 5th Scape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 5th Scape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 5th Scape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+20.27%
|30 दिन
|$ 0
|+14.27%
|60 दिन
|$ 0
|+74.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment.
5th Scape ($5SCAPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $5SCAPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
