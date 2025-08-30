589 मूल्य (589)
-10.93%
-19.24%
-24.01%
-24.01%
589 (589) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 589 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 589 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 589 में -10.93%, 24 घंटों में -19.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
589 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 680.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 589 की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.29B है, कुल आपूर्ति 5890000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 758.60K है.
आज के दिन के दौरान, 589 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 589 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 589 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 589 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-19.24%
|30 दिन
|$ 0
|-45.51%
|60 दिन
|$ 0
|-10.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement
589 (589) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 589 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
