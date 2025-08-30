4GENTIC मूल्य (4GS)
4GENTIC (4GS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 4GS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 4GS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00338209 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 4GS में +0.16%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
4GENTIC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 4GS की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.13M है, कुल आपूर्ति 988130234.589042 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.37K है.
आज के दिन के दौरान, 4GENTIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 4GENTIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 4GENTIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 4GENTIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.11%
|30 दिन
|$ 0
|-0.94%
|60 दिन
|$ 0
|-35.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence 1. Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights.
