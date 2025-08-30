47th POTUS मूल्य (TRUMP47)
47th POTUS (TRUMP47) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRUMP47 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUMP47 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00824892 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUMP47 में -0.39%, 24 घंटों में -2.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
47th POTUS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUMP47 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.77K है.
आज के दिन के दौरान, 47th POTUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 47th POTUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 47th POTUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 47th POTUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.49%
|30 दिन
|$ 0
|+3.31%
|60 दिन
|$ 0
|+47.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.
47th POTUS (TRUMP47) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRUMP47 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
