4547 मूल्य (4547)
+0.99%
-4.20%
-0.85%
-0.85%
4547 (4547) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 4547 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 4547 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 4547 में +0.99%, 24 घंटों में -4.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
4547 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 4547 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999995318.05 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.08K है.
आज के दिन के दौरान, 4547 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 4547 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 4547 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 4547 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.20%
|30 दिन
|$ 0
|+2.94%
|60 दिन
|$ 0
|+4.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade.
