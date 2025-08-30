42069COIN की अधिक जानकारी

42069COIN प्राइस की जानकारी

42069COIN आधिकारिक वेबसाइट

42069COIN टोकन का अर्थशास्त्र

42069COIN प्राइस का पूर्वानुमान

42069COIN लोगो

42069COIN मूल्य (42069COIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 42069COIN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-16.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
42069COIN (42069COIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:38:16 (UTC+8)

42069COIN (42069COIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-16.43%

-24.55%

-24.55%

42069COIN (42069COIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 42069COIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 42069COIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 42069COIN में +0.16%, 24 घंटों में -16.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

42069COIN (42069COIN) मार्केट की जानकारी

$ 22.50K
$ 22.50K$ 22.50K

--
----

$ 22.50K
$ 22.50K$ 22.50K

999.67M
999.67M 999.67M

999,671,799.67583
999,671,799.67583 999,671,799.67583

42069COIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 42069COIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M है, कुल आपूर्ति 999671799.67583 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.50K है.

42069COIN (42069COIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 42069COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 42069COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 42069COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 42069COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-16.43%
30 दिन$ 0+3.90%
60 दिन$ 0+21.06%
90 दिन$ 0--

42069COIN (42069COIN) क्या है

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

42069COIN (42069COIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

42069COIN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 42069COIN (42069COIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 42069COIN (42069COIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 42069COIN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 42069COIN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

42069COIN लोकल करेंसी में

42069COIN (42069COIN) टोकन का अर्थशास्त्र

42069COIN (42069COIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 42069COIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 42069COIN (42069COIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 42069COIN (42069COIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 42069COIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
42069COIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
42069COIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
42069COIN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
42069COIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.50K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
42069COIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
42069COIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.67M USD है.
42069COIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
42069COIN ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
42069COIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
42069COIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
42069COIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
42069COIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 42069COIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 42069COIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 42069COIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:38:16 (UTC+8)

