21Million लोगो

21Million मूल्य (21M)

गैर-सूचीबद्ध

1 21M से USD लाइव प्राइस:

-3.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
21Million (21M) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:48:51 (UTC+8)

21Million (21M) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.12%

-3.85%

-1.45%

-1.45%

21Million (21M) रियल-टाइम प्राइस $0.03679997 है. पिछले 24 घंटों में, 21M ने $ 0.03607015 के कम और $ 0.03838923 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 21M की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.085285 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01591473 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 21M में +0.12%, 24 घंटों में -3.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

21Million (21M) मार्केट की जानकारी

21Million का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 642.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 21M की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.42M है, कुल आपूर्ति 17839174.6665238 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 657.69K है.

21Million (21M) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 21Million का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00147688490886405 था.
पिछले 30 दिनों में, 21Million का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000004783 था.
पिछले 60 दिनों में, 21Million का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0074278825 था.
पिछले 90 दिनों में, 21Million का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01082944371705643 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00147688490886405-3.85%
30 दिन$ +0.0000004783+0.00%
60 दिन$ +0.0074278825+20.18%
90 दिन$ +0.01082944371705643+41.70%

21Million (21M) क्या है

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

21Million प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 21Million (21M) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 21Million (21M) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 21Million के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 21Million प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

21Million (21M) टोकन का अर्थशास्त्र

21Million (21M) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 21M टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 21Million (21M) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 21Million (21M) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 21M प्राइस 0.03679997 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
21M से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
21M से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03679997 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
21Million का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
21M के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 642.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
21M की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
21M की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.42M USD है.
21M की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
21M ने 0.085285 USD की ATH प्राइस हासिल की.
21M का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
21M ने 0.01591473 USD की ATL प्राइस देखी.
21M का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
21M के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 21M इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 21M इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 21M का प्राइस का अनुमान देखें.
