2080 मूल्य (2080)
+0.95%
-1.09%
+4.56%
+4.56%
2080 (2080) रियल-टाइम प्राइस $0.00165761 है. पिछले 24 घंटों में, 2080 ने $ 0.00161656 के कम और $ 0.00169839 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 2080 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.066814 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 2080 में +0.95%, 24 घंटों में -1.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
2080 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 78.68 है. 2080 की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 191191190.99 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 316.92K है.
आज के दिन के दौरान, 2080 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 2080 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002748365 था.
पिछले 60 दिनों में, 2080 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005811544 था.
पिछले 90 दिनों में, 2080 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004150163042361872 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.09%
|30 दिन
|$ +0.0002748365
|+16.58%
|60 दिन
|$ +0.0005811544
|+35.06%
|90 दिन
|$ +0.0004150163042361872
|+33.40%
What is the project about? $2080 is the utility token of Tidal Flats Studio and its post-apocalyptic IP Fidelion. $2080 can be used - or will be used - in the following products: 1. Black Market: a strategic, gamified staking for web3 [LIVE] 2. Mega Road: a roguelike ARPG mobile game for web2 [Soft launch in September] What makes your project unique? What makes $2080 unique is the sustainable infrastructure it lies upon. While expecting and building for a web3 future, Tidal Flats is also developing web2-first products for revenue and onboarding. $2080 acts as the bridge for these pursuits. History of your project. $2080 was birthed from Fidelion - an NFT collection with a 9,000 supply on Solana - released in late April 2023. $2080 was first tradeable on Solana on September 13th (UTC) 2023 for $0.01. 2080 represents the Year where the post-apocalyptic storyline of Fidelion takes place. What’s next for your project? The long-term vision for Tidal Flats is to build - and Fidelion to become - a multi-media brand franchise, leveraging the respective strengths of web2 and web3 under a single IP. Each step of Tidal Flats' roadmap exists to reach one step closer to this goal, starting with Black Market and Mega Road. What can your token be used for? In the Black Market, $2080 is the ecosystem currency. Fidelion NFT holders can either earn it as a passive reward by basic staking or an active staking by Looting. The latter is a more complex and more rewarding option, where users strategize their own path to success. In Mega Road, after the first iteration, $2080 will be swappable for the in-game currency W Coin.
