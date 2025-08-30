2077 CODE मूल्य (2077)
-0.07%
-4.17%
+4.47%
+4.47%
2077 CODE (2077) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 2077 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 2077 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0074243 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 2077 में -0.07%, 24 घंटों में -4.17%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
2077 CODE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 2077 की मार्केट में उपलब्ध राशि 636.64M है, कुल आपूर्ति 636640550.3 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.96K है.
आज के दिन के दौरान, 2077 CODE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 2077 CODE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 2077 CODE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 2077 CODE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.17%
|30 दिन
|$ 0
|+13.16%
|60 दिन
|$ 0
|+16.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.
2077 CODE (2077) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 2077 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
