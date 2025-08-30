2025 TOKEN मूल्य (2025)
--
--
+14.86%
+14.86%
2025 TOKEN (2025) रियल-टाइम प्राइस $0.00001744 है. पिछले 24 घंटों में, 2025 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 2025 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00105418 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001009 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 2025 में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +14.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
2025 TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 2025 की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.39M है, कुल आपूर्ति 998386176.412804 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.41K है.
आज के दिन के दौरान, 2025 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 2025 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000010074 था.
पिछले 60 दिनों में, 2025 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000028230 था.
पिछले 90 दिनों में, 2025 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000000936072513572583 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000010074
|+5.78%
|60 दिन
|$ +0.0000028230
|+16.19%
|90 दिन
|$ +0.000000936072513572583
|+5.67%
The 2025 Token – the most bullish meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, designed to ride the wave of optimism and excitement as we step into the new year! As we charge ahead into 2025, 2025 Token positions itself as a symbol of growth, fun, and community-driven energy. But that’s not all – we’re pushing boundaries with AI-powered predictions.🤖 Our advanced AI system will provide exclusive insights and forecasts on the hottest new tokens, helping our members stay ahead of the curve and make informed decisions in an ever-evolving market. Get ready for the future, get ready for 2025! 🎇
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 2025 TOKEN (2025) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 2025 TOKEN (2025) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 2025 TOKEN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब 2025 TOKEN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
2025 TOKEN (2025) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 2025 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
