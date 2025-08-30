YV1INCH की अधिक जानकारी

1INCH yVault लोगो

1INCH yVault मूल्य (YV1INCH)

गैर-सूचीबद्ध

1 YV1INCH से USD लाइव प्राइस:

$0.265089
$0.265089$0.265089
-2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
1INCH yVault (YV1INCH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:49:38 (UTC+8)

1INCH yVault (YV1INCH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.257679
$ 0.257679$ 0.257679
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.272472
$ 0.272472$ 0.272472
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.257679
$ 0.257679$ 0.257679

$ 0.272472
$ 0.272472$ 0.272472

$ 0.746273
$ 0.746273$ 0.746273

$ 0.16002
$ 0.16002$ 0.16002

+1.56%

-2.04%

-6.93%

-6.93%

1INCH yVault (YV1INCH) रियल-टाइम प्राइस $0.265089 है. पिछले 24 घंटों में, YV1INCH ने $ 0.257679 के कम और $ 0.272472 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YV1INCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.746273 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.16002 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YV1INCH में +1.56%, 24 घंटों में -2.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

1INCH yVault (YV1INCH) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.59K
$ 18.59K$ 18.59K

0.00
0.00 0.00

70,127.03095813781
70,127.03095813781 70,127.03095813781

1INCH yVault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. YV1INCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 70127.03095813781 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.59K है.

1INCH yVault (YV1INCH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 1INCH yVault का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0055263418224337 था.
पिछले 30 दिनों में, 1INCH yVault का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0193052389 था.
पिछले 60 दिनों में, 1INCH yVault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1071623607 था.
पिछले 90 दिनों में, 1INCH yVault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.04348525902985057 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0055263418224337-2.04%
30 दिन$ -0.0193052389-7.28%
60 दिन$ +0.1071623607+40.43%
90 दिन$ +0.04348525902985057+19.62%

1INCH yVault (YV1INCH) क्या है

1INCH yVault (YV1INCH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

1INCH yVault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 1INCH yVault (YV1INCH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 1INCH yVault (YV1INCH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 1INCH yVault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 1INCH yVault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YV1INCH लोकल करेंसी में

1INCH yVault (YV1INCH) टोकन का अर्थशास्त्र

1INCH yVault (YV1INCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YV1INCH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 1INCH yVault (YV1INCH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 1INCH yVault (YV1INCH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YV1INCH प्राइस 0.265089 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YV1INCH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YV1INCH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.265089 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
1INCH yVault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YV1INCH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YV1INCH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YV1INCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
YV1INCH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YV1INCH ने 0.746273 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YV1INCH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YV1INCH ने 0.16002 USD की ATL प्राइस देखी.
YV1INCH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YV1INCH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या YV1INCH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YV1INCH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YV1INCH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:49:38 (UTC+8)

