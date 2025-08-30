WATER की अधिक जानकारी

WATER प्राइस की जानकारी

WATER आधिकारिक वेबसाइट

WATER टोकन का अर्थशास्त्र

WATER प्राइस का पूर्वानुमान

1Hive Water लोगो

1Hive Water मूल्य (WATER)

गैर-सूचीबद्ध

1 WATER से USD लाइव प्राइस:

$0.086868
-2.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
1Hive Water (WATER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:49:31 (UTC+8)

1Hive Water (WATER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.08492
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.088832
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.08492
$ 0.088832
$ 2.39
$ 0.04120801
+0.39%

-2.21%

-8.96%

-8.96%

1Hive Water (WATER) रियल-टाइम प्राइस $0.086868 है. पिछले 24 घंटों में, WATER ने $ 0.08492 के कम और $ 0.088832 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WATER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.39 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04120801 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WATER में +0.39%, 24 घंटों में -2.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

1Hive Water (WATER) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 1.29K
$ 68.78K
0.00
790,512.0
1Hive Water का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.29K है. WATER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 790512.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.78K है.

1Hive Water (WATER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 1Hive Water का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00196337597561727 था.
पिछले 30 दिनों में, 1Hive Water का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013538290 था.
पिछले 60 दिनों में, 1Hive Water का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0156936510 था.
पिछले 90 दिनों में, 1Hive Water का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00028008243347854 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00196337597561727-2.21%
30 दिन$ -0.0013538290-1.55%
60 दिन$ +0.0156936510+18.07%
90 दिन$ +0.00028008243347854+0.32%

1Hive Water (WATER) क्या है

A shared liquidity token on Gnosis Chain that provides liquidity for the tokens it's paired with and acts as an index token for those projects as well. Currently on Honeyswap and supporting 1Hive ($HNY), Token Engineering Commons ($TEC), BrightID ($BRIGHT), Giveth ($GIV), Shapeshift ($FOX), and Opolis ($WORK).

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

1Hive Water (WATER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

1Hive Water प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 1Hive Water (WATER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 1Hive Water (WATER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 1Hive Water के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 1Hive Water प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WATER लोकल करेंसी में

1Hive Water (WATER) टोकन का अर्थशास्त्र

1Hive Water (WATER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WATER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 1Hive Water (WATER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 1Hive Water (WATER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WATER प्राइस 0.086868 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WATER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WATER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.086868 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
1Hive Water का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WATER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WATER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WATER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
WATER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WATER ने 2.39 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WATER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WATER ने 0.04120801 USD की ATL प्राइस देखी.
WATER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WATER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.29K USD है.
क्या WATER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WATER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WATER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:49:31 (UTC+8)

