1984 लोगो

1984 मूल्य (1984)

गैर-सूचीबद्ध

1 1984 से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
USD
1984 (1984) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:25:23 (UTC+8)

1984 (1984) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0005744
$ 0.0005744$ 0.0005744

$ 0.00000909
$ 0.00000909$ 0.00000909

--

--

+4.01%

+4.01%

1984 (1984) रियल-टाइम प्राइस $0.00001831 है. पिछले 24 घंटों में, 1984 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 1984 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0005744 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000909 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 1984 में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

1984 (1984) मार्केट की जानकारी

$ 15.10K
$ 15.10K$ 15.10K

--
----

$ 15.56K
$ 15.56K$ 15.56K

825.00M
825.00M 825.00M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

1984 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 1984 की मार्केट में उपलब्ध राशि 825.00M है, कुल आपूर्ति 850000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.56K है.

1984 (1984) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 1984 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 1984 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000025472 था.
पिछले 60 दिनों में, 1984 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000122543 था.
पिछले 90 दिनों में, 1984 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000006510391244957758 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000025472+13.91%
60 दिन$ +0.0000122543+66.93%
90 दिन$ +0.000006510391244957758+55.17%

1984 (1984) क्या है

The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.

1984 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 1984 (1984) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 1984 (1984) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 1984 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 1984 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

1984 लोकल करेंसी में

1984 (1984) टोकन का अर्थशास्त्र

1984 (1984) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 1984 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 1984 (1984) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 1984 (1984) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 1984 प्राइस 0.00001831 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
1984 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
1984 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001831 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
1984 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
1984 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
1984 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
1984 की मार्केट में उपलब्ध राशि 825.00M USD है.
1984 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
1984 ने 0.0005744 USD की ATH प्राइस हासिल की.
1984 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
1984 ने 0.00000909 USD की ATL प्राइस देखी.
1984 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
1984 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 1984 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 1984 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 1984 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:25:23 (UTC+8)

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.