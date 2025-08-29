अगस्त में LINK व्हेल की गतिविधि सात महीने के शीर्ष पर पहुंच गई
ChainLink (LINK) अगस्त के अंत में शीर्ष 10 आल्टकॉइन्स में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2025 क्रिप्टो के लिए पिछले पांच वर्षों में सबसे सफल रहा।
10SET मूल्य(10SET)
--
--
--
--
10SET (10SET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 10SET ने -- के कम और -- के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 10SET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 10SET में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -- का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
10SET का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 10SET की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में 10SET के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
No Data
आज 10SET में -- (--) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में -- (--) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर 10SET में -- (--) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में -- (--) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
10set token has been launched in January 2021, using Ethereum ERC20 protocol. It is deflationary and has an active staking system built using RFI (Reflect.finance) technology. Each transaction adds 2% fee. Half of the fee (1%) is burned creating a deflationary effect and another half (1%) is automatically distributed to all token holders. There is no need to freeze 10set tokens or hold it any special wallets, staking works on every wallet supporting ERC20 tokens.
10SET MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके 10SET निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- 10SET की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- 10SET के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर 10SET खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 10SET (10SET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 10SET (10SET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 10SET के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब 10SET प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
10SET (10SET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 10SET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्या आपको 10SET कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से 10SET खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
10SET को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
ओंडो ग्लोबल मार्केट्स (ओंडो जीएम) एक क्रांतिकारी टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक रूप से व्यापारित पारंपरिक प्रतिभूतियों को ब्लॉकचेन पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
MEXC Launchpad एक प्रमुख नए प्रोजेक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में, हमेशा उपयोगकर्ताओं के लिए विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली क्रिप्टो संपत्तियों की खोज करने और प्रारंभिक भागीदारी के लिए कम प्रवेश अवरोध प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
