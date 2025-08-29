1000X की अधिक जानकारी

1000x by Virtuals लोगो

1000x by Virtuals मूल्य (1000X)

गैर-सूचीबद्ध

1 1000X से USD लाइव प्राइस:

$0.00536085
-19.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
1000x by Virtuals (1000X) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:16:54 (UTC+8)

1000x by Virtuals (1000X) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00532368
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00677005
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00532368
$ 0.00677005
$ 0.01398289
$ 0.00119641
+0.15%

-19.87%

+106.76%

+106.76%

1000x by Virtuals (1000X) रियल-टाइम प्राइस $0.00536085 है. पिछले 24 घंटों में, 1000X ने $ 0.00532368 के कम और $ 0.00677005 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 1000X की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01398289 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00119641 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 1000X में +0.15%, 24 घंटों में -19.87%, तथा पिछले 7 दिनों में +106.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

1000x by Virtuals (1000X) मार्केट की जानकारी

$ 5.32M
--
$ 5.32M
992.37M
992,369,486.5234118
1000x by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 1000X की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.37M है, कुल आपूर्ति 992369486.5234118 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.32M है.

1000x by Virtuals (1000X) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 1000x by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001330097083638415 था.
पिछले 30 दिनों में, 1000x by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0089338490 था.
पिछले 60 दिनों में, 1000x by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0088436886 था.
पिछले 90 दिनों में, 1000x by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001330097083638415-19.87%
30 दिन$ +0.0089338490+166.65%
60 दिन$ +0.0088436886+164.97%
90 दिन$ 0--

1000x by Virtuals (1000X) क्या है

1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

1000x by Virtuals (1000X) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

1000x by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 1000x by Virtuals (1000X) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 1000x by Virtuals (1000X) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 1000x by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 1000x by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

1000X लोकल करेंसी में

1000x by Virtuals (1000X) टोकन का अर्थशास्त्र

1000x by Virtuals (1000X) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 1000X टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 1000x by Virtuals (1000X) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 1000x by Virtuals (1000X) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 1000X प्राइस 0.00536085 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
1000X से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
1000X से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00536085 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
1000x by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
1000X के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.32M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
1000X की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
1000X की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.37M USD है.
1000X की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
1000X ने 0.01398289 USD की ATH प्राइस हासिल की.
1000X का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
1000X ने 0.00119641 USD की ATL प्राइस देखी.
1000X का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
1000X के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 1000X इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 1000X इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 1000X का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:16:54 (UTC+8)

1000x by Virtuals (1000X) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

