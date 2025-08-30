0xsim by Virtuals मूल्य (SAGE)
0xsim by Virtuals (SAGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00197088 है. पिछले 24 घंटों में, SAGE ने $ 0.0019575 के कम और $ 0.00211902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00919017 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAGE में --, 24 घंटों में -6.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
0xsim by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.97M है.
आज के दिन के दौरान, 0xsim by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000127222646291462 था.
पिछले 30 दिनों में, 0xsim by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003426079 था.
पिछले 60 दिनों में, 0xsim by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035107206 था.
पिछले 90 दिनों में, 0xsim by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007179423809035191 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000127222646291462
|-6.06%
|30 दिन
|$ -0.0003426079
|-17.38%
|60 दिन
|$ +0.0035107206
|+178.13%
|90 दिन
|$ +0.0007179423809035191
|+57.30%
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
0xsim by Virtuals (SAGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SAGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
