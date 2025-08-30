0xMonk by Virtuals मूल्य (MONK)
0xMonk by Virtuals (MONK) रियल-टाइम प्राइस $0.00308695 है. पिछले 24 घंटों में, MONK ने $ 0.00295882 के कम और $ 0.00377013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01200774 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONK में +0.58%, 24 घंटों में -15.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -41.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
0xMonk by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.09M है.
आज के दिन के दौरान, 0xMonk by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000551375321780505 था.
पिछले 30 दिनों में, 0xMonk by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0150526528 था.
पिछले 60 दिनों में, 0xMonk by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0106440391 था.
पिछले 90 दिनों में, 0xMonk by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020460318826346076 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000551375321780505
|-15.15%
|30 दिन
|$ +0.0150526528
|+487.62%
|60 दिन
|$ +0.0106440391
|+344.81%
|90 दिन
|$ +0.0020460318826346076
|+196.56%
0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.
0xMonk by Virtuals (MONK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
