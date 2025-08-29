0XBTC की अधिक जानकारी

0xBitcoin लोगो

0xBitcoin मूल्य (0XBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 0XBTC से USD लाइव प्राइस:

$0.219368
$0.219368$0.219368
-3.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
0xBitcoin (0XBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:16:47 (UTC+8)

0xBitcoin (0XBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.21787
$ 0.21787$ 0.21787
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.22835
$ 0.22835$ 0.22835
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.21787
$ 0.21787$ 0.21787

$ 0.22835
$ 0.22835$ 0.22835

$ 4.66
$ 4.66$ 4.66

$ 0.03406293
$ 0.03406293$ 0.03406293

+0.58%

-3.51%

-9.01%

-9.01%

0xBitcoin (0XBTC) रियल-टाइम प्राइस $0.219368 है. पिछले 24 घंटों में, 0XBTC ने $ 0.21787 के कम और $ 0.22835 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 0XBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.66 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03406293 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 0XBTC में +0.58%, 24 घंटों में -3.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

0xBitcoin (0XBTC) मार्केट की जानकारी

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

10.84M
10.84M 10.84M

20,998,852.04906835
20,998,852.04906835 20,998,852.04906835

0xBitcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 0XBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.84M है, कुल आपूर्ति 20998852.04906835 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.61M है.

0xBitcoin (0XBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 0xBitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0079970817898217 था.
पिछले 30 दिनों में, 0xBitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0310682562 था.
पिछले 60 दिनों में, 0xBitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0753567688 था.
पिछले 90 दिनों में, 0xBitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0079970817898217-3.51%
30 दिन$ -0.0310682562-14.16%
60 दिन$ +0.0753567688+34.35%
90 दिन$ 0--

0xBitcoin (0XBTC) क्या है

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

0xBitcoin (0XBTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

0xBitcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 0xBitcoin (0XBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 0xBitcoin (0XBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 0xBitcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 0xBitcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

0XBTC लोकल करेंसी में

0xBitcoin (0XBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

0xBitcoin (0XBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 0XBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 0xBitcoin (0XBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 0xBitcoin (0XBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 0XBTC प्राइस 0.219368 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
0XBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
0XBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.219368 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
0xBitcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
0XBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
0XBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
0XBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.84M USD है.
0XBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
0XBTC ने 4.66 USD की ATH प्राइस हासिल की.
0XBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
0XBTC ने 0.03406293 USD की ATL प्राइस देखी.
0XBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
0XBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 0XBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 0XBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 0XBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:16:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.