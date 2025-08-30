000 की अधिक जानकारी

000 Capital मूल्य (000)

गैर-सूचीबद्ध

1 000 से USD लाइव प्राइस:

$0.00019114
$0.00019114$0.00019114
-1.90%1D
000 Capital (000) मूल्य का लाइव चार्ट
000 Capital (000) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

-1.97%

+6.31%

+6.31%

000 Capital (000) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 000 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 000 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00244654 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 000 में --, 24 घंटों में -1.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

000 Capital (000) मार्केट की जानकारी

000 Capital का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 191.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 000 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 191.14K है.

000 Capital (000) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 000 Capital का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 000 Capital का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, 000 Capital का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, 000 Capital का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.97%
30 दिन$ 0+14.19%
60 दिन$ 0-4.32%
90 दिन$ 0--

000 Capital (000) क्या है

000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished

000 Capital (000) संसाधन

000 Capital प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 000 Capital (000) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 000 Capital (000) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 000 Capital के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 000 Capital प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

000 लोकल करेंसी में

000 Capital (000) टोकन का अर्थशास्त्र

000 Capital (000) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 000 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 000 Capital (000) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 000 Capital (000) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 000 प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
000 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
000 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
000 Capital का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
000 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 191.14K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
000 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
000 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
000 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
000 ने 0.00244654 USD की ATH प्राइस हासिल की.
000 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
000 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
000 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 000 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 000 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 000 का प्राइस का अनुमान देखें.
