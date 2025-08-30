0KN की अधिक जानकारी

0 Knowledge Network लोगो

0 Knowledge Network मूल्य (0KN)

गैर-सूचीबद्ध

1 0KN से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
0 Knowledge Network (0KN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:37:42 (UTC+8)

0 Knowledge Network (0KN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00319787
$ 0.00319787$ 0.00319787

$ 0.00000243
$ 0.00000243$ 0.00000243

--

--

-4.24%

-4.24%

0 Knowledge Network (0KN) रियल-टाइम प्राइस $0.00000771 है. पिछले 24 घंटों में, 0KN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 0KN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00319787 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000243 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 0KN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

0 Knowledge Network (0KN) मार्केट की जानकारी

$ 61.62K
$ 61.62K$ 61.62K

--
----

$ 77.13K
$ 77.13K$ 77.13K

7.99B
7.99B 7.99B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

0 Knowledge Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 0KN की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.99B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 77.13K है.

0 Knowledge Network (0KN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, 0 Knowledge Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, 0 Knowledge Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000015507 था.
पिछले 60 दिनों में, 0 Knowledge Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000068732 था.
पिछले 90 दिनों में, 0 Knowledge Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000003347354531097123 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000015507+20.11%
60 दिन$ +0.0000068732+89.15%
90 दिन$ +0.000003347354531097123+76.73%

0 Knowledge Network (0KN) क्या है

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

0 Knowledge Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में 0 Knowledge Network (0KN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके 0 Knowledge Network (0KN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? 0 Knowledge Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब 0 Knowledge Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

0KN लोकल करेंसी में

0 Knowledge Network (0KN) टोकन का अर्थशास्त्र

0 Knowledge Network (0KN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 0KN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: 0 Knowledge Network (0KN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज 0 Knowledge Network (0KN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 0KN प्राइस 0.00000771 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
0KN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
0KN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000771 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
0 Knowledge Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
0KN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
0KN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
0KN की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.99B USD है.
0KN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
0KN ने 0.00319787 USD की ATH प्राइस हासिल की.
0KN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
0KN ने 0.00000243 USD की ATL प्राइस देखी.
0KN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
0KN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 0KN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 0KN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 0KN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:37:42 (UTC+8)

