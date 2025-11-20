Retail DAO (RETAIL) प्राइस का अनुमान (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 और उससे आगे के लिए Retail DAO के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. अनुमान लगाएँ कि अगले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में RETAIL कितना बढ़ेगा. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत फ़्यूचर के प्राइस परिदृश्यों का अनुमान लगाएँ.

RETAIL खरीदें

-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके Retail DAO के प्राइस का अनुमान लगाएँ % गणना करें *अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं. -- -- -- 0.00% USD वास्तविक पूर्वानुमान Retail DAO 2025-2050 के लिए प्राइस का अनुमान (USD) Retail DAO (RETAIL) 2025 (इस वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान आपके अनुमान के अनुसार, Retail DAO में लगभग 0.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2025 में $ 0.001083 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. Retail DAO (RETAIL) 2026 (अगले वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान आपके अनुमान के अनुसार, Retail DAO में लगभग 5.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2026 में $ 0.001137 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. Retail DAO (RETAIL) 2027 (2 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2027 में RETAIL का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 0.001194 है, और ग्रोथ रेट 10.25% है. Retail DAO (RETAIL) 2028 (3 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2028 में RETAIL का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 0.001254 है, और ग्रोथ रेट 15.76% है. Retail DAO (RETAIL) 2029 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2029 में RETAIL का टार्गेट प्राइस $ 0.001317 है, और ग्रोथ रेट 21.55% है. Retail DAO (RETAIL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में RETAIL का टार्गेट प्राइस $ 0.001383 है, और ग्रोथ रेट 27.63% है. Retail DAO (RETAIL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान 2040 में, Retail DAO के प्राइस में संभावित रूप से 107.89% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 0.002252 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. Retail DAO (RETAIL) 2050 (25 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान 2050 में, Retail DAO के प्राइस में संभावित रूप से 238.64% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 0.003669 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. वर्ष मूल्य वृद्धि 2025 $ 0.001083 0.00%

2026 $ 0.001137 5.00%

2027 $ 0.001194 10.25%

2028 $ 0.001254 15.76%

2029 $ 0.001317 21.55%

2030 $ 0.001383 27.63%

2031 $ 0.001452 34.01%

2032 $ 0.001524 40.71% वर्ष मूल्य वृद्धि 2033 $ 0.001601 47.75%

2034 $ 0.001681 55.13%

2035 $ 0.001765 62.89%

2036 $ 0.001853 71.03%

2037 $ 0.001946 79.59%

2038 $ 0.002043 88.56%

2039 $ 0.002145 97.99%

2040 $ 0.002252 107.89% और दिखाएँ Retail DAO के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान तारीख मूल्य का पूर्वानुमान वृद्धि November 20, 2025(आज) $ 0.001083 0.00%

November 21, 2025(कल) $ 0.001083 0.01%

November 27, 2025(इस सप्ताह) $ 0.001084 0.10%

December 20, 2025(30 दिन) $ 0.001088 0.41% Retail DAO (RETAIL) मूल्य का आज के लिए अनुमान RETAIL के लिए November 20, 2025(आज) का अनुमानित मूल्य $0.001083 है. यह अनुमान डाले गए वृद्धि प्रतिशत के लिए की गई गणना का परिणाम दर्शाता है, और यूज़र को आज के लिए मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव का एक स्नैपशॉट देता है. Retail DAO (RETAIL) मूल्य का कल के लिए अनुमान November 21, 2025(कल) के लिए, RETAIL के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके, $0.001083 है. ये परिणाम चुने गए मानदंडों के आधार पर टोकन की वैल्यू का अनुमानित आउटलुक पेश करते हैं. Retail DAO (RETAIL) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान November 27, 2025(इस सप्ताह) तक, RETAIL के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल करके, $0.001084 है. आने वाले दिनों के लिए संभावित प्राइस ट्रेंड का आइडिया देने के लिए इस साप्ताहिक भविष्यवाणी की गणना उसी वृद्धि प्रतिशत के आधार की जाती है Retail DAO (RETAIL) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान आगे के 30 दिनों को देखते हुए, RETAIL के लिए अनुमानित मूल्य $0.001088 है. यह अनुमान 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके मिलता है कि टोकन की वैल्यू एक महीने के बाद कितना हो सकती है.

Retail DAO प्राइस के मौजूदा आँकड़े मौजूदा प्राइस ---- -- प्राइस में बदलाव (24 घं) -- मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 794.87K$ 794.87K $ 794.87K बाज़ार में उपलब्ध राशि 728.40M 728.40M 728.40M वॉल्यूम (24 घं) ---- -- वॉल्यूम (24 घं) -- सबसे हाल का RETAIL प्राइस -- है. इसमें 24-घंटे का बदलाव 0.00% है, और 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. साथ ही, RETAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 728.40M है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 794.87K है. लाइव RETAIL प्राइस देखें

Retail DAO ऐतिहासिक मूल्य Retail DAO लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, Retail DAO का मौजूदा मूल्य 0.001083USD है. Retail DAO(RETAIL) की मार्केट में उपलब्ध राशि 728.40M RETAIL है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $794,869 हो गया है. अवधि बदलें(%) बदलें(USD) ज़्यादा कम 24 घंटे 5.06% $ 0 $ 0.001151 $ 0

7 दिन 21.97% $ 0.000238 $ 0.001150 $ 0.000788

30 दिन 7.56% $ 0.000081 $ 0.001150 $ 0.000788 24 घंटे का परफ़ॉर्मेंस पिछले 24 घंटों में, Retail DAO के मूल्य में $0 का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू 5.06% बदल गई है. 7 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले 7 दिनों में, Retail DAO ज़्यादा से ज़्यादा $0.001150 पर और कम से कम $0.000788 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में 21.97% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में RETAIL की संभावना दर्शाता है. 30 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले महीने में, Retail DAO में 7.56% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $0.000081 हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में RETAIL के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है.

Retail DAO (RETAIL) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है? Retail DAO के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर RETAIL के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है. 1. अपना वृद्धि अनुमान डालें अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए Retail DAO से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है. 2. फ़्यूचर के मूल्य की गणना करें वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल RETAIL के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है. 3. विभिन्न परिदृश्यों को एक्सप्लोर करें आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ Retail DAO के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है. 4. यूज़र सेंटिमेंट और कम्युनिटी संबंधी जानकारी मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी RETAIL के भविष्य को कैसे देखता है. मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं: एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है. बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): RETAIL के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला. मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको Retail DAO की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.

RETAIL के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?

RETAIL मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:

निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.

जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.

मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.

पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.

दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.

मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.

सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.

सामान्य प्रश्न (FAQ): क्या अभी RETAIL में निवेश करना फ़ायदेमंद है? आपके अनुमान के अनुसार, RETAIL, undefined को -- हासिल करेगा, जिससे यह एक विचार करने लायक टोकन बन जाएगा. अगले महीने RETAIL के प्राइस का अनुमान क्या है? Retail DAO (RETAIL) प्राइस अनुमान के टूल के अनुसार, अनुमानित RETAIL प्राइस undefined को -- तक पहुँच जाएगा. 2026 में 1 RETAIL की कीमत कितनी होगी? आज 1 Retail DAO (RETAIL) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, RETAIL में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2026 में -- तक पहुँचेगा. 2027 में RETAIL का अनुमानित प्राइस क्या है? अनुमान है कि Retail DAO (RETAIL) हर साल 0.00% हासिल करेगा और 2027 तक 1 RETAIL के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा. 2028 में RETAIL का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है? आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, Retail DAO (RETAIL) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2028 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा. 2029 में RETAIL का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है? आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, Retail DAO (RETAIL) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2029 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा. 2030 में 1 RETAIL की कीमत कितनी होगी? आज 1 Retail DAO (RETAIL) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, RETAIL में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2030 में -- तक पहुँचेगा. 2040 के लिए RETAIL के प्राइस का अनुमान क्या है? अनुमान है कि Retail DAO (RETAIL) हर साल 0.00% गेन हासिल करेगा और 2040 तक 1 RETAIL के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा. अभी साइन अप करें