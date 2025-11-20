poop aura (POOP) प्राइस का अनुमान (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 और उससे आगे के लिए poop aura के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. अनुमान लगाएँ कि अगले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में POOP कितना बढ़ेगा. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत फ़्यूचर के प्राइस परिदृश्यों का अनुमान लगाएँ.

-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके poop aura के प्राइस का अनुमान लगाएँ % गणना करें *अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं. -- -- -- 0.00% USD वास्तविक पूर्वानुमान poop aura 2025-2050 के लिए प्राइस का अनुमान (USD) poop aura (POOP) 2025 (इस वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान आपके अनुमान के अनुसार, poop aura में लगभग 0.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2025 में $ 0.000425 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. poop aura (POOP) 2026 (अगले वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान आपके अनुमान के अनुसार, poop aura में लगभग 5.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2026 में $ 0.000446 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. poop aura (POOP) 2027 (2 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2027 में POOP का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 0.000468 है, और ग्रोथ रेट 10.25% है. poop aura (POOP) 2028 (3 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2028 में POOP का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 0.000492 है, और ग्रोथ रेट 15.76% है. poop aura (POOP) 2029 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2029 में POOP का टार्गेट प्राइस $ 0.000517 है, और ग्रोथ रेट 21.55% है. poop aura (POOP) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में POOP का टार्गेट प्राइस $ 0.000542 है, और ग्रोथ रेट 27.63% है. poop aura (POOP) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान 2040 में, poop aura के प्राइस में संभावित रूप से 107.89% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 0.000884 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. poop aura (POOP) 2050 (25 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान 2050 में, poop aura के प्राइस में संभावित रूप से 238.64% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 0.001440 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. वर्ष मूल्य वृद्धि 2025 $ 0.000425 0.00%

2026 $ 0.000446 5.00%

2027 $ 0.000468 10.25%

2028 $ 0.000492 15.76%

2029 $ 0.000517 21.55%

2030 $ 0.000542 27.63%

2031 $ 0.000569 34.01%

2032 $ 0.000598 40.71% वर्ष मूल्य वृद्धि 2033 $ 0.000628 47.75%

2034 $ 0.000659 55.13%

2035 $ 0.000692 62.89%

2036 $ 0.000727 71.03%

2037 $ 0.000763 79.59%

2038 $ 0.000802 88.56%

2039 $ 0.000842 97.99%

2040 $ 0.000884 107.89% और दिखाएँ poop aura के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान तारीख मूल्य का पूर्वानुमान वृद्धि November 20, 2025(आज) $ 0.000425 0.00%

November 21, 2025(कल) $ 0.000425 0.01%

November 27, 2025(इस सप्ताह) $ 0.000425 0.10%

December 20, 2025(30 दिन) $ 0.000427 0.41% poop aura (POOP) मूल्य का आज के लिए अनुमान POOP के लिए November 20, 2025(आज) का अनुमानित मूल्य $0.000425 है. यह अनुमान डाले गए वृद्धि प्रतिशत के लिए की गई गणना का परिणाम दर्शाता है, और यूज़र को आज के लिए मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव का एक स्नैपशॉट देता है. poop aura (POOP) मूल्य का कल के लिए अनुमान November 21, 2025(कल) के लिए, POOP के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके, $0.000425 है. ये परिणाम चुने गए मानदंडों के आधार पर टोकन की वैल्यू का अनुमानित आउटलुक पेश करते हैं. poop aura (POOP) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान November 27, 2025(इस सप्ताह) तक, POOP के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल करके, $0.000425 है. आने वाले दिनों के लिए संभावित प्राइस ट्रेंड का आइडिया देने के लिए इस साप्ताहिक भविष्यवाणी की गणना उसी वृद्धि प्रतिशत के आधार की जाती है poop aura (POOP) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान आगे के 30 दिनों को देखते हुए, POOP के लिए अनुमानित मूल्य $0.000427 है. यह अनुमान 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके मिलता है कि टोकन की वैल्यू एक महीने के बाद कितना हो सकती है.

poop aura प्राइस के मौजूदा आँकड़े मौजूदा प्राइस ---- -- प्राइस में बदलाव (24 घं) -- मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 428.71K$ 428.71K $ 428.71K बाज़ार में उपलब्ध राशि 999.71M 999.71M 999.71M वॉल्यूम (24 घं) ---- -- वॉल्यूम (24 घं) -- सबसे हाल का POOP प्राइस -- है. इसमें 24-घंटे का बदलाव 0.00% है, और 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. साथ ही, POOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 428.71K है. लाइव POOP प्राइस देखें

poop aura ऐतिहासिक मूल्य poop aura लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, poop aura का मौजूदा मूल्य 0.000425USD है. poop aura(POOP) की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M POOP है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $428,711 हो गया है. अवधि बदलें(%) बदलें(USD) ज़्यादा कम 24 घंटे 17.99% $ 0 $ 0.000480 $ 0.000359

7 दिन 16.29% $ 0.000069 $ 0.000517 $ 0.000263

30 दिन 26.16% $ 0.000111 $ 0.000517 $ 0.000263 24 घंटे का परफ़ॉर्मेंस पिछले 24 घंटों में, poop aura के मूल्य में $0 का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू 17.99% बदल गई है. 7 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले 7 दिनों में, poop aura ज़्यादा से ज़्यादा $0.000517 पर और कम से कम $0.000263 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में 16.29% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में POOP की संभावना दर्शाता है. 30 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले महीने में, poop aura में 26.16% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $0.000111 हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में POOP के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है.

poop aura (POOP) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है? poop aura के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर POOP के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है. 1. अपना वृद्धि अनुमान डालें अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए poop aura से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है. 2. फ़्यूचर के मूल्य की गणना करें वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल POOP के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है. 3. विभिन्न परिदृश्यों को एक्सप्लोर करें आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ poop aura के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है. 4. यूज़र सेंटिमेंट और कम्युनिटी संबंधी जानकारी मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी POOP के भविष्य को कैसे देखता है. मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं: एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है. बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): POOP के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला. मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको poop aura की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.

POOP के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?

POOP मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:

निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.

जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.

मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.

पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.

दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.

मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.

सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.

सामान्य प्रश्न (FAQ): क्या अभी POOP में निवेश करना फ़ायदेमंद है? आपके अनुमान के अनुसार, POOP, undefined को -- हासिल करेगा, जिससे यह एक विचार करने लायक टोकन बन जाएगा. अगले महीने POOP के प्राइस का अनुमान क्या है? poop aura (POOP) प्राइस अनुमान के टूल के अनुसार, अनुमानित POOP प्राइस undefined को -- तक पहुँच जाएगा. 2026 में 1 POOP की कीमत कितनी होगी? आज 1 poop aura (POOP) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, POOP में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2026 में -- तक पहुँचेगा. 2027 में POOP का अनुमानित प्राइस क्या है? अनुमान है कि poop aura (POOP) हर साल 0.00% हासिल करेगा और 2027 तक 1 POOP के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा. 2028 में POOP का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है? आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, poop aura (POOP) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2028 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा. 2029 में POOP का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है? आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, poop aura (POOP) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2029 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा. 2030 में 1 POOP की कीमत कितनी होगी? आज 1 poop aura (POOP) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, POOP में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2030 में -- तक पहुँचेगा. 2040 के लिए POOP के प्राइस का अनुमान क्या है? अनुमान है कि poop aura (POOP) हर साल 0.00% गेन हासिल करेगा और 2040 तक 1 POOP के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा.