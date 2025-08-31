Noah Terminal मूल्य का पूर्वानुमान
क्या Noah Terminal (NOAHAI) के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं?
क्या आप यह जानना चाहते हैं कि NOAHAI का 2025, 2026 में या फिर 2050 में कितना मूल्य हो जाएगा? हमारा Noah Terminal मूल्य का अनुमान टूल आपको यूज़र के सेंटिमेंट और मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर मूल्य संबंधी संभावित लक्ष्यों को एक्सप्लोर करने की ताकत प्रदान करता है. एक वृद्धि प्रतिशत डालकर, भले ही धनात्मक हो या ऋणात्मक, और Noah Terminal का मूल्य कितने समय में कितना हो सकता है यह गणना तुरंत करके पेज आपको भविष्य के मूल्य परिदृश्य विज़ुअलाइज़ करने देता है. इस इंटरैक्टिव फ़ीचर की वजह से आप वृद्धि के विभिन्न उतार-चढ़ाव पर नज़र रख सकते हैं और मूल्य के अपने निजी अनुमान या लक्ष्य सेट करते समय बाजार की अनेक परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं.
NOAHAI के मूल्य में वृद्धि के बारे में अपना अनुमान दर्ज करें
अपना प्राइस अनुमान प्रतिशत दर्ज करें और तुरंत प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ. (अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.)
Noah Terminal 2025–2050 के लिए मूल्य का अनुमान
आपके Noah Terminal के मूल्य के अनुमान के अनुसार, NOAHAI की वैल्यू 238.64% बदलकर 2050 तक 0USD हो जाने की संभावना है.
- 2025$ --0.00%
- 2026$ 05.00%
- 2030$ 027.63%
- 2040$ 0107.89%
- 2050$ 0238.64%
2025 में, Noah Terminal के मूल्य में 0.00% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस -- USD तक पहुँच सकता है.Noah Terminal (NOAHAI) मूल्य का अनुमान 2026
2026 में, Noah Terminal के मूल्य में 5.00% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0 USD तक पहुँच सकता है.Noah Terminal (NOAHAI) मूल्य का अनुमान 2030
2030 में, Noah Terminal के मूल्य में 27.63% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0 USD तक पहुँच सकता है.Noah Terminal (NOAHAI) मूल्य का अनुमान 2040
2040 में, Noah Terminal के मूल्य में 107.89% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0 USD तक पहुँच सकता है.Noah Terminal (NOAHAI) मूल्य का अनुमान 2050
2050 में, Noah Terminal के मूल्य में 238.64% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0 USD तक पहुँच सकता है.
Noah Terminal के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान
- August 31, 2025(आज)$ 00.00%
- September 1, 2025(कल)$ 00.01%
- September 7, 2025(इस सप्ताह)$ 00.10%
- September 30, 2025(30 दिन)$ 00.41%
NOAHAI के लिए August 31, 2025(आज) का अनुमानित मूल्य $0 है. यह अनुमान डाले गए वृद्धि प्रतिशत के लिए की गई गणना का परिणाम दर्शाता है, और यूज़र को आज के लिए मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव का एक स्नैपशॉट देता है.
September 1, 2025(कल) के लिए, NOAHAI के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके, $0 है. ये परिणाम चुने गए मानदंडों के आधार पर टोकन की वैल्यू का अनुमानित आउटलुक पेश करते हैं.
September 7, 2025(इस सप्ताह) तक, NOAHAI के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल करके, $0 है. आने वाले दिनों के लिए संभावित प्राइस ट्रेंड का आइडिया देने के लिए इस साप्ताहिक भविष्यवाणी की गणना उसी वृद्धि प्रतिशत के आधार की जाती है
आगे के 30 दिनों को देखते हुए, NOAHAI के लिए अनुमानित मूल्य $0 है. यह अनुमान 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके मिलता है कि टोकन की वैल्यू एक महीने के बाद कितना हो सकती है.
Noah Terminal ऐतिहासिक मूल्य
Noah Terminal लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, Noah Terminal का मौजूदा मूल्य 0USD है. Noah Terminal(NOAHAI) की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M NOAHAI है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $7.62K हो गया है.
- 24 घंटे0.00%$ --$ --$ --
- 7 दिन-1.83%$ --$ 0.000007$ 0.000007
- 30 दिन-0.64%$ --$ 0.000007$ 0.000007
पिछले 24 घंटों में, Noah Terminal के मूल्य में $-- का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू 0.00% बदल गई है.
पिछले 7 दिनों में, Noah Terminal ज़्यादा से ज़्यादा $0.000007 पर और कम से कम $0.000007 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में -1.83% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में NOAHAI की संभावना दर्शाता है.
पिछले महीने में, Noah Terminal में -0.64% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $-- हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में NOAHAI के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है.
Noah Terminal (NOAHAI) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है?
Noah Terminal के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर NOAHAI के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है.
अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए Noah Terminal से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है.
वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल NOAHAI के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है.
आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ Noah Terminal के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है.
मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी NOAHAI के भविष्य को कैसे देखता है.
मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर
भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं:
एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है.
बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है.
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): NOAHAI के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला.
मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको Noah Terminal की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.
NOAHAI के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?
NOAHAI मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:
निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.
जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.
मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.
पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.
दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.
मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.
सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.
अस्वीकरण
हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित कॉन्टेंट MEXC यूज़र्स और/या अन्य तीसरे पक्ष के सोर्स द्वारा हमें दी गई जानकारी और फ़ीडबैक पर आधारित होता है. इसे आपके लिए सिर्फ़ सूचना और उदाहरण के तौर पर "जैसा है, उसी रूप में” के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं होती है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिखाए गए मूल्य पूर्वानुमान सटीक नहीं हो सकते हैं और उन्हें सटीक नहीं मानना चाहिए. भावी मूल्य, दिखाए गए पूर्वानुमानों से काफी भिन्न हो सकते हैं, और उन पर भरोसा करके निवेश के निर्णय नहीं लेने चाहिए.
इसके अलावा, इस कॉन्टेंट को वित्तीय सलाह नहीं समझना चाहिए, न ही इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद की सिफारिश करना है. हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित किसी भी कॉन्टेंट का संदर्भ लेने, उसका उपयोग करने और/या उस पर निर्भर करने की वजह से आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा. यह जानना आवश्यक है कि डिजिटल ऐसेट के मूल्य में बहुत अधिक मार्केट जोखिम और उतार-चढ़ाव हो सकता है. आपके निवेश का मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है तथा शुरू में निवेश की गई राशि के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है. कुल मिलाकर, अपने निवेश के निर्णयों के लिए खुद आप ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं और आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं है. कृपया ध्यान रखें कि पिछली परफ़ॉर्मेंस, भविष्य की परफ़ॉर्मेंस का विश्वसनीय संकेत नहीं है. आपको केवल उन्हीं प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनसे जुड़े जोखिमों को समझते हों. अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहन करने की क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.
Noah Terminal लाइव मूल्य
Noah Terminal इस समय 0 USD पर ट्रेड हो रहा है. इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 7.62K USD है और 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 0.00 USD है. MEXC के लाइव मूल्य पेज पर और अधिक NOAHAI डेटा एक्सप्लोर करें.
Noah Terminal लाइव मूल्य आँकड़ों का लाभ उठाकर, यूज़र मौजूदा मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण कर सकते हैं और मूल्य में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों बदलावों का अनुमान लगा सकते हैं. रियल-टाइम डेटा आपकी अंगुलियों पर होने की वजह से, आप सोच-समझ कर फ़ैसला ले सकते हैं और Noah Terminal के मूल्य के संभावित अनुमानों पर जानकारी हासिल कर सकते हैं.
Noah Terminal के बारे में आपकी क्या राय है?
मार्केट की आम सहमति देखने के लिए अपनी राय दें.
