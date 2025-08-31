Fable Of The Dragon मूल्य का पूर्वानुमान

क्या Fable Of The Dragon (TYRANT) के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं?

क्या आप यह जानना चाहते हैं कि TYRANT का 2025, 2026 में या फिर 2050 में कितना मूल्य हो जाएगा? हमारा Fable Of The Dragon मूल्य का अनुमान टूल आपको यूज़र के सेंटिमेंट और मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर मूल्य संबंधी संभावित लक्ष्यों को एक्सप्लोर करने की ताकत प्रदान करता है. एक वृद्धि प्रतिशत डालकर, भले ही धनात्मक हो या ऋणात्मक, और Fable Of The Dragon का मूल्य कितने समय में कितना हो सकता है यह गणना तुरंत करके पेज आपको भविष्य के मूल्य परिदृश्य विज़ुअलाइज़ करने देता है. इस इंटरैक्टिव फ़ीचर की वजह से आप वृद्धि के विभिन्न उतार-चढ़ाव पर नज़र रख सकते हैं और मूल्य के अपने निजी अनुमान या लक्ष्य सेट करते समय बाजार की अनेक परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं.

TYRANT के मूल्य में वृद्धि के बारे में अपना अनुमान दर्ज करें अपना प्राइस अनुमान प्रतिशत दर्ज करें और तुरंत प्राइस ट्रेंड का पता लगाएँ. (अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.) % गणना करें वास्तविक पूर्वानुमान Fable Of The Dragon 2025–2050 के लिए मूल्य का अनुमान आपके Fable Of The Dragon के मूल्य के अनुमान के अनुसार, TYRANT की वैल्यू 238.64% बदलकर 2050 तक 0.127570USD हो जाने की संभावना है. वर्ष मूल्य वृद्धि 2025 $ 0.037671 0.00%

2026 $ 0.039555 5.00%

2030 $ 0.048080 27.63%

2040 $ 0.078317 107.89%

2050 $ 0.127570 238.64% Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का अनुमान 2025 2025 में, Fable Of The Dragon के मूल्य में 0.00% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0.037671 USD तक पहुँच सकता है. Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का अनुमान 2026 2026 में, Fable Of The Dragon के मूल्य में 5.00% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0.039555 USD तक पहुँच सकता है. Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का अनुमान 2030 2030 में, Fable Of The Dragon के मूल्य में 27.63% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0.048080 USD तक पहुँच सकता है. Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का अनुमान 2040 2040 में, Fable Of The Dragon के मूल्य में 107.89% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0.078317 USD तक पहुँच सकता है. Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का अनुमान 2050 2050 में, Fable Of The Dragon के मूल्य में 238.64% का बदलाव हो सकता है. इसका ट्रेडिंग प्राइस 0.127570 USD तक पहुँच सकता है. Fable Of The Dragon के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान तारीख मूल्य का पूर्वानुमान वृद्धि August 31, 2025(आज) $ 0.037671 0.00%

September 1, 2025(कल) $ 0.037677 0.01%

September 7, 2025(इस सप्ताह) $ 0.037708 0.10%

September 30, 2025(30 दिन) $ 0.037826 0.41% Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का आज के लिए अनुमान TYRANT के लिए August 31, 2025(आज) का अनुमानित मूल्य $0.037671 है. यह अनुमान डाले गए वृद्धि प्रतिशत के लिए की गई गणना का परिणाम दर्शाता है, और यूज़र को आज के लिए मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव का एक स्नैपशॉट देता है. Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का कल के लिए अनुमान September 1, 2025(कल) के लिए, TYRANT के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके, $0.037677 है. ये परिणाम चुने गए मानदंडों के आधार पर टोकन की वैल्यू का अनुमानित आउटलुक पेश करते हैं. Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान September 7, 2025(इस सप्ताह) तक, TYRANT के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल करके, $0.037708 है. आने वाले दिनों के लिए संभावित प्राइस ट्रेंड का आइडिया देने के लिए इस साप्ताहिक भविष्यवाणी की गणना उसी वृद्धि प्रतिशत के आधार की जाती है Fable Of The Dragon (TYRANT) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान आगे के 30 दिनों को देखते हुए, TYRANT के लिए अनुमानित मूल्य $0.037826 है. यह अनुमान 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके मिलता है कि टोकन की वैल्यू एक महीने के बाद कितना हो सकती है.

Fable Of The Dragon ऐतिहासिक मूल्य Fable Of The Dragon लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, Fable Of The Dragon का मौजूदा मूल्य 0.03767198USD है. Fable Of The Dragon(TYRANT) की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M TYRANT है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $376.72K हो गया है. अवधि बदलें(%) बदलें(USD) ज़्यादा कम 24 घंटे 0.79% $ 0.000294 $ 0.038060 $ 0.036840

7 दिन -12.06% $ -0.004543 $ 0.044004 $ 0.036580

30 दिन -0.71% $ -0.000267 $ 0.044004 $ 0.036580 24 घंटे का परफ़ॉर्मेंस पिछले 24 घंटों में, Fable Of The Dragon के मूल्य में $0.000294 का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू 0.79% बदल गई है. 7 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले 7 दिनों में, Fable Of The Dragon ज़्यादा से ज़्यादा $0.044004 पर और कम से कम $0.036580 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में -12.06% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में TYRANT की संभावना दर्शाता है. 30 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले महीने में, Fable Of The Dragon में -0.71% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $-0.000267 हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में TYRANT के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है.

Fable Of The Dragon (TYRANT) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है?

Fable Of The Dragon के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर TYRANT के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है.

1. अपना वृद्धि अनुमान डालें अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए Fable Of The Dragon से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है. 2. फ़्यूचर के मूल्य की गणना करें वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल TYRANT के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है. 3. विभिन्न परिदृश्यों को एक्सप्लोर करें आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ Fable Of The Dragon के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है. 4. यूज़र सेंटिमेंट और कम्युनिटी संबंधी जानकारी मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी TYRANT के भविष्य को कैसे देखता है.

मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर

भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं:

एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है.

बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है.

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): TYRANT के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला.

मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको Fable Of The Dragon की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.

TYRANT के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?

TYRANT मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:

निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.

जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.

मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.

पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.

दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.

मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.

सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.

सामान्य प्रश्न (FAQ):

कौन-से कारक Fable Of The Dragon के मूल्य को प्रभावित करते हैं? Fable Of The Dragon का मूल्य कई कारकों के द्वारा प्रभावित होता है. इसमें मार्केट की माँग, टोकन आपूर्ति, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में अपडेट, मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियाँ और समग्र क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ट्रेंड्स शामिल हैं. इन कारकों पर नज़र रखने से आपको मूल्य में संभावित बदलावों को समझने में मदद मिल सकती है. Fable Of The Dragon के लिए मूल्य के अनुमान की गणना कैसे की जाती है? इस पेज पर TYRANT के मूल्य का अनुमान हिस्टॉरिकल डेटा, तकनीकी इंडिकेटर्स (जैसे EMA और बोलिंगर बैंड्स), मार्केट सेंटिमेंट और यूज़र इनपुट के मिश्रण पर आधारित होता है. ये कारक एक अनुमानित भविष्यवाणी करते हैं लेकिन इन्हें वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लेना चाहिए. क्या मुझे निवेश संबंधी निर्णयों के लिए मूल्य के अनुमान पर निर्भर होना चाहिए? मूल्य के अनुमान से भविष्य के संभावित ट्रेंड के बारे में जानकारी मिलती है. हालाँकि, इसका इस्तेमाल आपके रिसर्च के बाकी अन्य टूल के तरह ही किया जाना चाहिए. क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता रहता है, और अनुमान बुनियादी रूप से अनिश्चित होते हैं. निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन रिसर्च करें और वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करें. Fable Of The Dragon के कौन-से जोखिम हैं? सभी क्रिप्टोकरेंसी की तरह, Fable Of The Dragon में मार्केट में उतार-चढ़ाव, विनियामक बदलाव, तकनीकी चुनौतियाँ और इंडस्ट्री में प्रतियोगिता जैसे जोखिम होते हैं. संभावित निवेशों का आकलन करते समय इन जोखिमों को समझना ज़रूरी है. MEXC के ‘मूल्य का अनुमान’ पेज पर Fable Of The Dragon का मूल्य कितनी बार अपडेट होता है? TYRANT का मूल्य रियल-टाइम में अपडेट होता है ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और पिछले 24 घंटे के भीतर मूल्य में बदलाव समेत ताज़ातरीन मार्केट डेटा दिखाए जा सकें. Fable Of The Dragon के मूल्य का अनुमान के बारे में मैं अपनी राय कैसे दूँ? आप इस पेज पर दिए टोकन अनुमान सेंटिमेंट टूल का इस्तेमाल करके TYRANT के मूल्य के लिए अपना अनुमान शेयर कर कर सकते हैं. बताएँ कि भविष्य में Fable Of The Dragon की संभावना के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं और अपने सेंटिमेंट की तुलना व्यापक MEXC कम्युनिटी के सेंटिमेंट से करें. मूल्य के अल्पकालिक और दीर्घकालिक अनुमानों के बीच क्या अंतर है? मूल्य के अल्पकालिक अनुमान बाजार की तात्कालिक परिस्थितियों पर फ़ोकस करते हैं, और आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताहों तक के लिए होते हैं. दीर्घकालिक अनुमान व्यापक ट्रेंड्स, बुनियादी कारकों और आगे के कई सालों के दौरान इंडस्ट्री में हो सकने वाले घटनाक्रमों पर विचार करते हैं. मार्केट सेंटिमेंट Fable Of The Dragon के मूल्य को कैसे प्रभावित कर सकता है? मार्केट सेंटिमेंट निवेशकों की Fable Of The Dragon के बारे में सामूहिक भावनाओं और राय को दर्शाता है. सकारात्मक भावना टोकन की माँग और उसके मूल्य को बढ़ा सकती है, जबकि नकारात्मक भावना के कारण बिक्री का दबाव बढ़ने लग सकता है और मूल्य घट सकता है. मुझे Fable Of The Dragon के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है? Fable Of The Dragon (TYRANT) के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए, जिसमें इसके उपयोग के मामले, प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट और मूल्य शामिल हैं, आप MEXC के Fable Of The Dragon मूल्य पेज पर जा सकते हैं. इसमें आपकी सभी ट्रेडिंग ज़रूरतों के लिए ढेर सारी जानकारी दी जाती है.

