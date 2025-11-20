BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) प्राइस का अनुमान (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 और उससे आगे के लिए BlockyBoy by Matt Furie के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. अनुमान लगाएँ कि अगले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में BLOCKYBOY कितना बढ़ेगा. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत फ़्यूचर के प्राइस परिदृश्यों का अनुमान लगाएँ.

-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके BlockyBoy by Matt Furie के प्राइस का अनुमान लगाएँ
%

*अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.

BlockyBoy by Matt Furie मूल्य का पूर्वानुमान
वास्तविक
पूर्वानुमान
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-20 02:33:16 (UTC+8)

BlockyBoy by Matt Furie 2025-2050 के लिए प्राइस का अनुमान (USD)

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2025 (इस वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान

आपके अनुमान के अनुसार, BlockyBoy by Matt Furie में लगभग 0.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2025 में $ 0.000189 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2026 (अगले वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान

आपके अनुमान के अनुसार, BlockyBoy by Matt Furie में लगभग 5.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2026 में $ 0.000199 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2027 (2 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2027 में BLOCKYBOY का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 0.000209 है, और ग्रोथ रेट 10.25% है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2028 (3 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2028 में BLOCKYBOY का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 0.000219 है, और ग्रोथ रेट 15.76% है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2029 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2029 में BLOCKYBOY का टार्गेट प्राइस $ 0.000230 है, और ग्रोथ रेट 21.55% है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BLOCKYBOY का टार्गेट प्राइस $ 0.000242 है, और ग्रोथ रेट 27.63% है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, BlockyBoy by Matt Furie के प्राइस में संभावित रूप से 107.89% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 0.000394 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) 2050 (25 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2050 में, BlockyBoy by Matt Furie के प्राइस में संभावित रूप से 238.64% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 0.000642 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

वर्ष
मूल्य
वृद्धि
  • 2025
    $ 0.000189
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000199
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000209
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000219
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000230
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000242
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000254
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000266
    40.71%
वर्ष
मूल्य
वृद्धि
  • 2033
    $ 0.000280
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000294
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000308
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000324
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000340
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000357
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000375
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000394
    107.89%
और दिखाएँ

BlockyBoy by Matt Furie के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान

तारीख
मूल्य का पूर्वानुमान
वृद्धि
  • November 20, 2025(आज)
    $ 0.000189
    0.00%
  • November 21, 2025(कल)
    $ 0.000189
    0.01%
  • November 27, 2025(इस सप्ताह)
    $ 0.000189
    0.10%
  • December 20, 2025(30 दिन)
    $ 0.000190
    0.41%
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) मूल्य का आज के लिए अनुमान

BLOCKYBOY के लिए November 20, 2025(आज) का अनुमानित मूल्य $0.000189 है. यह अनुमान डाले गए वृद्धि प्रतिशत के लिए की गई गणना का परिणाम दर्शाता है, और यूज़र को आज के लिए मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव का एक स्नैपशॉट देता है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) मूल्य का कल के लिए अनुमान

November 21, 2025(कल) के लिए, BLOCKYBOY के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके, $0.000189 है. ये परिणाम चुने गए मानदंडों के आधार पर टोकन की वैल्यू का अनुमानित आउटलुक पेश करते हैं.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान

November 27, 2025(इस सप्ताह) तक, BLOCKYBOY के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल करके, $0.000189 है. आने वाले दिनों के लिए संभावित प्राइस ट्रेंड का आइडिया देने के लिए इस साप्ताहिक भविष्यवाणी की गणना उसी वृद्धि प्रतिशत के आधार की जाती है

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान

आगे के 30 दिनों को देखते हुए, BLOCKYBOY के लिए अनुमानित मूल्य $0.000190 है. यह अनुमान 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके मिलता है कि टोकन की वैल्यू एक महीने के बाद कितना हो सकती है.

BlockyBoy by Matt Furie प्राइस के मौजूदा आँकड़े

$ 80.54K
$ 80.54K$ 80.54K

420.69M
420.69M 420.69M

सबसे हाल का BLOCKYBOY प्राइस -- है. इसमें 24-घंटे का बदलाव 0.00% है, और 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है.
साथ ही, BLOCKYBOY की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69M है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 80.54K है.

BlockyBoy by Matt Furie ऐतिहासिक मूल्य

BlockyBoy by Matt Furie लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, BlockyBoy by Matt Furie का मौजूदा मूल्य 0.000189USD है. BlockyBoy by Matt Furie(BLOCKYBOY) की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69M BLOCKYBOY है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $80,538 हो गया है.

अवधि
बदलें(%)
बदलें(USD)
ज़्यादा
कम
  • 24 घंटे
    -5.67%
    $ 0
    $ 0.000205
    $ 0.000190
  • 7 दिन
    -15.30%
    $ -0.000029
    $ 0.001199
    $ 0.000191
  • 30 दिन
    -84.58%
    $ -0.000160
    $ 0.001199
    $ 0.000191
24 घंटे का परफ़ॉर्मेंस

पिछले 24 घंटों में, BlockyBoy by Matt Furie के मूल्य में $0 का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू -5.67% बदल गई है.

7 दिनों का परफ़ॉर्मेंस

पिछले 7 दिनों में, BlockyBoy by Matt Furie ज़्यादा से ज़्यादा $0.001199 पर और कम से कम $0.000191 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में -15.30% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में BLOCKYBOY की संभावना दर्शाता है.

30 दिनों का परफ़ॉर्मेंस

पिछले महीने में, BlockyBoy by Matt Furie में -84.58% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $-0.000160 हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में BLOCKYBOY के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है?

BlockyBoy by Matt Furie के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर BLOCKYBOY के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है.

1. अपना वृद्धि अनुमान डालें

अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए BlockyBoy by Matt Furie से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है.

2. फ़्यूचर के मूल्य की गणना करें

वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल BLOCKYBOY के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है.

3. विभिन्न परिदृश्यों को एक्सप्लोर करें

आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ BlockyBoy by Matt Furie के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है.

4. यूज़र सेंटिमेंट और कम्युनिटी संबंधी जानकारी

मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी BLOCKYBOY के भविष्य को कैसे देखता है.

मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर

भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं:

एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है.

बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है.

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): BLOCKYBOY के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला.

मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको BlockyBoy by Matt Furie की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.

BLOCKYBOY के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?

BLOCKYBOY मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:

निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.

जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.

मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.

पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.

दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.

मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.

सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.

सामान्य प्रश्न (FAQ):

क्या अभी BLOCKYBOY में निवेश करना फ़ायदेमंद है?
आपके अनुमान के अनुसार, BLOCKYBOY, undefined को -- हासिल करेगा, जिससे यह एक विचार करने लायक टोकन बन जाएगा.
अगले महीने BLOCKYBOY के प्राइस का अनुमान क्या है?
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) प्राइस अनुमान के टूल के अनुसार, अनुमानित BLOCKYBOY प्राइस undefined को -- तक पहुँच जाएगा.
2026 में 1 BLOCKYBOY की कीमत कितनी होगी?
आज 1 BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, BLOCKYBOY में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2026 में -- तक पहुँचेगा.
2027 में BLOCKYBOY का अनुमानित प्राइस क्या है?
अनुमान है कि BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) हर साल 0.00% हासिल करेगा और 2027 तक 1 BLOCKYBOY के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा.
2028 में BLOCKYBOY का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है?
आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2028 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा.
2029 में BLOCKYBOY का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है?
आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2029 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा.
2030 में 1 BLOCKYBOY की कीमत कितनी होगी?
आज 1 BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, BLOCKYBOY में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2030 में -- तक पहुँचेगा.
2040 के लिए BLOCKYBOY के प्राइस का अनुमान क्या है?
अनुमान है कि BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) हर साल 0.00% गेन हासिल करेगा और 2040 तक 1 BLOCKYBOY के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा.
अस्वीकरण

हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित कॉन्टेंट MEXC यूज़र्स और/या अन्य तीसरे पक्ष के सोर्स द्वारा हमें दी गई जानकारी और फ़ीडबैक पर आधारित होता है. इसे आपके लिए सिर्फ़ सूचना और उदाहरण के तौर पर "जैसा है, उसी रूप में” के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं होती है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिखाए गए मूल्य पूर्वानुमान सटीक नहीं हो सकते हैं और उन्हें सटीक नहीं मानना चाहिए. भावी मूल्य, दिखाए गए पूर्वानुमानों से काफी भिन्न हो सकते हैं, और उन पर भरोसा करके निवेश के निर्णय नहीं लेने चाहिए.

इसके अलावा, इस कॉन्टेंट को वित्तीय सलाह नहीं समझना चाहिए, न ही इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद की सिफारिश करना है. हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित किसी भी कॉन्टेंट का संदर्भ लेने, उसका उपयोग करने और/या उस पर निर्भर करने की वजह से आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा. यह जानना आवश्यक है कि डिजिटल ऐसेट के मूल्य में बहुत अधिक मार्केट जोखिम और उतार-चढ़ाव हो सकता है. आपके निवेश का मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है तथा शुरू में निवेश की गई राशि के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है. कुल मिलाकर, अपने निवेश के निर्णयों के लिए खुद आप ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं और आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं है. कृपया ध्यान रखें कि पिछली परफ़ॉर्मेंस, भविष्य की परफ़ॉर्मेंस का विश्वसनीय संकेत नहीं है. आपको केवल उन्हीं प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनसे जुड़े जोखिमों को समझते हों. अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहन करने की क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.