Beta Trader प्राइस के मौजूदा आँकड़े मौजूदा प्राइस ---- -- प्राइस में बदलाव (24 घं) -- मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K बाज़ार में उपलब्ध राशि 998.56M 998.56M 998.56M वॉल्यूम (24 घं) ---- -- वॉल्यूम (24 घं) -- सबसे हाल का BETA प्राइस -- है. इसमें 24-घंटे का बदलाव 0.00% है, और 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. साथ ही, BETA की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.56M है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.13K है. लाइव BETA प्राइस देखें

Beta Trader ऐतिहासिक मूल्य Beta Trader लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, Beta Trader का मौजूदा मूल्य 0USD है. Beta Trader(BETA) की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.56M BETA है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $11,132.05 हो गया है. अवधि बदलें(%) बदलें(USD) ज़्यादा कम 24 घंटे 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 दिन -8.04% $ 0 $ 0.000016 $ 0.000011

30 दिन -29.91% $ 0 $ 0.000016 $ 0.000011 24 घंटे का परफ़ॉर्मेंस पिछले 24 घंटों में, Beta Trader के मूल्य में $0 का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू 0.00% बदल गई है. 7 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले 7 दिनों में, Beta Trader ज़्यादा से ज़्यादा $0.000016 पर और कम से कम $0.000011 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में -8.04% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में BETA की संभावना दर्शाता है. 30 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले महीने में, Beta Trader में -29.91% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $0 हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में BETA के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है.

Beta Trader (BETA) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है? Beta Trader के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर BETA के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है. 1. अपना वृद्धि अनुमान डालें अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए Beta Trader से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है. 2. फ़्यूचर के मूल्य की गणना करें वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल BETA के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है. 3. विभिन्न परिदृश्यों को एक्सप्लोर करें आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ Beta Trader के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है. 4. यूज़र सेंटिमेंट और कम्युनिटी संबंधी जानकारी मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी BETA के भविष्य को कैसे देखता है. मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं: एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है. बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): BETA के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला. मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको Beta Trader की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.

BETA के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?

BETA मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:

निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.

जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.

मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.

पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.

दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.

मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.

सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.

सामान्य प्रश्न (FAQ): क्या अभी BETA में निवेश करना फ़ायदेमंद है? आपके अनुमान के अनुसार, BETA, undefined को -- हासिल करेगा, जिससे यह एक विचार करने लायक टोकन बन जाएगा. अगले महीने BETA के प्राइस का अनुमान क्या है? Beta Trader (BETA) प्राइस अनुमान के टूल के अनुसार, अनुमानित BETA प्राइस undefined को -- तक पहुँच जाएगा. 2026 में 1 BETA की कीमत कितनी होगी? आज 1 Beta Trader (BETA) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, BETA में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2026 में -- तक पहुँचेगा. 2027 में BETA का अनुमानित प्राइस क्या है? अनुमान है कि Beta Trader (BETA) हर साल 0.00% हासिल करेगा और 2027 तक 1 BETA के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा. 2028 में BETA का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है? आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, Beta Trader (BETA) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2028 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा. 2029 में BETA का अनुमानित प्राइस टार्गेट क्या है? आपके प्राइस अनुमान के इनपुट के अनुसार, Beta Trader (BETA) में 0.00% की ग्रोथ होगी, और 2029 में इसका अनुमानित प्राइस टार्गेट -- रहेगा. 2030 में 1 BETA की कीमत कितनी होगी? आज 1 Beta Trader (BETA) का प्राइस -- है. ऊपर दिए गए अनुमान मॉड्यूल के अनुसार, BETA में 0.00% की बढ़ोतरी होगी और 2030 में -- तक पहुँचेगा. 2040 के लिए BETA के प्राइस का अनुमान क्या है? अनुमान है कि Beta Trader (BETA) हर साल 0.00% गेन हासिल करेगा और 2040 तक 1 BETA के लिए इसका प्राइस -- तक पहुँच जाएगा. अभी साइन अप करें