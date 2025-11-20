Anduril PreStocks (ANDURIL) प्राइस का अनुमान (USD)
2026, 2027, 2028, 2030 और उससे आगे के लिए Anduril PreStocks के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. अनुमान लगाएँ कि अगले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में ANDURIL कितना बढ़ेगा. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत फ़्यूचर के प्राइस परिदृश्यों का अनुमान लगाएँ.
*अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.
Anduril PreStocks 2025-2050 के लिए प्राइस का अनुमान (USD)
आपके अनुमान के अनुसार, Anduril PreStocks में लगभग 0.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2025 में $ 77.04 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2026 (अगले वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान
आपके अनुमान के अनुसार, Anduril PreStocks में लगभग 5.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2026 में $ 80.8920 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2027 (2 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2027 में ANDURIL का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 84.9366 है, और ग्रोथ रेट 10.25% है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2028 (3 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2028 में ANDURIL का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 89.1834 है, और ग्रोथ रेट 15.76% है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2029 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2029 में ANDURIL का टार्गेट प्राइस $ 93.6426 है, और ग्रोथ रेट 21.55% है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ANDURIL का टार्गेट प्राइस $ 98.3247 है, और ग्रोथ रेट 27.63% है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, Anduril PreStocks के प्राइस में संभावित रूप से 107.89% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 160.1606 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.Anduril PreStocks (ANDURIL) 2050 (25 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2050 में, Anduril PreStocks के प्राइस में संभावित रूप से 238.64% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 260.8847 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
- 2025$ 77.040.00%
- 2026$ 80.89205.00%
- 2027$ 84.936610.25%
- 2028$ 89.183415.76%
- 2029$ 93.642621.55%
- 2030$ 98.324727.63%
- 2031$ 103.240934.01%
- 2032$ 108.403040.71%
- 2033$ 113.823147.75%
- 2034$ 119.514355.13%
- 2035$ 125.490062.89%
- 2036$ 131.764571.03%
- 2037$ 138.352779.59%
- 2038$ 145.270488.56%
- 2039$ 152.533997.99%
- 2040$ 160.1606107.89%
Anduril PreStocks के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान
- November 20, 2025(आज)$ 77.040.00%
- November 21, 2025(कल)$ 77.05050.01%
- November 27, 2025(इस सप्ताह)$ 77.11380.10%
- December 20, 2025(30 दिन)$ 77.35660.41%
ANDURIL के लिए
November 21, 2025(कल) के लिए, ANDURIL के लिए मूल्य का अनुमान,
November 27, 2025(इस सप्ताह) तक, ANDURIL के लिए मूल्य का अनुमान,
आगे के 30 दिनों को देखते हुए, ANDURIL के लिए अनुमानित मूल्य
Anduril PreStocks प्राइस के मौजूदा आँकड़े
--
--
Anduril PreStocks ऐतिहासिक मूल्य
Anduril PreStocks लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, Anduril PreStocks का मौजूदा मूल्य 77.04USD है. Anduril PreStocks(ANDURIL) की मार्केट में उपलब्ध राशि
- 24 घंटे-2.87%$ -2.2807$ 79.67$ 77.04
- 7 दिन-2.82%$ -2.1735$ 79.6670$ 55.0497
- 30 दिन37.30%$ 28.7361$ 79.6670$ 55.0497
पिछले 24 घंटों में, Anduril PreStocks के मूल्य में
पिछले 7 दिनों में, Anduril PreStocks ज़्यादा से ज़्यादा
पिछले महीने में, Anduril PreStocks में
Anduril PreStocks (ANDURIL) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है?
Anduril PreStocks के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर ANDURIL के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है.
अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए Anduril PreStocks से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है.
वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल ANDURIL के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है.
आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ Anduril PreStocks के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है.
मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी ANDURIL के भविष्य को कैसे देखता है.
मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर
भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं:
एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है.
बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है.
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): ANDURIL के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला.
मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको Anduril PreStocks की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.
ANDURIL के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?
ANDURIL मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:
निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.
जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.
मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.
पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.
दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.
मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.
सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.
सामान्य प्रश्न (FAQ):
अस्वीकरण
हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित कॉन्टेंट MEXC यूज़र्स और/या अन्य तीसरे पक्ष के सोर्स द्वारा हमें दी गई जानकारी और फ़ीडबैक पर आधारित होता है. इसे आपके लिए सिर्फ़ सूचना और उदाहरण के तौर पर "जैसा है, उसी रूप में” के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं होती है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिखाए गए मूल्य पूर्वानुमान सटीक नहीं हो सकते हैं और उन्हें सटीक नहीं मानना चाहिए. भावी मूल्य, दिखाए गए पूर्वानुमानों से काफी भिन्न हो सकते हैं, और उन पर भरोसा करके निवेश के निर्णय नहीं लेने चाहिए.
इसके अलावा, इस कॉन्टेंट को वित्तीय सलाह नहीं समझना चाहिए, न ही इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद की सिफारिश करना है. हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित किसी भी कॉन्टेंट का संदर्भ लेने, उसका उपयोग करने और/या उस पर निर्भर करने की वजह से आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा. यह जानना आवश्यक है कि डिजिटल ऐसेट के मूल्य में बहुत अधिक मार्केट जोखिम और उतार-चढ़ाव हो सकता है. आपके निवेश का मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है तथा शुरू में निवेश की गई राशि के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है. कुल मिलाकर, अपने निवेश के निर्णयों के लिए खुद आप ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं और आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं है. कृपया ध्यान रखें कि पिछली परफ़ॉर्मेंस, भविष्य की परफ़ॉर्मेंस का विश्वसनीय संकेत नहीं है. आपको केवल उन्हीं प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनसे जुड़े जोखिमों को समझते हों. अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहन करने की क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.
