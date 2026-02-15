Sandbox (SAND) प्राइस प्रेडिक्शन 2026-2050

2027, 2028, 2029, 2030 और उससे आगे के लिए Sandbox के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत अनुमान लगाकर, अगले पाँच वर्षों या उससे ज़्यादा समय में SAND में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसका पूर्वानुमान लगाएँ.

-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके Sandbox के प्राइस का अनुमान लगाएँ
%

*अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.

Sandbox मूल्य का पूर्वानुमान
$0.05203
$0.05203$0.05203
USD
वास्तविक
पूर्वानुमान
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 18:27:04 (UTC+8)
मौजूदा प्राइसSAND 2027SAND 2028SAND 2029SAND 2030
$0.05203$0.0546315$0.057363075$0.060231228750000004$0.06324279018750001

Sandbox के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान

मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट के आधार पर, मॉडल अगले 30 दिनों में एक शॉर्ट-टर्म प्राइस पाथ प्रोजेक्ट करता है. नीचे दी गई टेबल में आज, कल, इस हफ़्ते और 30-दिन के लिए अनुमानित प्राइस लेवल बताए गए हैं.

तारीख
मूल्य का पूर्वानुमान
वृद्धि
  • June 13, 2026(आज)
    $ 0.05203
    0.00%
  • June 14, 2026(कल)
    $ 0.052037
    0.01%
  • June 20, 2026(इस सप्ताह)
    $ 0.052079
    0.10%
  • July 13, 2026(30 दिन)
    $ 0.052243
    0.41%

Sandbox (SAND) मूल्य का आज के लिए अनुमान

June 13, 2026(आज) पर SAND के लिए अनुमानित प्राइस $0.05203 है. यह अनुमान मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट पर आधारित है और अगले 24 घंटों में प्राइस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसका एक क्विक स्नैपशॉट देता है.आज SAND लाइव प्राइस के बारे में और जानें.

Sandbox (SAND) मूल्य का कल के लिए अनुमान

June 14, 2026(कल) के लिए, SAND के लिए अनुमानित प्राइस $0.052037 है, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल किया गया है. यह व्यू, उसी धारणाओं के तहत अगले दिन की बेसलाइन फ़्रेम करने में मदद करता है.

Sandbox (SAND) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान

June 20, 2026(इस सप्ताह) तक, SAND के लिए अनुमानित कीमत $0.052079 है, जो 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट पर आधारित है. यह साप्ताहिक चेकपॉइंट, लगातार वृद्धि के सिनेरियो में आने वाले दिनों में उम्मीद की जाने वाली दिशा के सारांश को बताता है.

Sandbox (SAND) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान

July 13, 2026(30 दिन) से 30 दिन आगे देखें तो SAND के लिए अनुमानित प्राइस $0.052243 है. यह अनुमान 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट को लागू करता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक महीने बाद प्राइस कहाँ हो सकती है.

लॉन्ग-टर्म Sandbox प्रेडिक्शन: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

लॉन्ग-टर्म प्राइस पूर्वानुमान मॉड्यूल के आधार पर, Sandbox, 2026 में $0.05203, 2027 में $0.054631, 2028 में $0.057370, 2029 में $0.060239, 2030 में $0.063251, 2040 में $0.103070 और 2050 में $0.167936 हो सकता है.

Sandbox के लिए वार्षिक प्राइस टारगेट और अनुमानित ROI की पूरी टेबल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

महीना
न्यूनतम कीमत
औसत कीमत
अधिकतम कीमत
निवेश पर लाभ
  • Jun 2026
    $ 0.046827
    $ 0.05203
    $ 0.057233
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.047021
    $ 0.052246
    $ 0.057470
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.047216
    $ 0.052462
    $ 0.057709
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.047406
    $ 0.052673
    $ 0.057941
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.047603
    $ 0.052892
    $ 0.058181
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.047794
    $ 0.053105
    $ 0.058415
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.047993
    $ 0.053325
    $ 0.058658
    12.74%

Sandbox (SAND) मुख्य मार्केट इंडिकेटर पर आधारित प्राइस विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण ट्रेंड और मोमेंटम को समझने के लिए प्राइस एक्शन और सामान्य इंडिकेटर का अध्ययन करता है. नीचे कई टाइमफ़्रेम में Sandbox का ऑटोमेटेड स्नैपशॉट दिया गया है, जो मौजूदा तकनीकी झुकाव और चार्ट से मिलने वाले अगले सिग्नल का सारांश प्रस्तुत करता है. यह एक तकनीकी अध्ययन है—कोई गारंटीकृत पूर्वानुमान नहीं है, इसलिए कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और रिस्क को सही तरीके से मैनेज करें.

मजबूतबिक्रीबेचेंन्यूट्रलखरीदेंमजबूतखरीदें
न्यूट्रल
बेचें 15
न्यूट्रल 1
खरीदें 10
मूविंग औसत:मजबूत बिक्रीबेचें 12न्यूट्रल 0खरीदें 2
तकनीकी इंडिकेटर:खरीदेंबेचें 3न्यूट्रल 1खरीदें 8
नाम
क्लासिक
Fibonacci
R3
0.05313
0.05266
R2
0.05266
0.05233
R1
0.05228
0.05214
PP
0.05182
0.05182
S1
0.05144
0.05149
S2
0.05098
0.0513
S3
0.0506
0.05098
मूविंग औसत
Sandbox अभी $0.05203 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज MA50 0.06924 और EMA50 0.06657 पर है. यह मंदी ट्रेंड का संकेत देता है, जब तक प्राइस इन लेवल के मुकाबले नीचे रहता है. लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज, MA200 0.09477 पर और EMA200 0.11139 पर, मार्केट की विस्तारित दिशा को बताते हैं.
अगर प्राइस MA200/EMA200 ज़ोन पर वापस आती है, तो इसे सपोर्ट माना जाता है जब $0.05203, 0.09477 और 0.11139 दोनों से ऊपर हो, रेजिस्टेंस तब माना जाता है जब $0.05203 दोनों से नीचे हो, और न्यूट्रल तब माना जाता है जब प्राइस उनके होता है.
सारांश: मौजूदा मूविंग एवरेज बेचें मार्केट ट्रेंड बताते हैं.
RSI
RSI(14) 29.43575 है और मोमेंटम कम हो रहा है. 60 से ऊपर का RSI आम तौर पर ज़्यादा ऊपर की ओर झुकाव दिखाता है, 40 से नीचे का RSI कमज़ोर मोमेंटम दिखाता है, और 40-60 के बीच के मान आम तौर पर एक रेंज जैसे माहौल को दिखाते हैं. अगर RSI अपने मौजूदा बैंड में रहता है, तो डेली ट्रेंड बने रहने की संभावना है.
सारांश: RSI मौजूदा मोमेंटम के आधार पर खरीदें मार्केट ट्रेंड दिखाता है.
बोलिंगर बैंड
BOLL(20,2) सिग्नल अभी डेली टाइम फ़्रेम पर न्यूट्रल और बेचें हैं.
सारांश: बोलिंगर बैंड्स न्यूट्रल के झुकाव को दिखाते हैं.
KDJ
KDJ(9,3,3) इंडिकेटर K को 23.93871 पर, D को 18.51046 पर और J को 34.7952 पर दर्शाता है, जो दर्शाता है कि मोमेंटम तेज़ी है. जब K–D स्प्रेड पॉज़िटिव (K > D) होता है, तो यह खरीदने का सिग्नल देता है; जब नेगेटिव (K < D) होता है, तो यह बेचने का सिग्नल देता है; जब ज़ीरो के पास होता है, तो यह न्यूट्रल होता है.
सारांश: KDJ, मोमेंटम और K और D के बीच स्प्रेड के आधार पर खरीदें मार्केट ट्रेंड दिखाता है.
StochRSI
StochRSI K को 32.34714 पर और D को 23.81353 पर दिखाता है, जो बताता है कि मोमेंटम मज़बूत हो रहा है. अगर StochRSI इस रेंज में रहता है, तो प्राइस एक्शन के मौजूदा ट्रेंड में रहने की संभावना है.
सारांश: StochRSI खरीदें मार्केट ट्रेंड बताता है, जो बताता है कि मोमेंटम जारी रहेगा या कम होगा.
पिवट पॉइंट्स
क्लासिक पिवट पॉइंट्स PP को 0.05182 पर, R1 को 0.05228 पर, और S1 को 0.05144 पर दिखाते हैं, जो ज़रूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाते हैं. Fibonacci पिवट पॉइंट्स PP को 0.05182 पर रखते हैं, R2 को 0.05233 पर और S2 को 0.0513 पर रखते हैं. इन लेवल के पार जाने पर फ़ोकस अगले मार्केट रेंज की ओर शिफ़्ट हो जाएगा.
सारांश: पिवट पॉइंट्स खरीदें मार्केट ट्रेंड बताते हैं.

Sandbox प्राइस अनुमानों के मुख्य चालक

Sandbox प्राइस प्रेडिक्शन पर असर डालने वाले फैक्टर आम तौर पर मैक्रो की भावना को कॉइन-विशिष्ट चालकों के साथ मिलाते हैं. Sandbox बड़े क्रिप्टो रिस्क-ऑन/रिस्क-ऑफ़ फ़्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वानुमान लिक्विडिटी डेप्थ, मार्केट-मेकर सहायता और बड़े होल्डर फ़्लो पर भी निर्भर करते हैं. टोकन का अर्थशास्त्र (वेस्टिंग, अनलॉक शेड्यूल, एमिशन), नई लिस्टिंग, इकोसिस्टम का विस्तार, प्रोडक्ट डिलीवरी, पार्टनरशिप, और सिक्योरिटी या सुरक्षा या रेगुलेटरी से जुड़ी उम्मीदों को काफी हद तक बदल सकती हैं और मेगा-कैप ऐसेट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रीप्राइसिंग को बढ़ावा दे सकती हैं.

आपके Sandbox की कीमत 1 साल में कितनी होगी?

अगले 1 वर्षों में अपने Sandbox (SAND) निवेश के भविष्य के प्राइज प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे टूल का इस्तेमाल करें. अपनी निवेश की राशि और उम्मीद के मुताबिक वार्षिक वृद्धि दर डालकर, आप आसानी से अपने निवेश पर अनुमानित लाभ की गणना कर सकते हैं.

2027
2027 में अनुमानित लाभ$ 50.00
अनुमानित ROI5.00%

Sandbox (SAND) प्राइस अनुमान कैसे काम करता है

यह टूल आपके दर्ज की गई वृद्धि दर के आधार पर Sandbox के लिए संभावित प्राइस पाथ दिखाता है. यह नवीनतम प्राइस का इस्तेमाल करके तुरंत अपडेट हो जाता है.

1. शॉर्ट-टर्म यील्ड सिमुलेशन

अपेक्षित शॉर्ट-टर्म यील्ड बदलाव 5% (सकारात्मक या नकारात्मक) दर्ज करें. यह आपको मार्केट की अस्थिरता सिमुलेट करने और विभिन्न परिस्थितियों में Sandbox के लिए लाभ या हानि का तेजी से आकलन करने की अनुमति देता है.

2. लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन

लॉन्ग-टर्म योजना के लिए, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से 5% वार्षिक वृद्धि दर लागू करता है. यह आपको स्थिर मार्केट ग्रोथ परिस्थितियों में Sandbox को होल्डिंग की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मदद करता है.

3. निवेश पर लाभ की गणना करें

बस अपना निवेश राशि और अपेक्षित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करें. कैलक्युलेटर तुरंत आपके निवेश लक्ष्यों को मापता है और SAND होल्डिंग का फ़्यूचर वैल्यू अनुमानित करता है.

4. अनुमानित वैल्यू और ROI

आपके इनपुट्स के आधार पर, विभिन्न समयसीमाओं में अनुमानित कुल ऐसेट वैल्यू और निवेश पर रिटर्न (ROI) तुरंत देखें, जिससे आपकी होल्डिंग स्ट्रैटेजी के लिए डेटा-आधारित समर्थन मिलता है.

महत्वपूर्ण: यह एक सिनेरियो कैलकुलेटर है, कोई गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए.

सामान्य प्रश्न (FAQ):

2026 में Sandbox की कीमत कितनी होगी?
आपके द्वारा दर्ज की गई 5% दर के आधार पर, यह कैलकुलेटर 2026 में Sandbox को लगभग 0.05203 USD का अनुमान लगाता है. यह एक अनुमानित सिनेरियो है जो इनपुट प्रतिशत बदलने पर तुरंत अपडेट हो जाता है. यह मार्केट का सटीक पूर्वानुमान नहीं है.
2030 में Sandbox का $1 की कीमत कितनी होगी?
आपके 5% इनपुट के साथ, आज Sandbox में से 1 USD का वर्ष 2030 तक लगभग 1.22 USD होने का अनुमान है. इसकी गणना आपके चयनित दर को समय के साथ आज के प्राइस पर लागू करके की जाती है, इसलिए इनपुट प्रतिशत बदलने से 1 USD परिणाम भी बदल जाएगा.
2026 में 1 Sandbox की कीमत कितनी होगी?
आपके द्वारा दर्ज की गई 5% दर का इस्तेमाल करते हुए, 2026 में 1 Sandbox का अनुमानित प्राइस 0.05203 USD है. यह नंबर पूरी तरह से आपके इनपुट प्रतिशत पर निर्भर करता है, इसलिए जब भी आप धारणा बदलेंगे, यह समायोजित हो जाएगा.
2040 में Sandbox की वैल्यू क्या होगी?
2040 के लिए, नतीजा आपके चुने हुए 5% दर पर आधारित एक लॉन्ग-हॉरिजॉन अनुमान है. इस अनुमान के साथ, 2040 में Sandbox का साइज़ लगभग 0.103015 USD होने का अनुमान है. चूँकि इसमें कई वर्ष लगते हैं, इसलिए इनपुट प्रतिशत में छोटे बदलाव भी बहुत अलग नतीजे ला सकते हैं - इसे एक 'क्या होगा अगर' वाले सिनेरियो के तौर पर देखें, न कि निश्चितता के तौर पर.
आज का Sandbox प्राइस प्रेडिक्शन
इस पेज पर आज का आँकड़ा मौजूदा रेफ़रेंस प्राइस (0.05203 USD) प्लस आपके 5% इनपुट के आधार पर एक अनुमानित पाथ है. अगर आप इनपुट प्रतिशत बदलते हैं, तो अनुमानित कर्व तुरंत अपडेट हो जाता है, जबकि लाइव प्राइस मार्केट स्नैपशॉट बना रहता है.
कल का Sandbox प्राइस प्रेडिक्शन
कल के नंबर की गणना, आपके द्वारा दर्ज किया गए 5% अनुमान को आज के प्राइस (0.05203 USD) से एक शॉर्ट समयावधि तक बढ़ाकर की गई है. दिखाई गई अनुमानित वैल्यू (0.052037 USD) बदल जाएगी, अगर आप इनपुट प्रतिशत को समायोजित करते हैं, क्योंकि यह आपकी चुनी हुई दर पर आधारित एक सिनेरियों है—न कि कोई फ़िक्स्ड मार्केट कॉल.
अगले 24 घंटों का Sandbox प्राइस प्रेडिक्शन
अगले 24 घंटे का अनुमान आपके 5% इनपुट और मौजूदा प्राइस (0.05203 USD) से लिया गया दर-आधारित अनुमान है. इनपुट प्रतिशत बदलने पर यह डायनामिक तौर पर अपडेट हो जाता है और इसे एक डायरेक्शनल सिनेरियो के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि रियल इंट्राडे चाल अस्थिरता और समाचारों से प्रभावित हो सकती है.
अगले कुछ दिनों का Sandbox प्राइस प्रेडिक्शन
अगले कुछ दिनों तक, अनुमान आपके 5% अनुमान को 0.05203 USD से आगे लागू करता रहेगा. आउटपुट (जैसे 0.052079 USD) का मकसद यह दिखाना है कि आपका चुनी हुई दर समय के साथ कैसा रहती है, और इनपुट प्रतिशत बदलने पर यह तुरंत अपडेट हो जाएगा.
Sandbox प्राइस प्रेडिक्शन 2030
दिखाई गई 2030 की वैल्यू, आज से लगभग 4 वर्षों बाद आपके 5% अनुमान को लागू करने का नतीजा है. उस इनपुट के साथ, कैलकुलेटर 2030 में 0.063242 USD का अनुमान लगाता है. इनपुट प्रतिशत बदलने से 2030 का नंबर तुरंत बदल जाता है.
क्या Sandbox की कीमत बढ़ेगी या घटेगी?
शॉर्ट-टर्म में, Sandbox अक्सर मार्केट की भावना, अस्थिरता और लिक्विडिटी का मिश्रण देखने को मिलता है. अगर मोमेंटम पॉज़िटिव रहता है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है; अगर अस्थिरता बढ़ती है या रिस्क-ऑफ़ भावना वापस आती है, तो प्राइस नीचे आ सकता है.
अगले 30 दिनों के लिए Sandbox प्रेडिक्शन क्या है?
आपकी 5% धारणा का इस्तेमाल करते हुए, यह कैलकुलेटर अगले 30 दिनों में Sandbox को लगभग 0.052243 USD होने का अनुमान लगाता है. जब इनपुट प्रतिशत या मार्केट प्राइस बदलता है, तो 30-दिन का आँकड़ा अपने आप अपडेट होता रहता है, इसलिए इसे गारंटीड नतीजे के बजाय 'क्या होगा अगर' वाले सिनेरियो के तौर पर देखें, खासकर उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान.
क्या 2026 में Sandbox खरीदना अच्छा रहेगा?
2026 में Sandbox एक “अच्छी खरीद” है या नहीं, यह आपकी धारणाओं और रिस्क सहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है. आपके 5% सिनेरियो का इस्तेमाल करते हुए, कैलकुलेटर 2026 में Sandbox को लगभग 0.05203 USD का अनुमान लगाता है. फिर भी, सिर्फ़ अनुमान से फ़ैसला नहीं होना चाहिए. ज़्यादा संतुलित नज़रिया यह है कि निम्नलिखित को मिलाया जाए:
  • तकनीकी संकेत: पिछले प्राइस एक्शन से ट्रेंड की मज़बूती, अस्थिरता और गिरावट का रिस्क;
  • बुनियादी कारक: इकोसिस्टम एक्टिविटी (यूज़र्स, ट्रांज़ैक्शन, फ़ीस), डेवलपर मोमेंटम, और वास्तविक माँग के चालक;
  • मार्केट की स्थिति: लिक्विडिटी साइकिल और क्रिप्टो की विस्तारित भावना.

    • अगर आप 2026 में एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो पूर्वानुमान को गारंटी नहीं, बल्कि 'क्या होगा अगर' वाला सिनेरियो समझें, और अपने रिस्क को उसी हिसाब से तय करें.

    पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 18:27:04 (UTC+8)

    Sandbox चर्चित खबरें

    SAND तकनीकी विश्लेषण 14 फरवरी

    SAND तकनीकी विश्लेषण 14 फरवरी

    February 15, 2026
    SAND तकनीकी विश्लेषण 9 मार्च

    SAND तकनीकी विश्लेषण 9 मार्च

    March 10, 2026
    $75,000 की रेखा: बिटकॉइन के "पूर्ण बुल" बनने के लिए क्या चाहिए

    $75,000 की रेखा: बिटकॉइन के "पूर्ण बुल" बनने के लिए क्या चाहिए

    March 24, 2026
    और देखें

    Sandbox के बारे में और जानें

    SAND USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

    लीवरेज के साथ SAND पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर SAND USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

    MEXC पर Sandbox (SAND) मार्केट में ट्रेड करें

    स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Sandbox का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

    पेयर
    मूल्य
    24 घं में आया बदलाव
    24 घं का वॉल्यूम
    SAND/USDT
    $0.05194
    $0.05194$0.05194
    0.00%
    0.00% (USDT)
    SAND/USDC
    $0.05202
    $0.05202$0.05202
    0.00%
    0.00% (USDT)

    अस्वीकरण

    हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित कॉन्टेंट MEXC यूज़र्स और/या अन्य तीसरे पक्ष के सोर्स द्वारा हमें दी गई जानकारी और फ़ीडबैक पर आधारित होता है. इसे आपके लिए सिर्फ़ सूचना और उदाहरण के तौर पर "जैसा है, उसी रूप में” के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं होती है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिखाए गए मूल्य पूर्वानुमान सटीक नहीं हो सकते हैं और उन्हें सटीक नहीं मानना चाहिए. भावी मूल्य, दिखाए गए पूर्वानुमानों से काफी भिन्न हो सकते हैं, और उन पर भरोसा करके निवेश के निर्णय नहीं लेने चाहिए.

    इसके अलावा, इस कॉन्टेंट को वित्तीय सलाह नहीं समझना चाहिए, न ही इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद की सिफारिश करना है. हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित किसी भी कॉन्टेंट का संदर्भ लेने, उसका उपयोग करने और/या उस पर निर्भर करने की वजह से आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा. यह जानना आवश्यक है कि डिजिटल ऐसेट के मूल्य में बहुत अधिक मार्केट जोखिम और उतार-चढ़ाव हो सकता है. आपके निवेश का मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है तथा शुरू में निवेश की गई राशि के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है. कुल मिलाकर, अपने निवेश के निर्णयों के लिए खुद आप ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं और आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं है. कृपया ध्यान रखें कि पिछली परफ़ॉर्मेंस, भविष्य की परफ़ॉर्मेंस का विश्वसनीय संकेत नहीं है. आपको केवल उन्हीं प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनसे जुड़े जोखिमों को समझते हों. अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहन करने की क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.