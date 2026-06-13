Radar (RADAR) प्राइस प्रेडिक्शन 2026-2050

2027, 2028, 2029, 2030 और उससे आगे के लिए Radar के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत अनुमान लगाकर, अगले पाँच वर्षों या उससे ज़्यादा समय में RADAR में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसका पूर्वानुमान लगाएँ.

-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके Radar के प्राइस का अनुमान लगाएँ
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*अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.

Radar मूल्य का पूर्वानुमान
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USD
वास्तविक
पूर्वानुमान
पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 19:27:01 (UTC+8)
मौजूदा प्राइसRADAR 2027RADAR 2028RADAR 2029RADAR 2030
$0.003039$0.003191475$0.00335104875$0.0035186011875000004$0.003694531246875001

Radar के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान

मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट के आधार पर, मॉडल अगले 30 दिनों में एक शॉर्ट-टर्म प्राइस पाथ प्रोजेक्ट करता है. नीचे दी गई टेबल में आज, कल, इस हफ़्ते और 30-दिन के लिए अनुमानित प्राइस लेवल बताए गए हैं.

तारीख
मूल्य का पूर्वानुमान
वृद्धि
  • June 13, 2026(आज)
    $ 0.003039
    0.00%
  • June 14, 2026(कल)
    $ 0.003039
    0.01%
  • June 20, 2026(इस सप्ताह)
    $ 0.003042
    0.10%
  • July 13, 2026(30 दिन)
    $ 0.003051
    0.41%

Radar (RADAR) मूल्य का आज के लिए अनुमान

June 13, 2026(आज) पर RADAR के लिए अनुमानित प्राइस $0.003039 है. यह अनुमान मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट पर आधारित है और अगले 24 घंटों में प्राइस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसका एक क्विक स्नैपशॉट देता है.आज RADAR लाइव प्राइस के बारे में और जानें.

Radar (RADAR) मूल्य का कल के लिए अनुमान

June 14, 2026(कल) के लिए, RADAR के लिए अनुमानित प्राइस $0.003039 है, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल किया गया है. यह व्यू, उसी धारणाओं के तहत अगले दिन की बेसलाइन फ़्रेम करने में मदद करता है.

Radar (RADAR) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान

June 20, 2026(इस सप्ताह) तक, RADAR के लिए अनुमानित कीमत $0.003042 है, जो 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट पर आधारित है. यह साप्ताहिक चेकपॉइंट, लगातार वृद्धि के सिनेरियो में आने वाले दिनों में उम्मीद की जाने वाली दिशा के सारांश को बताता है.

Radar (RADAR) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान

July 13, 2026(30 दिन) से 30 दिन आगे देखें तो RADAR के लिए अनुमानित प्राइस $0.003051 है. यह अनुमान 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट को लागू करता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक महीने बाद प्राइस कहाँ हो सकती है.

लॉन्ग-टर्म Radar प्रेडिक्शन: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

लॉन्ग-टर्म प्राइस पूर्वानुमान मॉड्यूल के आधार पर, Radar, 2026 में $0.003039, 2027 में $0.003191, 2028 में $0.003351, 2029 में $0.003519, 2030 में $0.003695, 2040 में $0.006021 और 2050 में $0.009810 हो सकता है.

Radar के लिए वार्षिक प्राइस टारगेट और अनुमानित ROI की पूरी टेबल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

महीना
न्यूनतम कीमत
औसत कीमत
अधिकतम कीमत
निवेश पर लाभ
  • Jun 2026
    $ 0.002735
    $ 0.003039
    $ 0.003343
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.002746
    $ 0.003052
    $ 0.003357
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.002758
    $ 0.003064
    $ 0.003371
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.002769
    $ 0.003077
    $ 0.003384
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.002780
    $ 0.003089
    $ 0.003398
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.002792
    $ 0.003102
    $ 0.003412
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.002803
    $ 0.003115
    $ 0.003426
    12.74%

Radar प्राइस अनुमानों के मुख्य चालक

Radar प्राइस प्रेडिक्शन पर असर डालने वाले फैक्टर आम तौर पर मैक्रो की भावना को कॉइन-विशिष्ट चालकों के साथ मिलाते हैं. Radar बड़े क्रिप्टो रिस्क-ऑन/रिस्क-ऑफ़ फ़्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वानुमान लिक्विडिटी डेप्थ, मार्केट-मेकर सहायता और बड़े होल्डर फ़्लो पर भी निर्भर करते हैं. टोकन का अर्थशास्त्र (वेस्टिंग, अनलॉक शेड्यूल, एमिशन), नई लिस्टिंग, इकोसिस्टम का विस्तार, प्रोडक्ट डिलीवरी, पार्टनरशिप, और सिक्योरिटी या सुरक्षा या रेगुलेटरी से जुड़ी उम्मीदों को काफी हद तक बदल सकती हैं और मेगा-कैप ऐसेट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रीप्राइसिंग को बढ़ावा दे सकती हैं.

आपके Radar की कीमत 1 साल में कितनी होगी?

अगले 1 वर्षों में अपने Radar (RADAR) निवेश के भविष्य के प्राइज प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे टूल का इस्तेमाल करें. अपनी निवेश की राशि और उम्मीद के मुताबिक वार्षिक वृद्धि दर डालकर, आप आसानी से अपने निवेश पर अनुमानित लाभ की गणना कर सकते हैं.

2027
2027 में अनुमानित लाभ$ 50.00
अनुमानित ROI5.00%

Radar (RADAR) प्राइस अनुमान कैसे काम करता है

यह टूल आपके दर्ज की गई वृद्धि दर के आधार पर Radar के लिए संभावित प्राइस पाथ दिखाता है. यह नवीनतम प्राइस का इस्तेमाल करके तुरंत अपडेट हो जाता है.

1. शॉर्ट-टर्म यील्ड सिमुलेशन

अपेक्षित शॉर्ट-टर्म यील्ड बदलाव 5% (सकारात्मक या नकारात्मक) दर्ज करें. यह आपको मार्केट की अस्थिरता सिमुलेट करने और विभिन्न परिस्थितियों में Radar के लिए लाभ या हानि का तेजी से आकलन करने की अनुमति देता है.

2. लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन

लॉन्ग-टर्म योजना के लिए, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से 5% वार्षिक वृद्धि दर लागू करता है. यह आपको स्थिर मार्केट ग्रोथ परिस्थितियों में Radar को होल्डिंग की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मदद करता है.

3. निवेश पर लाभ की गणना करें

बस अपना निवेश राशि और अपेक्षित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करें. कैलक्युलेटर तुरंत आपके निवेश लक्ष्यों को मापता है और RADAR होल्डिंग का फ़्यूचर वैल्यू अनुमानित करता है.

4. अनुमानित वैल्यू और ROI

आपके इनपुट्स के आधार पर, विभिन्न समयसीमाओं में अनुमानित कुल ऐसेट वैल्यू और निवेश पर रिटर्न (ROI) तुरंत देखें, जिससे आपकी होल्डिंग स्ट्रैटेजी के लिए डेटा-आधारित समर्थन मिलता है.

महत्वपूर्ण: यह एक सिनेरियो कैलकुलेटर है, कोई गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए.

सामान्य प्रश्न (FAQ):

2026 में Radar की कीमत कितनी होगी?
आपके द्वारा दर्ज की गई 5% दर के आधार पर, यह कैलकुलेटर 2026 में Radar को लगभग 0.003039 USD का अनुमान लगाता है. यह एक अनुमानित सिनेरियो है जो इनपुट प्रतिशत बदलने पर तुरंत अपडेट हो जाता है. यह मार्केट का सटीक पूर्वानुमान नहीं है.
2030 में Radar का $1 की कीमत कितनी होगी?
आपके 5% इनपुट के साथ, आज Radar में से 1 USD का वर्ष 2030 तक लगभग 1.22 USD होने का अनुमान है. इसकी गणना आपके चयनित दर को समय के साथ आज के प्राइस पर लागू करके की जाती है, इसलिए इनपुट प्रतिशत बदलने से 1 USD परिणाम भी बदल जाएगा.
2026 में 1 Radar की कीमत कितनी होगी?
आपके द्वारा दर्ज की गई 5% दर का इस्तेमाल करते हुए, 2026 में 1 Radar का अनुमानित प्राइस 0.003039 USD है. यह नंबर पूरी तरह से आपके इनपुट प्रतिशत पर निर्भर करता है, इसलिए जब भी आप धारणा बदलेंगे, यह समायोजित हो जाएगा.
2040 में Radar की वैल्यू क्या होगी?
2040 के लिए, नतीजा आपके चुने हुए 5% दर पर आधारित एक लॉन्ग-हॉरिजॉन अनुमान है. इस अनुमान के साथ, 2040 में Radar का साइज़ लगभग 0.006018 USD होने का अनुमान है. चूँकि इसमें कई वर्ष लगते हैं, इसलिए इनपुट प्रतिशत में छोटे बदलाव भी बहुत अलग नतीजे ला सकते हैं - इसे एक 'क्या होगा अगर' वाले सिनेरियो के तौर पर देखें, न कि निश्चितता के तौर पर.
आज का Radar प्राइस प्रेडिक्शन
इस पेज पर आज का आँकड़ा मौजूदा रेफ़रेंस प्राइस (0.003039 USD) प्लस आपके 5% इनपुट के आधार पर एक अनुमानित पाथ है. अगर आप इनपुट प्रतिशत बदलते हैं, तो अनुमानित कर्व तुरंत अपडेट हो जाता है, जबकि लाइव प्राइस मार्केट स्नैपशॉट बना रहता है.
कल का Radar प्राइस प्रेडिक्शन
कल के नंबर की गणना, आपके द्वारा दर्ज किया गए 5% अनुमान को आज के प्राइस (0.003039 USD) से एक शॉर्ट समयावधि तक बढ़ाकर की गई है. दिखाई गई अनुमानित वैल्यू (0.003039 USD) बदल जाएगी, अगर आप इनपुट प्रतिशत को समायोजित करते हैं, क्योंकि यह आपकी चुनी हुई दर पर आधारित एक सिनेरियों है—न कि कोई फ़िक्स्ड मार्केट कॉल.
अगले 24 घंटों का Radar प्राइस प्रेडिक्शन
अगले 24 घंटे का अनुमान आपके 5% इनपुट और मौजूदा प्राइस (0.003039 USD) से लिया गया दर-आधारित अनुमान है. इनपुट प्रतिशत बदलने पर यह डायनामिक तौर पर अपडेट हो जाता है और इसे एक डायरेक्शनल सिनेरियो के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि रियल इंट्राडे चाल अस्थिरता और समाचारों से प्रभावित हो सकती है.
अगले कुछ दिनों का Radar प्राइस प्रेडिक्शन
अगले कुछ दिनों तक, अनुमान आपके 5% अनुमान को 0.003039 USD से आगे लागू करता रहेगा. आउटपुट (जैसे 0.003042 USD) का मकसद यह दिखाना है कि आपका चुनी हुई दर समय के साथ कैसा रहती है, और इनपुट प्रतिशत बदलने पर यह तुरंत अपडेट हो जाएगा.
Radar प्राइस प्रेडिक्शन 2030
दिखाई गई 2030 की वैल्यू, आज से लगभग 4 वर्षों बाद आपके 5% अनुमान को लागू करने का नतीजा है. उस इनपुट के साथ, कैलकुलेटर 2030 में 0.003694 USD का अनुमान लगाता है. इनपुट प्रतिशत बदलने से 2030 का नंबर तुरंत बदल जाता है.
क्या Radar की कीमत बढ़ेगी या घटेगी?
शॉर्ट-टर्म में, Radar अक्सर मार्केट की भावना, अस्थिरता और लिक्विडिटी का मिश्रण देखने को मिलता है. अगर मोमेंटम पॉज़िटिव रहता है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है; अगर अस्थिरता बढ़ती है या रिस्क-ऑफ़ भावना वापस आती है, तो प्राइस नीचे आ सकता है.
अगले 30 दिनों के लिए Radar प्रेडिक्शन क्या है?
आपकी 5% धारणा का इस्तेमाल करते हुए, यह कैलकुलेटर अगले 30 दिनों में Radar को लगभग 0.003051 USD होने का अनुमान लगाता है. जब इनपुट प्रतिशत या मार्केट प्राइस बदलता है, तो 30-दिन का आँकड़ा अपने आप अपडेट होता रहता है, इसलिए इसे गारंटीड नतीजे के बजाय 'क्या होगा अगर' वाले सिनेरियो के तौर पर देखें, खासकर उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान.
क्या 2026 में Radar खरीदना अच्छा रहेगा?
2026 में Radar एक “अच्छी खरीद” है या नहीं, यह आपकी धारणाओं और रिस्क सहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है. आपके 5% सिनेरियो का इस्तेमाल करते हुए, कैलकुलेटर 2026 में Radar को लगभग 0.003039 USD का अनुमान लगाता है. फिर भी, सिर्फ़ अनुमान से फ़ैसला नहीं होना चाहिए. ज़्यादा संतुलित नज़रिया यह है कि निम्नलिखित को मिलाया जाए:
  • तकनीकी संकेत: पिछले प्राइस एक्शन से ट्रेंड की मज़बूती, अस्थिरता और गिरावट का रिस्क;
  • बुनियादी कारक: इकोसिस्टम एक्टिविटी, डेवलपर मोमेंटम, और वास्तविक माँग के चालक;
  • मार्केट की स्थिति: लिक्विडिटी साइकिल और क्रिप्टो की विस्तारित भावना.

    • अगर आप 2026 में एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो पूर्वानुमान को गारंटी नहीं, बल्कि 'क्या होगा अगर' वाला सिनेरियो समझें, और अपने रिस्क को उसी हिसाब से तय करें.

    पेज का अंतिम अपडेट: 2026-06-13 19:27:01 (UTC+8)

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