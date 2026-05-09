Liora (LIORA) प्राइस प्रेडिक्शन 2026-2050
2027, 2028, 2029, 2030 और उससे आगे के लिए Liora के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत अनुमान लगाकर, अगले पाँच वर्षों या उससे ज़्यादा समय में LIORA में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसका पूर्वानुमान लगाएँ.
*अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.
|मौजूदा प्राइस
|LIORA 2027
|LIORA 2028
|LIORA 2029
|LIORA 2030
|$0.000218
|$0.000229089
|$0.00024054345
|$0.00025257062250000004
|$0.00026519915362500007
Liora के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान
मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट के आधार पर, मॉडल अगले 30 दिनों में एक शॉर्ट-टर्म प्राइस पाथ प्रोजेक्ट करता है. नीचे दी गई टेबल में आज, कल, इस हफ़्ते और 30-दिन के लिए अनुमानित प्राइस लेवल बताए गए हैं.
- May 9, 2026(आज)$ 0.0002180.00%
- May 10, 2026(कल)$ 0.0002180.01%
- May 16, 2026(इस सप्ताह)$ 0.0002180.10%
- June 8, 2026(30 दिन)$ 0.0002190.41%
Liora (LIORA) मूल्य का आज के लिए अनुमान
May 9, 2026(आज) पर LIORA के लिए अनुमानित प्राइस $0.000218 है. यह अनुमान मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट पर आधारित है और अगले 24 घंटों में प्राइस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसका एक क्विक स्नैपशॉट देता है.आज LIORA लाइव प्राइस के बारे में और जानें.
Liora (LIORA) मूल्य का कल के लिए अनुमान
May 10, 2026(कल) के लिए, LIORA के लिए अनुमानित प्राइस $0.000218 है, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल किया गया है. यह व्यू, उसी धारणाओं के तहत अगले दिन की बेसलाइन फ़्रेम करने में मदद करता है.
Liora (LIORA) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान
May 16, 2026(इस सप्ताह) तक, LIORA के लिए अनुमानित कीमत $0.000218 है, जो 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट पर आधारित है. यह साप्ताहिक चेकपॉइंट, लगातार वृद्धि के सिनेरियो में आने वाले दिनों में उम्मीद की जाने वाली दिशा के सारांश को बताता है.
Liora (LIORA) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान
June 8, 2026(30 दिन) से 30 दिन आगे देखें तो LIORA के लिए अनुमानित प्राइस $0.000219 है. यह अनुमान 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट को लागू करता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक महीने बाद प्राइस कहाँ हो सकती है.
लॉन्ग-टर्म Liora प्रेडिक्शन: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050
लॉन्ग-टर्म प्राइस पूर्वानुमान मॉड्यूल के आधार पर, Liora, 2026 में $0.000218, 2027 में $0.000229, 2028 में $0.000240, 2029 में $0.000252, 2030 में $0.000265, 2040 में $0.000432 और 2050 में $0.000704 हो सकता है.
Liora के लिए वार्षिक प्राइस टारगेट और अनुमानित ROI की पूरी टेबल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
- May 2026$ 0.000196$ 0.000218$ 0.00023910.00%
- Jun 2026$ 0.000197$ 0.000219$ 0.00024010.44%
- Jul 2026$ 0.000197$ 0.000219$ 0.00024110.90%
- Aug 2026$ 0.000198$ 0.000220$ 0.00024211.36%
- Sep 2026$ 0.000199$ 0.000221$ 0.00024311.81%
- Oct 2026$ 0.000200$ 0.000222$ 0.00024412.27%
- Nov 2026$ 0.000201$ 0.000223$ 0.00024512.72%
- Dec 2026$ 0.000202$ 0.000224$ 0.00024613.19%
Liora प्राइस अनुमानों के मुख्य चालक
Liora प्राइस प्रेडिक्शन पर असर डालने वाले फैक्टर आम तौर पर मैक्रो की भावना को कॉइन-विशिष्ट चालकों के साथ मिलाते हैं. Liora बड़े क्रिप्टो रिस्क-ऑन/रिस्क-ऑफ़ फ़्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वानुमान लिक्विडिटी डेप्थ, मार्केट-मेकर सहायता और बड़े होल्डर फ़्लो पर भी निर्भर करते हैं. टोकन का अर्थशास्त्र (वेस्टिंग, अनलॉक शेड्यूल, एमिशन), नई लिस्टिंग, इकोसिस्टम का विस्तार, प्रोडक्ट डिलीवरी, पार्टनरशिप, और सिक्योरिटी या सुरक्षा या रेगुलेटरी से जुड़ी उम्मीदों को काफी हद तक बदल सकती हैं और मेगा-कैप ऐसेट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रीप्राइसिंग को बढ़ावा दे सकती हैं.
आपके Liora की कीमत 1 साल में कितनी होगी?
अगले 1 वर्षों में अपने Liora (LIORA) निवेश के भविष्य के प्राइज प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे टूल का इस्तेमाल करें. अपनी निवेश की राशि और उम्मीद के मुताबिक वार्षिक वृद्धि दर डालकर, आप आसानी से अपने निवेश पर अनुमानित लाभ की गणना कर सकते हैं.
Liora (LIORA) प्राइस अनुमान कैसे काम करता है
यह टूल आपके दर्ज की गई वृद्धि दर के आधार पर Liora के लिए संभावित प्राइस पाथ दिखाता है. यह नवीनतम प्राइस का इस्तेमाल करके तुरंत अपडेट हो जाता है.
अपेक्षित शॉर्ट-टर्म यील्ड बदलाव 5% (सकारात्मक या नकारात्मक) दर्ज करें. यह आपको मार्केट की अस्थिरता सिमुलेट करने और विभिन्न परिस्थितियों में Liora के लिए लाभ या हानि का तेजी से आकलन करने की अनुमति देता है.
लॉन्ग-टर्म योजना के लिए, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से 5% वार्षिक वृद्धि दर लागू करता है. यह आपको स्थिर मार्केट ग्रोथ परिस्थितियों में Liora को होल्डिंग की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मदद करता है.
बस अपना निवेश राशि और अपेक्षित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करें. कैलक्युलेटर तुरंत आपके निवेश लक्ष्यों को मापता है और LIORA होल्डिंग का फ़्यूचर वैल्यू अनुमानित करता है.
आपके इनपुट्स के आधार पर, विभिन्न समयसीमाओं में अनुमानित कुल ऐसेट वैल्यू और निवेश पर रिटर्न (ROI) तुरंत देखें, जिससे आपकी होल्डिंग स्ट्रैटेजी के लिए डेटा-आधारित समर्थन मिलता है.
महत्वपूर्ण: यह एक सिनेरियो कैलकुलेटर है, कोई गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए.
सामान्य प्रश्न (FAQ):
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अस्वीकरण
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