IShares Gold Trust (IAUON) प्राइस का अनुमान (USD)
2026, 2027, 2028, 2030 और उससे आगे के लिए IShares Gold Trust के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. अनुमान लगाएँ कि अगले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में IAUON कितना बढ़ेगा. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत फ़्यूचर के प्राइस परिदृश्यों का अनुमान लगाएँ.
*अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं.
IShares Gold Trust 2025-2050 के लिए प्राइस का अनुमान (USD)
आपके अनुमान के अनुसार, IShares Gold Trust में लगभग 0.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2025 में $ 77.79 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.IShares Gold Trust (IAUON) 2026 (अगले वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान
आपके अनुमान के अनुसार, IShares Gold Trust में लगभग 5.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2026 में $ 81.6795 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.IShares Gold Trust (IAUON) 2027 (2 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2027 में IAUON का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 85.7634 है, और ग्रोथ रेट 10.25% है.IShares Gold Trust (IAUON) 2028 (3 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2028 में IAUON का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 90.0516 है, और ग्रोथ रेट 15.76% है.IShares Gold Trust (IAUON) 2029 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2029 में IAUON का टार्गेट प्राइस $ 94.5542 है, और ग्रोथ रेट 21.55% है.IShares Gold Trust (IAUON) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में IAUON का टार्गेट प्राइस $ 99.2819 है, और ग्रोथ रेट 27.63% है.IShares Gold Trust (IAUON) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, IShares Gold Trust के प्राइस में संभावित रूप से 107.89% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 161.7198 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.IShares Gold Trust (IAUON) 2050 (25 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2050 में, IShares Gold Trust के प्राइस में संभावित रूप से 238.64% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 263.4245 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
- 2025$ 77.790.00%
- 2026$ 81.67955.00%
- 2027$ 85.763410.25%
- 2028$ 90.051615.76%
- 2029$ 94.554221.55%
- 2030$ 99.281927.63%
- 2031$ 104.246034.01%
- 2032$ 109.458340.71%
- 2033$ 114.931247.75%
- 2034$ 120.677855.13%
- 2035$ 126.711762.89%
- 2036$ 133.047271.03%
- 2037$ 139.699679.59%
- 2038$ 146.684688.56%
- 2039$ 154.018897.99%
- 2040$ 161.7198107.89%
IShares Gold Trust के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान
- November 19, 2025(आज)$ 77.790.00%
- November 20, 2025(कल)$ 77.80060.01%
- November 26, 2025(इस सप्ताह)$ 77.86450.10%
- December 19, 2025(30 दिन)$ 78.10960.41%
IAUON के लिए
November 20, 2025(कल) के लिए, IAUON के लिए मूल्य का अनुमान,
November 26, 2025(इस सप्ताह) तक, IAUON के लिए मूल्य का अनुमान,
आगे के 30 दिनों को देखते हुए, IAUON के लिए अनुमानित मूल्य
IShares Gold Trust प्राइस के मौजूदा आँकड़े
+1.80%
--
IShares Gold Trust (IAUON) कैसे खरीदें
IAUON खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? अब आप IAUON को क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, P2P और कई अन्य पेमेंट के तरीके से खरीद कर सकते हैं. जानें कि IShares Gold Trust कैसे खरीदें और अभी MEXC पर अपनी यात्रा शुरू करें!अभी जानें कि IAUON कैसे खरीदें
IShares Gold Trust ऐतिहासिक मूल्य
IShares Gold Trust लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, IShares Gold Trust का मौजूदा मूल्य 77.79USD है. IShares Gold Trust(IAUON) की मार्केट में उपलब्ध राशि
- 24 घंटे0.02%$ 1.4099$ 77.83$ 76.2
- 7 दिन-0.01%$ -0.910000$ 79.88$ 75.45
- 30 दिन-0.05%$ -4.1100$ 82.59$ 73.23
पिछले 24 घंटों में, IShares Gold Trust के मूल्य में
पिछले 7 दिनों में, IShares Gold Trust ज़्यादा से ज़्यादा
पिछले महीने में, IShares Gold Trust में
MEXC पर विस्तृत ट्रेंड के लिए IShares Gold Trust की पूरी प्राइस हिस्ट्री चेक करेंIAUON की पूरी प्राइस हिस्ट्री देखें
IShares Gold Trust (IAUON) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है?
IShares Gold Trust के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर IAUON के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है.
अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए IShares Gold Trust से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है.
वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल IAUON के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है.
आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ IShares Gold Trust के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है.
मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी IAUON के भविष्य को कैसे देखता है.
मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर
भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं:
एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है.
बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है.
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): IAUON के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला.
मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको IShares Gold Trust की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.
IAUON के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?
IAUON मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:
निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.
जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.
मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.
पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.
दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.
मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.
सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.
सामान्य प्रश्न (FAQ):
अस्वीकरण
हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित कॉन्टेंट MEXC यूज़र्स और/या अन्य तीसरे पक्ष के सोर्स द्वारा हमें दी गई जानकारी और फ़ीडबैक पर आधारित होता है. इसे आपके लिए सिर्फ़ सूचना और उदाहरण के तौर पर "जैसा है, उसी रूप में” के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं होती है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिखाए गए मूल्य पूर्वानुमान सटीक नहीं हो सकते हैं और उन्हें सटीक नहीं मानना चाहिए. भावी मूल्य, दिखाए गए पूर्वानुमानों से काफी भिन्न हो सकते हैं, और उन पर भरोसा करके निवेश के निर्णय नहीं लेने चाहिए.
इसके अलावा, इस कॉन्टेंट को वित्तीय सलाह नहीं समझना चाहिए, न ही इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद की सिफारिश करना है. हमारे क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान पेजों पर प्रकाशित किसी भी कॉन्टेंट का संदर्भ लेने, उसका उपयोग करने और/या उस पर निर्भर करने की वजह से आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा. यह जानना आवश्यक है कि डिजिटल ऐसेट के मूल्य में बहुत अधिक मार्केट जोखिम और उतार-चढ़ाव हो सकता है. आपके निवेश का मूल्य घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है तथा शुरू में निवेश की गई राशि के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है. कुल मिलाकर, अपने निवेश के निर्णयों के लिए खुद आप ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं और आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए MEXC उत्तरदायी नहीं है. कृपया ध्यान रखें कि पिछली परफ़ॉर्मेंस, भविष्य की परफ़ॉर्मेंस का विश्वसनीय संकेत नहीं है. आपको केवल उन्हीं प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनसे जुड़े जोखिमों को समझते हों. अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहन करने की क्षमता पर ध्यानपूर्वक विचार करें तथा निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.
IShares Gold Trust के बारे में आपकी क्या राय है?
- बहुत अधिक तेज़ी
- तेज़ी
- उदासीन
- मंदी
- बहुत अधिक मंदी
IAUON ट्रेड करें
टॉप ट्रेंडिंग टोकन
आज के सबसे लोकप्रिय ट्रेंडिंग टोकन के लिए मूल्य के अनुमान देखें.
टॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम टोकन
सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले टोकन के लिए मार्केट के पूर्वानुमान देखें.
जोड़े गए नए टोकन
लिस्ट में हाल ही में जोड़े गए टोकन के लिए मूल्य के अनुमान जानने वाले पहले व्यक्ति बनें.
टॉप गेनर
24-घंटे के टॉप गेनर के प्राइस के अनुमान को एक्सप्लोर करें.