Futu Holdings (FUTUON) प्राइस का अनुमान (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 और उससे आगे के लिए Futu Holdings के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. अनुमान लगाएँ कि अगले 5 वर्षों या उससे अधिक समय में FUTUON कितना बढ़ेगा. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत फ़्यूचर के प्राइस परिदृश्यों का अनुमान लगाएँ.

-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके Futu Holdings के प्राइस का अनुमान लगाएँ % गणना करें *अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं. $170.55 $170.55 $170.55 +1.85% USD वास्तविक पूर्वानुमान Futu Holdings 2025-2050 के लिए प्राइस का अनुमान (USD) Futu Holdings (FUTUON) 2025 (इस वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान आपके अनुमान के अनुसार, Futu Holdings में लगभग 0.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2025 में $ 170.55 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. Futu Holdings (FUTUON) 2026 (अगले वर्ष) के लिए प्राइस का अनुमान आपके अनुमान के अनुसार, Futu Holdings में लगभग 5.00% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह 2026 में $ 179.0775 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. Futu Holdings (FUTUON) 2027 (2 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2027 में FUTUON का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 188.0313 है, और ग्रोथ रेट 10.25% है. Futu Holdings (FUTUON) 2028 (3 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2028 में FUTUON का अनुमानित फ़्यूचर प्राइस $ 197.4329 है, और ग्रोथ रेट 15.76% है. Futu Holdings (FUTUON) 2029 (4 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2029 में FUTUON का टार्गेट प्राइस $ 207.3045 है, और ग्रोथ रेट 21.55% है. Futu Holdings (FUTUON) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FUTUON का टार्गेट प्राइस $ 217.6698 है, और ग्रोथ रेट 27.63% है. Futu Holdings (FUTUON) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान 2040 में, Futu Holdings के प्राइस में संभावित रूप से 107.89% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 354.5612 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. Futu Holdings (FUTUON) 2050 (25 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान 2050 में, Futu Holdings के प्राइस में संभावित रूप से 238.64% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ 577.5428 के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है. वर्ष मूल्य वृद्धि 2025 $ 170.55 0.00%

2026 $ 179.0775 5.00%

2027 $ 188.0313 10.25%

2028 $ 197.4329 15.76%

2029 $ 207.3045 21.55%

2030 $ 217.6698 27.63%

2031 $ 228.5533 34.01%

2032 $ 239.9809 40.71% वर्ष मूल्य वृद्धि 2033 $ 251.9800 47.75%

2034 $ 264.5790 55.13%

2035 $ 277.8079 62.89%

2036 $ 291.6983 71.03%

2037 $ 306.2832 79.59%

2038 $ 321.5974 88.56%

2039 $ 337.6773 97.99%

2040 $ 354.5612 107.89% और दिखाएँ Futu Holdings के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान तारीख मूल्य का पूर्वानुमान वृद्धि November 19, 2025(आज) $ 170.55 0.00%

November 20, 2025(कल) $ 170.5733 0.01%

November 26, 2025(इस सप्ताह) $ 170.7135 0.10%

December 19, 2025(30 दिन) $ 171.2508 0.41% Futu Holdings (FUTUON) मूल्य का आज के लिए अनुमान FUTUON के लिए November 19, 2025(आज) का अनुमानित मूल्य $170.55 है. यह अनुमान डाले गए वृद्धि प्रतिशत के लिए की गई गणना का परिणाम दर्शाता है, और यूज़र को आज के लिए मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव का एक स्नैपशॉट देता है. Futu Holdings (FUTUON) मूल्य का कल के लिए अनुमान November 20, 2025(कल) के लिए, FUTUON के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके, $170.5733 है. ये परिणाम चुने गए मानदंडों के आधार पर टोकन की वैल्यू का अनुमानित आउटलुक पेश करते हैं. Futu Holdings (FUTUON) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान November 26, 2025(इस सप्ताह) तक, FUTUON के लिए मूल्य का अनुमान, 5% वार्षिक वृद्धि दर का इस्तेमाल करके, $170.7135 है. आने वाले दिनों के लिए संभावित प्राइस ट्रेंड का आइडिया देने के लिए इस साप्ताहिक भविष्यवाणी की गणना उसी वृद्धि प्रतिशत के आधार की जाती है Futu Holdings (FUTUON) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान आगे के 30 दिनों को देखते हुए, FUTUON के लिए अनुमानित मूल्य $171.2508 है. यह अनुमान 5% वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल करके मिलता है कि टोकन की वैल्यू एक महीने के बाद कितना हो सकती है.

Futu Holdings प्राइस के मौजूदा आँकड़े मौजूदा प्राइस $ 170.55$ 170.55 $ 170.55 प्राइस में बदलाव (24 घं) +1.85% मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M बाज़ार में उपलब्ध राशि 6.75K 6.75K 6.75K वॉल्यूम (24 घं) $ 101.39K$ 101.39K $ 101.39K वॉल्यूम (24 घं) -- सबसे हाल का FUTUON प्राइस $ 170.55 है. इसमें 24-घंटे का बदलाव +1.85% है, और 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 101.39K है. साथ ही, FUTUON की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.75K है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.15M है. लाइव FUTUON प्राइस देखें

Futu Holdings ऐतिहासिक मूल्य Futu Holdings लाइव मूल्य पेज पर इकट्ठा हुए ताज़े डेटा के अनुसार, Futu Holdings का मौजूदा मूल्य 170.55USD है. Futu Holdings(FUTUON) की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 FUTUON है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $1.15M हो गया है. अवधि बदलें(%) बदलें(USD) ज़्यादा कम 24 घंटे 0.02% $ 3.2100 $ 171.66 $ 164.89

7 दिन -0.07% $ -13.7199 $ 190.82 $ 163.34

30 दिन 0.03% $ 4.5699 $ 203.75 $ 163.13 24 घंटे का परफ़ॉर्मेंस पिछले 24 घंटों में, Futu Holdings के मूल्य में $3.2100 का बदलाव हुआ है, जिससे वैल्यू 0.02% बदल गई है. 7 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले 7 दिनों में, Futu Holdings ज़्यादा से ज़्यादा $190.82 पर और कम से कम $163.34 पर ट्रेड कर रहा था. इसके मूल्य में -0.07% का बदलाव हुआ था. हाल का यह ट्रेंड बाजार में आगे के उतार-चढ़ाव में FUTUON की संभावना दर्शाता है. 30 दिनों का परफ़ॉर्मेंस पिछले महीने में, Futu Holdings में 0.03% का बदलाव हुआ, जिससे इसकी वैल्यू लगभग $4.5699 हो गई. यह दिखाता है कि निकट भविष्य में FUTUON के मूल्य में आगे और बदलाव हो सकता है. MEXC पर विस्तृत ट्रेंड के लिए Futu Holdings की पूरी प्राइस हिस्ट्री चेक करें FUTUON की पूरी प्राइस हिस्ट्री देखें

Futu Holdings (FUTUON) के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल कैसे काम करता है? Futu Holdings के मूल्य का अनुमान मॉड्यूल एक आसान टूल है जिसे आपकी वृद्धि धारणाओं के आधार पर FUTUON के भविष्य में मूल्य का अनुमान लगाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है. चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हों या उत्सुक निवेशक, यह मॉड्यूल टोकन की भविष्य में वैल्यू की भविष्यवाणी करने का एक आसान और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान करता है. 1. अपना वृद्धि अनुमान डालें अपना इच्छित वृद्धि प्रतिशत डालते हुए शुरूआत करें, जो कि आपके मार्केट आउटलुक के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है. यह अगले साल, पाँच साल, या यहाँ तक कि भविष्य में दशकों के लिए Futu Holdings से आपकी अपेक्षाएँ दर्शा सकता है. 2. फ़्यूचर के मूल्य की गणना करें वृद्धि की दर डाल देने के बाद, ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें. यह मॉड्यूल FUTUON के अनुमानित फ़्यूचर मूल्य की गणना तुरंत कर देगा, जिससे आप साफ़ तौर पर विज़ुअलाइज़ कर पाएँगे कि आपका अनुमान समय के साथ टोकन की वैल्यू पर कैसा प्रभाव डालता है. 3. विभिन्न परिदृश्यों को एक्सप्लोर करें आप विभिन्न वृद्धि दरों के साथ प्रयोग करके यह देख सकते हैं कि बाजार की अलग-अलग परिस्थितियाँ Futu Holdings के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं. इस लचीलापन के कारण आप आशावादी और अत्यधिक सतर्क दोनों भविष्यवाणी कर पाते हैं, जिससे आपको सोच-समझ कर फ़ैसला लेने में मदद मिलती है. 4. यूज़र सेंटिमेंट और कम्युनिटी संबंधी जानकारी मॉड्यूल यूज़र सेंटिमेंट डेटा का भी इस्तेमाल करता है, जिससे आप अपने अनुमानों की तुलना दूसरे के अनुमानों से कर पाते हैं. इस सामूहिक इनपुट की वजह से इस बात पर कीमती जानकारी मिलती है कि कम्युनिटी FUTUON के भविष्य को कैसे देखता है. मूल्य के अनुमान के लिए तकनीकी इंडिकेटर भविष्यवाणी की सटीकता बढ़ाने के लिए, मॉड्यूल कई तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट डेटा का लाभ उठाता है. उनमें ये शामिल हैं: एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (EMA): उतार-चढ़ाव को थोड़ा आसान बनाकर टोकन के प्राइस ट्रेंड पर नज़र रखने में मदद करता है और संभावित ट्रेंड रिवर्सल पर जानकारी प्रदान करता है. बोलिंगर बैंड: मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव को मापता है और संभावित अधिक्रीत या अधिविक्रीत परिस्थितियों की पहचान करता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): FUTUON के मोमेंटम का आकलन करके तय करता है कि तेज़ी वाला फ़ेज़ है या मंदी वाला. मूविंग औसत कन्वर्जेंसडाइवर्जेंस (MACD): मूल्य में बदलावों की मज़बूती और दिशा का आकलन करके संभावित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करता है. मॉड्यूल इन इंडिकेटर को रियल-टाइम डेटा से मिलाकर, मूल्य का एक डायनेमिक अनुमान प्रदान करता है, जिससे आपको Futu Holdings की भविष्य में संभावना पर गहरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है.

FUTUON के मूल्य का अनुमान क्यों ज़रूरी है?

FUTUON मूल्य पूर्वानुमान कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं और निवेशक विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनमें एंगेज होते हैं:

निवेश की रणनीति विकास: पूर्वानुमानों से निवेशकों को रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है. भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाकर, वे यह निर्णय ले सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी कब खरीदनी है, बेचनी है या रखनी है.

जोखिम का आकलन: मूल्य में होने वाले संभावित उतार-चढ़ाव को समझने से निवेशकों को किसी विशेष क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलती है. संभावित हानि से निपटने और उसे कम करने के लिए यह आवश्यक है.

मार्केट का विश्लेषण: पूर्वानुमानों में अक्सर मार्केट ट्रेंड, खबरों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण शामिल होता है. यह व्यापक विश्लेषण मार्केट के डायनामिक्स और मूल्य में बदलावों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में निवेशकों की सहायता करता है.

पोर्टफ़ोलियो का विविधीकरण: यह अनुमान लगाकर कि कौन सी क्रिप्टोकरेंसी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, निवेशक अपने पोर्टफ़ोलियो में विविधता ला सकते हैं, और जोखिमों को विभिन्न ऐसेट में स्प्रेड कर सकते हैं.

दीर्घकालिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले निवेशक भविष्य में वृद्धि की संभावना वाली क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं.

मानसिक रूप से तैयारी: संभावित मूल्य परिदृश्यों को जानने से निवेशक मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए भावनात्मक और वित्तीय रूप से तैयार हो जाते हैं.

सामुदायिक सहभागिता: क्रिप्टो मूल्य के पूर्वानुमान अक्सर निवेशक समुदाय में चर्चाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे मार्केट ट्रेंड के बारे में व्यापक समझ और सामूहिक ज्ञान का विकास होता है.

