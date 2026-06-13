BETA (BETA) प्राइस प्रेडिक्शन 2026-2050

2027, 2028, 2029, 2030 और उससे आगे के लिए BETA के प्राइस के अनुमान प्राप्त करें. मार्केट ट्रेंड और सेंटिमेंट के आधार पर तुरंत अनुमान लगाकर, अगले पाँच वर्षों या उससे ज़्यादा समय में BETA में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसका पूर्वानुमान लगाएँ.

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-100 और 1,000 के बीच कोई संख्या दर्ज करके BETA के प्राइस का अनुमान लगाएँ % गणना करें *अस्वीकरण: सभी प्राइस अनुमान यूज़र इनपुट पर आधारित हैं. -- -- -- 0.00% USD वास्तविक पूर्वानुमान मौजूदा प्राइस BETA 2027 BETA 2028 BETA 2029 BETA 2030 $0.000035 $0.0000371805 $0.000039039525 $0.000040991501250000004 $0.00004304107631250001

BETA के मूल्य का आज, कल, इस सप्ताह और 30 दिनों के लिए अल्पकालिक अनुमान मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट के आधार पर, मॉडल अगले 30 दिनों में एक शॉर्ट-टर्म प्राइस पाथ प्रोजेक्ट करता है. नीचे दी गई टेबल में आज, कल, इस हफ़्ते और 30-दिन के लिए अनुमानित प्राइस लेवल बताए गए हैं. तारीख मूल्य का पूर्वानुमान वृद्धि June 13, 2026(आज) $ 0.000035 0.00%

June 14, 2026(कल) $ 0.000035 0.01%

June 20, 2026(इस सप्ताह) $ 0.000035 0.10%

July 13, 2026(30 दिन) $ 0.000035 0.41% BETA (BETA) मूल्य का आज के लिए अनुमान June 13, 2026(आज) पर BETA के लिए अनुमानित प्राइस $0.000035 है. यह अनुमान मौजूदा पूर्वानुमान इनपुट पर आधारित है और अगले 24 घंटों में प्राइस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसका एक क्विक स्नैपशॉट देता है.आज BETA लाइव प्राइस के बारे में और जानें. BETA (BETA) मूल्य का कल के लिए अनुमान June 14, 2026(कल) के लिए, BETA के लिए अनुमानित प्राइस $0.000035 है, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि इनपुट का इस्तेमाल किया गया है. यह व्यू, उसी धारणाओं के तहत अगले दिन की बेसलाइन फ़्रेम करने में मदद करता है. BETA (BETA) मूल्य का इस सप्ताह के लिए अनुमान June 20, 2026(इस सप्ताह) तक, BETA के लिए अनुमानित कीमत $0.000035 है, जो 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट पर आधारित है. यह साप्ताहिक चेकपॉइंट, लगातार वृद्धि के सिनेरियो में आने वाले दिनों में उम्मीद की जाने वाली दिशा के सारांश को बताता है. BETA (BETA) मूल्य का 30 दिनों के लिए अनुमान July 13, 2026(30 दिन) से 30 दिन आगे देखें तो BETA के लिए अनुमानित प्राइस $0.000035 है. यह अनुमान 5% के उसी वार्षिक वृद्धि इनपुट को लागू करता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक महीने बाद प्राइस कहाँ हो सकती है.

लॉन्ग-टर्म BETA प्रेडिक्शन: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 लॉन्ग-टर्म प्राइस पूर्वानुमान मॉड्यूल के आधार पर, BETA, 2026 में $0.000035, 2027 में $0.000037, 2028 में $0.000039, 2029 में $0.000040, 2030 में $0.000043, 2040 में $0.000070 और 2050 में $0.000114 हो सकता है. BETA के लिए वार्षिक प्राइस टारगेट और अनुमानित ROI की पूरी टेबल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 महीना न्यूनतम कीमत औसत कीमत अधिकतम कीमत निवेश पर लाभ Jun 2026 $ 0.000031 $ 0.000035 $ 0.000038 10.00%

Jul 2026 $ 0.000032 $ 0.000035 $ 0.000039 10.46%

Aug 2026 $ 0.000032 $ 0.000035 $ 0.000039 10.92%

Sep 2026 $ 0.000032 $ 0.000035 $ 0.000039 11.36%

Oct 2026 $ 0.000032 $ 0.000035 $ 0.000039 11.82%

Nov 2026 $ 0.000032 $ 0.000036 $ 0.000039 12.27%

Dec 2026 $ 0.000032 $ 0.000036 $ 0.000039 12.74%

BETA प्राइस अनुमानों के मुख्य चालक

BETA प्राइस प्रेडिक्शन पर असर डालने वाले फैक्टर आम तौर पर मैक्रो की भावना को कॉइन-विशिष्ट चालकों के साथ मिलाते हैं. BETA बड़े क्रिप्टो रिस्क-ऑन/रिस्क-ऑफ़ फ़्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्वानुमान लिक्विडिटी डेप्थ, मार्केट-मेकर सहायता और बड़े होल्डर फ़्लो पर भी निर्भर करते हैं. टोकन का अर्थशास्त्र (वेस्टिंग, अनलॉक शेड्यूल, एमिशन), नई लिस्टिंग, इकोसिस्टम का विस्तार, प्रोडक्ट डिलीवरी, पार्टनरशिप, और सिक्योरिटी या सुरक्षा या रेगुलेटरी से जुड़ी उम्मीदों को काफी हद तक बदल सकती हैं और मेगा-कैप ऐसेट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रीप्राइसिंग को बढ़ावा दे सकती हैं.

आपके BETA की कीमत 1 साल में कितनी होगी?

अगले 1 वर्षों में अपने BETA (BETA) निवेश के भविष्य के प्राइज प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे टूल का इस्तेमाल करें. अपनी निवेश की राशि और उम्मीद के मुताबिक वार्षिक वृद्धि दर डालकर, आप आसानी से अपने निवेश पर अनुमानित लाभ की गणना कर सकते हैं.

निवेश की राशि $ 100 $ 1,000 $ 5,000 टारगेट वर्ष 2027 वार्षिक वृद्धि दर % 2027 में अनुमानित लाभ $ 50.00 अनुमानित ROI 5.00% BETA खरीदें

BETA (BETA) प्राइस अनुमान कैसे काम करता है यह टूल आपके दर्ज की गई वृद्धि दर के आधार पर BETA के लिए संभावित प्राइस पाथ दिखाता है. यह नवीनतम प्राइस का इस्तेमाल करके तुरंत अपडेट हो जाता है. 1. शॉर्ट-टर्म यील्ड सिमुलेशन अपेक्षित शॉर्ट-टर्म यील्ड बदलाव 5% (सकारात्मक या नकारात्मक) दर्ज करें. यह आपको मार्केट की अस्थिरता सिमुलेट करने और विभिन्न परिस्थितियों में BETA के लिए लाभ या हानि का तेजी से आकलन करने की अनुमति देता है. 2. लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन लॉन्ग-टर्म योजना के लिए, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से 5% वार्षिक वृद्धि दर लागू करता है. यह आपको स्थिर मार्केट ग्रोथ परिस्थितियों में BETA को होल्डिंग की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मदद करता है. 3. निवेश पर लाभ की गणना करें बस अपना निवेश राशि और अपेक्षित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करें. कैलक्युलेटर तुरंत आपके निवेश लक्ष्यों को मापता है और BETA होल्डिंग का फ़्यूचर वैल्यू अनुमानित करता है. 4. अनुमानित वैल्यू और ROI आपके इनपुट्स के आधार पर, विभिन्न समयसीमाओं में अनुमानित कुल ऐसेट वैल्यू और निवेश पर रिटर्न (ROI) तुरंत देखें, जिससे आपकी होल्डिंग स्ट्रैटेजी के लिए डेटा-आधारित समर्थन मिलता है. महत्वपूर्ण: यह एक सिनेरियो कैलकुलेटर है, कोई गारंटीड प्रेडिक्शन नहीं है, और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए.

सामान्य प्रश्न (FAQ): 2026 में BETA की कीमत कितनी होगी? आपके द्वारा दर्ज की गई 5% दर के आधार पर, यह कैलकुलेटर 2026 में BETA को लगभग 0.000035 USD का अनुमान लगाता है. यह एक अनुमानित सिनेरियो है जो इनपुट प्रतिशत बदलने पर तुरंत अपडेट हो जाता है. यह मार्केट का सटीक पूर्वानुमान नहीं है. 2030 में BETA का $1 की कीमत कितनी होगी? आपके 5% इनपुट के साथ, आज BETA में से 1 USD का वर्ष 2030 तक लगभग 1.22 USD होने का अनुमान है. इसकी गणना आपके चयनित दर को समय के साथ आज के प्राइस पर लागू करके की जाती है, इसलिए इनपुट प्रतिशत बदलने से 1 USD परिणाम भी बदल जाएगा. 2026 में 1 BETA की कीमत कितनी होगी? आपके द्वारा दर्ज की गई 5% दर का इस्तेमाल करते हुए, 2026 में 1 BETA का अनुमानित प्राइस 0.000035 USD है. यह नंबर पूरी तरह से आपके इनपुट प्रतिशत पर निर्भर करता है, इसलिए जब भी आप धारणा बदलेंगे, यह समायोजित हो जाएगा. 2040 में BETA की वैल्यू क्या होगी? 2040 के लिए, नतीजा आपके चुने हुए 5% दर पर आधारित एक लॉन्ग-हॉरिजॉन अनुमान है. इस अनुमान के साथ, 2040 में BETA का साइज़ लगभग 0.000070 USD होने का अनुमान है. चूँकि इसमें कई वर्ष लगते हैं, इसलिए इनपुट प्रतिशत में छोटे बदलाव भी बहुत अलग नतीजे ला सकते हैं - इसे एक 'क्या होगा अगर' वाले सिनेरियो के तौर पर देखें, न कि निश्चितता के तौर पर. आज का BETA प्राइस प्रेडिक्शन इस पेज पर आज का आँकड़ा मौजूदा रेफ़रेंस प्राइस ( 0.000035 USD ) प्लस आपके 5% इनपुट के आधार पर एक अनुमानित पाथ है. अगर आप इनपुट प्रतिशत बदलते हैं, तो अनुमानित कर्व तुरंत अपडेट हो जाता है, जबकि लाइव प्राइस मार्केट स्नैपशॉट बना रहता है. कल का BETA प्राइस प्रेडिक्शन कल के नंबर की गणना, आपके द्वारा दर्ज किया गए 5% अनुमान को आज के प्राइस ( 0.000035 USD ) से एक शॉर्ट समयावधि तक बढ़ाकर की गई है. दिखाई गई अनुमानित वैल्यू ( 0.000035 USD ) बदल जाएगी, अगर आप इनपुट प्रतिशत को समायोजित करते हैं, क्योंकि यह आपकी चुनी हुई दर पर आधारित एक सिनेरियों है—न कि कोई फ़िक्स्ड मार्केट कॉल. अगले 24 घंटों का BETA प्राइस प्रेडिक्शन अगले 24 घंटे का अनुमान आपके 5% इनपुट और मौजूदा प्राइस ( 0.000035 USD ) से लिया गया दर-आधारित अनुमान है. इनपुट प्रतिशत बदलने पर यह डायनामिक तौर पर अपडेट हो जाता है और इसे एक डायरेक्शनल सिनेरियो के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि रियल इंट्राडे चाल अस्थिरता और समाचारों से प्रभावित हो सकती है. अगले कुछ दिनों का BETA प्राइस प्रेडिक्शन अगले कुछ दिनों तक, अनुमान आपके 5% अनुमान को 0.000035 USD से आगे लागू करता रहेगा. आउटपुट (जैसे 0.000035 USD ) का मकसद यह दिखाना है कि आपका चुनी हुई दर समय के साथ कैसा रहती है, और इनपुट प्रतिशत बदलने पर यह तुरंत अपडेट हो जाएगा. BETA प्राइस प्रेडिक्शन 2030 दिखाई गई 2030 की वैल्यू, आज से लगभग 4 वर्षों बाद आपके 5% अनुमान को लागू करने का नतीजा है. उस इनपुट के साथ, कैलकुलेटर 2030 में 0.000043 USD का अनुमान लगाता है. इनपुट प्रतिशत बदलने से 2030 का नंबर तुरंत बदल जाता है. क्या BETA की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? शॉर्ट-टर्म में, BETA अक्सर मार्केट की भावना, अस्थिरता और लिक्विडिटी का मिश्रण देखने को मिलता है. अगर मोमेंटम पॉज़िटिव रहता है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है; अगर अस्थिरता बढ़ती है या रिस्क-ऑफ़ भावना वापस आती है, तो प्राइस नीचे आ सकता है. अगले 30 दिनों के लिए BETA प्रेडिक्शन क्या है? आपकी 5% धारणा का इस्तेमाल करते हुए, यह कैलकुलेटर अगले 30 दिनों में BETA को लगभग 0.000035 USD होने का अनुमान लगाता है. जब इनपुट प्रतिशत या मार्केट प्राइस बदलता है, तो 30-दिन का आँकड़ा अपने आप अपडेट होता रहता है, इसलिए इसे गारंटीड नतीजे के बजाय 'क्या होगा अगर' वाले सिनेरियो के तौर पर देखें, खासकर उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान. क्या 2026 में BETA खरीदना अच्छा रहेगा? 5% सिनेरियो का इस्तेमाल करते हुए, कैलकुलेटर 2026 में BETA को लगभग 0.000035 USD का अनुमान लगाता है. फिर भी, सिर्फ़ अनुमान से फ़ैसला नहीं होना चाहिए. ज़्यादा संतुलित नज़रिया यह है कि निम्नलिखित को मिलाया जाए: तकनीकी संकेत: पिछले प्राइस एक्शन से ट्रेंड की मज़बूती, अस्थिरता और गिरावट का रिस्क; बुनियादी कारक: इकोसिस्टम एक्टिविटी, डेवलपर मोमेंटम, और वास्तविक माँग के चालक; मार्केट की स्थिति: लिक्विडिटी साइकिल और क्रिप्टो की विस्तारित भावना. 2026 में BETA एक “अच्छी खरीद” है या नहीं, यह आपकी धारणाओं और रिस्क सहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है. आपकेसिनेरियो का इस्तेमाल करते हुए, कैलकुलेटर 2026 में BETA को लगभगका अनुमान लगाता है. फिर भी, सिर्फ़ अनुमान से फ़ैसला नहीं होना चाहिए. ज़्यादा संतुलित नज़रिया यह है कि निम्नलिखित को मिलाया जाए: अगर आप 2026 में एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो पूर्वानुमान को गारंटी नहीं, बल्कि 'क्या होगा अगर' वाला सिनेरियो समझें, और अपने रिस्क को उसी हिसाब से तय करें. अभी साइन अप करें

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