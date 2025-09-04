2025-09-05 Friday

NEAR and Aptos enable one-click cross-chain swaps with Shelby

NEAR Protocol and Aptos are teaming up to help bring one-click cross-chain swaps to developers and to address the problems of cross-chain liquidity and real-time data access across web3. NEAR Protocol (NEAR) and Aptos (APT) are joining forces in a…
Crypto.news2025/09/04 02:17
Nasdaq-Listed Firm Pivots to DAT Strategy With TON Focus; Scaramucci Joins as Advisor

The post Nasdaq-Listed Firm Pivots to DAT Strategy With TON Focus; Scaramucci Joins as Advisor appeared on BitcoinEthereumNews.com. AlphaTON Capital Corp., formerly Portage Biotech Inc., has announced a financing initiative to acquire approximately $100 million in TON tokens and establish a digital asset treasury (DAT) focused on Telegram’s ecosystem. Anthony Scaramucci to Advise AlphaTON’s Toncoin Treasury Initiative The company stated on Wednesday that it will raise about $38.2 million through a private placement […] Source: https://news.bitcoin.com/nasdaq-listed-firm-pivots-to-dat-strategy-with-ton-focus-scaramucci-joins-as-advisor/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:17
Cryptoanalist ziet volume shelf signaal: Bitcoin koers richting $118.000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin koers staat begin september stabiel rond $111.000. Grote BTC aankopen door bedrijven en de toenemende instroom via ETF’s ondersteunen dit prijsniveau. Ook technische indicatoren laten zien dat de bulls voorlopig de controle behouden. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort naar hogere niveaus bewegen? De Bitcoin koers en BTC liquidaties versterken het momentum De Bitcoin koers bevindt zich rond $111.000. Deze lichte koersstijging werd veroorzaakt door een sterke koopdruk en een golf van liquidaties. Uit data van CoinGlass bleek dat in slechts vier uur tijd voor ongeveer $60 miljoen aan shortposities werd weggevaagd. Zulke liquidaties ontstaan wanneer de bears met leverage hun posities verliezen, wat vaak leidt tot extra opwaartse druk. Volgens cryptoanalist Donald Dean ligt de volgende belangrijke prijszone rond $118.000. Hij baseert dit op de volume shelf analyse, een methode die onderzoekt bij welke prijsniveaus in het verleden veel handelsvolume lag. Dat zijn vaak zones waar opnieuw veel koop- of verkoopactiviteiten plaatsvinden. Een academische studie uit 2023 laat zien dat het meenemen van volumepunten de voorspellende waarde van de technische modellen in de cryptomarkt met ruim 15% kan verbeteren. $BTC $BTCUSD Bitcoin – Moving Higher Off Support Price Target: $131k BTC is bouncing off support and is moving higher. The next target is $131k with a short stop at $118k at the volume shelf.$IBIT pic.twitter.com/mJmQOza5MS — Donald Dean (@donaldjdean) September 2, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Cryptoanalist ziet volume shelf signaal: Bitcoin koers richting $118.000 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele kopers versterken de BTC rally Naast de technische factoren speelt ook de institutionele vraag een steeds grotere rol. Bedrijven gebruiken Bitcoin steeds vaker als reserveactiva in hun treasury. Strategy Inc., vaak vergeleken met MicroStrategy vanwege zijn agressieve aanpak, kocht recent nog 4.048 BTC. De totale waarde van deze aankoop bedroeg $449,3 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van bijna $111.000 per token. Strategy bezit daarmee in totaal meer dan 636.000 BTC, goed voor bijna $47 miljard aan aankopen. Dit blijkt uit een recente SEC publicatie. De laatste aankoop kwam tot stand dankzij een reeks aandelenverkopen, goed voor $471,8 miljoen. Andere bedrijven, zoals de Ming Shing Group ($483 miljoen) en KindlyMD ($679 miljoen), kondigden in dezelfde periode ook grote BTC aankopen aan. Als Strategy tot de S&P 500 index wordt toegelaten, dan kan dat leiden tot miljarden extra instroom van passieve beleggers die automatisch aandelen in dit bedrijf kopen. Daarmee zou Bitcoin indirect dieper in de reguliere financiële markten verankerd raken. De ETF instroom en BTC halving in 2025 De lancering van de iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) in 2024 bleek een keerpunt. Deze ETF maakte het voor institutionele partijen eenvoudiger om via gereguleerde beurzen toegang tot Bitcoin te krijgen. Analisten verwachten dat de instroom in dit soort fondsen verder zal toenemen naarmate de volgende BTC halving in 2025 dichterbij komt. BTC halvings, waarbij de beloning voor Bitcoin miners wordt gehalveerd, verlagen het tempo waarmee nieuwe BTC tokens op de markt komen. Historisch gezien leidde dit in de jaren daarna vaak tot sterke prijsstijgingen, doordat de vraag harder groeide dan het aanbod. Medeoprichter Keith Alan van Material Indicators meldde dat rond de 100-daagse SMA een sterke weerstand ligt. Deze moving average valt samen met een belangrijke trendlijn. De bulls moeten dit niveau overtuigend doorbreken om het momentum voor BTC vast te houden. $BTC is now attempting to confirm an R/S Flip at the 2025-07-07 Timescape Level, but it’s not how you start, it’s how you finish. Strong technical resistance lives where the 100-Day SMA has confluence at the Trend Line. BTC Bulls need to R/S Flip that too to prevent a Death Cross… pic.twitter.com/QtYqmGKeVd — Keith Alan (@KAProductions) September 2, 2025 De verwachte volatiliteit van de Bitcoin koers in september Hoewel de Bitcoin koers opwaarts beweegt, wijzen verschillende crypto experts op mogelijke koersschommelingen in september. Statistieken uit eerdere jaren laten zien dat vooral de derde week van deze maand vaak zwakkere BTC prestaties opleverde. Cryptoanalist Marcus Corvinus omschreef de markt als een ‘kritiek moment’. Hij wees op zware bearish candles in recente sessies, die volgens hem aangeven dat de kopers tijdelijk terrein verliezen. Tegelijkertijd benadrukken andere analisten dat de fundamentele vraag vanuit institutionele hoek juist verder toeneemt. $BTC ’s daily chart is flashing a critical moment. Price has been riding an uptrend but now sitting at the bottom of the channel. Heavy bearish candles closed, signaling buyers are losing grip. A breakdown here could confirm the end of the uptrend → start of a fresh… pic.twitter.com/YoY196aAer — Marcus Corvinus (@CryptoBull009) September 2, 2025 Bitcoin innovaties versterken de lange termijn adoptie Naast de BTC prijsbewegingen krijgt Bitcoin ook een steeds grotere rol als technologische infrastructuur. Innovaties zoals het Lightning Network zorgen voor snellere en goedkopere transacties. De Taproot upgrade maakt daarnaast complexere smart contracts en meer schaalbaarheid mogelijk. Voor institutionele investeerders vormen deze ontwikkelingen een extra reden om BTC tokens te kopen en te holden. Bitcoin wordt daardoor niet alleen gezien als een hedge tegen inflatie, maar ook als een netwerk dat zich technisch blijft ontwikkelen. Wat staat BTC de komende maanden te wachten? De combinatie van sterke institutionele aankopen, toenemende ETF instroom en de naderende halving in 2025 scheppen een stevige basis voor de Bitcoin koers. Technische analyses wijzen op een weerstand rond $118.000, terwijl de prijszone rond $100.000 belangrijk blijft als steun. De komende maanden zullen uitwijzen of het huidige optimisme voor Bitcoin standhoudt. Slaagt de BTC markt erin dit momentum te behouden, dan ligt de weg open naar een nieuwe groeifase en mogelijk hogere koersdoelen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Cryptoanalist ziet volume shelf signaal: Bitcoin koers richting $118.000 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/04 02:17
Asset managers shift from Bitcoin to Ethereum amid volatile August, analysts say

Bitcoin, Ethereum and the whole crypto market in August 2025
Crypto.news2025/09/04 02:16
Fed to host a conference on the convergence of tradfi, defi, stablecoin use and AI

The post Fed to host a conference on the convergence of tradfi, defi, stablecoin use and AI appeared on BitcoinEthereumNews.com. The Federal Reserve has announced its plans to host a conference on October 21 to discuss improving the payments system to attract new businesses tied to crypto and artificial intelligence. The conference seeks to address the convergence of traditional and decentralized finance, new use cases and business models for stablecoins, and the tokenization of financial products and services. The conference will also look into the intersection of payments and AI.  BREAKING: 🇺🇸 Federal Reserve to host a conference on “payments innovation” on Tuesday, Oct 21. pic.twitter.com/bJIsLDG7Ve — Cryptopolitan (@CPOfficialtx) September 3, 2025 In the announcement, Governor Christopher Waller said, “Innovation has been a constant in payments to meet the changing needs of consumers and businesses [..] I look forward to examining the opportunities and challenges of new technologies, bringing together ideas on how to improve the safety and efficiency of payments, and hearing from those helping to shape the future of payments.” Fed’s stake in the payments system This payment system conversation was initiated by Waller late last month. According to him, buying crypto with stablecoins through smart contracts follows the same fundamental process as using debit cards at grocery stores. He also said that there is nothing to be afraid of when thinking about using smart contracts, tokenization, or distributed ledgers in everyday transactions. The Federal Reserve is extremely involved in the payments business. According to a FedNow information sheet from last month, since July 2023, it has been running the FedNow real-time payments program. The program has around 1,400 participating banks and $2.7 billion in daily transactions. It also manages the Fedwire Funds Service, and its regional bank system acts as an operator, along with The Clearing House, for ACH payments. Recently, Governor Christopher Waller said, “It is my belief that the Federal Reserve could benefit from further…
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:16
AI and web3 power Quid Miner’s new approach to cloud mining

Quid Miner launches a user-friendly cloud mining app for BTC and DOGE worldwide. London, September 2025 —Against the accelerating convergence of AI and web3 technologies, the cryptocurrency industry is experiencing a new wave of transformation.  Quid Miner, a UK-regulated and…
Crypto.news2025/09/04 02:15
Polymarket Set To Go Live In The US Following CFTC Approval, Says CEO

Following legal setbacks that limited access for American investors back in 2022, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) officially approved Polymarket’s launch as a crypto-based prediction market in the United States.  Polymarket To Enter US Market  Shayne Coplan, Polymarket’s CEO, shared the news on X (formerly Twitter), stating that the prediction platform has been given […]
Bitcoinist2025/09/04 02:15
Solana Jumps to $212 After Enabling its Alpenglow Upgrade, Hyping Up the Snorter Token Presale

Solana has just approved its Alpenglow upgrade, causing $SOL to rise to $211 at the time of writing. The proposal […] The post Solana Jumps to $212 After Enabling its Alpenglow Upgrade, Hyping Up the Snorter Token Presale appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/04 02:15
Dogecoin Price Prediction Looks Slower While Pepeto Presale Becomes the Best Crypto to Buy Now

The 2025 bull run is bringing meme coins back into focus. Dogecoin (DOGE), the first meme coin to capture mainstream attention, is once again being discussed as traders weigh its price prediction. At the same time, Pepeto (PEPETO), a new Ethereum-based presale, is quickly gaining traction with both retail buyers and whales. The debate now […]
Tronweekly2025/09/04 02:15
Avail Nexus Unlocks Multichain Liquidity with Hyperliquid Across 10 Blockchains

Avail Nexus, a permissionless layer for cross-chain connectivity, has partnered with Hyperliquid, a rapidly growing decentralized exchange (DEX). The partnership endeavors to offer multichain liquidity to the consumers across ten blockchains. As per the official social media announcement of Avail Nexus, the integration permits Hyperliquid-based projects to leverage native liquidity on 10 prominent chains without requiring any redeployments or bridges. Avail Nexus is now integrated with @HyperliquidXProjects in the Hyperliquid ecosystem can now access native liquidity from 10 chains through Nexus, a single liquidity layer providing multichain scalability from day one.Nexus removes the need for bridges and redeployments by… pic.twitter.com/Iyys6zFjH9— Avail (@AvailProject) September 3, 2025 Avail Nexus and Hyperliquid Join Forces to Deliver Multichain Liquidity As a part of this collaboration, Avail Nexus has integrated with Hyperliquid, enabling multichain liquidity for users across ten notable blockchains, advancing modular chain scalability. This development positions Hyperliquid as a smooth gateway when it comes to multichain DeFi experience. Particularly, the supported chains in this respect take into account Ethereum, Kaia, Sophon, Scroll, Base, Avalanche, Arbitrum, Polygon, Optimism, and more. This enables the integration of Nexus SDK without any significant effort. As a result of this, the consumers are capable of depositing assets from the home chain while not requiring any navigating bridges. This substantially enhances user experience and bolsters liquidity flows. The integration also shortens the multi-step procedure into an inclusive in-app flow, letting consumers onboard in no time. Additionally, the projects such as Kinetiq, HyperBeat, and Hyperlend are already utilizing this upgrade, enjoying smooth onboarding as well as wider liquidity reach. Moreover, the chain abstraction feature of SDK further improves interoperability across diverse blockchain environments. How Does Partnership Benefit Developers? As per Avail Nexus, the developers deliver scalability and simplicity in their operations via Nexus SDK. Simultaneously, this integration also enables multichain deposits, decreases onboarding friction, and boosts adoption. Thus, the integration strengthens them to stay at the top in the case of providing frictionless liquidity access as well as a robust consumer experience.
Coinstats2025/09/04 02:15
The U.S. Senate Banking Committee is finalizing a draft reform of the crypto market structure.

U.S. Bureau of Labor Statistics: The data retrieval tool on the website is currently unavailable due to technical difficulties

The Financial Action Task Force and other international organizations jointly issued an anti-money laundering cooperation manual

Yunfeng Financial: Appoints Mr. Liang Xinjun as Independent Non-Executive Director

U.S. Treasury yields fall ahead of non-farm payrolls report